Istorinė pergalė: vestuves nukėlusi ukrainietė kartu su latve tapo „US Open“ čempionėmis

Pirmajame sete latvė su ukrainietė išbarstė persvarą (3:0, 4:1, 4:4). Devintajame geime K.Mladenovič ir Sh.Zhang galėjo pirmą kartą išsiveržti į priekį, tačiau nerealizavo net penkių „break pointų“. Už tai jos greitai buvo nubaustos – dešimtajame geime L.Kičenok ir J.Ostapenko laimėjo varžovių padavimų seriją ir baigė setą.

Antrajame sete jau latvė su ukrainiete vijosi varžoves (0:2, 1:3, 3:3). Iniciatyvą J.Ostapenko su L.Kičenok perėmė po aštuntojo geimo (5:3) ir vėliau įtvirtino pergalę, nors devintajame geime joms prireikė keturių „match pointų“.

Tiek Latvijos, tiek Ukrainos tenisui tai istorinė pergalė – šios šalies atstovės anksčiau nebuvo laimėjusios „US Open“ turnyro.

L.Kičenok po pergalės atskleidė, jog dėl gero žaidimo Niujorke jai netgi teko atidėti vestuves: „Mano vaikinas dabar jau turėjo būti mano vyras. Turėjome susituokti trečiadienį, bet tą dieną man reikėjo žaisti pusfinalį“.

