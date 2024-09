Iš čempiono atimtas paralimpinis auksas

Iranietis kurį laiką džiaugėsi pergale ir ruošėsi apdovanojimų ceremonijai, kai išgirdo, jog yra diskvalifikuotas. Jam buvo parodytos dvi geltonos kortelės.

Iš pradžių S.Beit Sayahas gavo geltoną kortelę už nesportišką gestą. Iranietis pačiame varžybų įkarštyje pasidavė emocijoms ir rodė gestą, imituojantį „gerklės perpjovimą“. Teisėjams tai pasirodė nesportiška.

Nepaisant to gesto, iranietis būtų gavęs savo auksą, jei ne antrasis taisyklių pažeidimas. S.Beit Sayahas po pergalės išskleidė draudžiamą religinės tematikos vėliavą. Taip jis pažeidė tarptautinio paralimpinio komiteto reglamentą, gavo antrą įspėjimą ir automatiškai buvo diskvalifikuotas.

Irano delegacija dar pateikė protestą, bet jis kitą dieną buvo atmestas. Po sportininko diskvalifikacijos auksas atiteko indui Navdeepui (47,32 m).

Pats S.Beit Sayahas teisinosi, kad jo šventimo gestas nebuvo kažkuo neįprastas, o minėtą vėliavą jis jau buvo išskleidęs Tokijuje ir tąkart dėl to nekilo jokių problemų.

The gold medal of Sadegh Beit Sayah was disqualified due to two incidents during the competition: * Unsportsmanlike Conduct: Beit Sayah made a celebratory cheer that the referee interpreted as unsportsmanlike. This resulted in a yellow card. * Display of the Flag: Beit Sayah… pic.twitter.com/8Oa8w1WFqX

Is this the moment that got Iranian javelin thrower Sadegh Beit Sayah in trouble?



According to the final results, Sayah was disqualified as per rule 8.1 of the World Para Athletics Rules and Regulations (Code of Conduct and Ethics)



"World Para Athletics (WPA) is committed to… pic.twitter.com/zxR2CiWzw7