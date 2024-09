Atsaką „Hario Poterio“ autorei pateikusi translytė nebėgs paralimpinių žaidynių finale, jos varžovė rusė – diskvalifikuota

Ryte atrankoje T12 kategorijos V.Petrillo bėgo per 25.95 sek. ir nors savo bėgime liko paskutinė, tačiau pateko į pusfinalį su 9-u rezultatu.

Penktadienį vakare regėjimo negalią turinčių sportininkių trečiajame pusfinalyje V.Petrillo vienintelė stojo bėgti be gido. Pirmasis startas buvo anuliuotas, nes rusė Anna Kulinich-Sorokina gerokai per anksti pasileido į trasą (reakcijos laikas 0.048 sek.) ir buvo diskvalifikuota.

V.Petrillo varžovių skaičius po rusės diskvalifikacijos sumažėjo, bet tai italės negelbėjo. Veteranė bėgo tik nežymiai greičiau (25.92) nei ryte ir paralimpiadoje užėmė 9-ą vietą. Norint patekti į finalo ketvertuką, reikėjo bėgti bent per 25.06 sek.

V.Petrillo pasirodymas paralimpinėse žaidynėse sukėlė daug diskusijų. Labai griežtai apie Italijos sportininkę pasisakė „Hario Poterio“ autorė J.K.Rowling, pareiškusi, kad V.Petrillo tėra paprasčiausia „sukčiuvienė“.

Why all the anger about the inspirational Petrillo? The cheat community has never had this kind of visibility! Out and proud cheats like Petrillo prove the era of cheat-shaming is over. What a role model! I say we give Lance Armstrong his medals back and move on. #Cheats #NoShame pic.twitter.com/bvqhs3DexI