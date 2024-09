Birštone vykusioje stovykloje Lietuvos šokėjai ir treneriai ruošėsi iššūkių kupinam rudeniui

„Pirmasis rugsėjo savaitgalis tradiciškai skiriamas šiems renginiams, nes rugsėjį prasideda naujas sportinių šokių treniruočių ir varžybų sezonas,“ – sakė Lietuvos sportinių šokių federacijos vykdomojo komiteto narys, atsakingas už rinktines Rolandas Burneikis.

Jis pabrėžė, kad įvairių amžiaus grupių Lietuvos šokėjų būtent rudenį lauks ir pagrindiniai startai – pasaulio ir Europos čempionatai.

„Dabar beveik kiekvieną savaitgalį į svarbiausias savo sezono varžybas važiuos tai suaugusieji, tai jaunimas ar jauniai, čempionatuose dalyvaus ir mūsų profesionalai bei senjorai. Kas atstovaus Lietuvai paaiškėjo pavasarį surengtame nacionaliniame čempionate, o toliau jau buvo mūsų pareiga padėti sportininkams pasiruošti, todėl pavasarį rengėme Lotynų Amerikos šokių, o dabar – standartinių šokių stovyklą,“ – kalbėjo R. Burneikis.

Nacionalinės rinktinės standartinių šokių stovykloje buvo pakviestos dalyvauti geriausios šalies poros, kurios patenka į šalies čempionato finalus – iš viso 24 duetai. Jiems treniruotes vedė pasaulio ir Europos čempionė Ieva Sodeikienė bei nuolatinis Lietuvos rinktinės konsultantas iš Italijos Michele Bonsignori.

Ievos Sodeikienės teigimu, kiekvieną kartą atvykdama į rinktinės stovyklą, ji būna maloniai nustebinta.

„Pradžioje mes patys buvome tokių rinktinių dalyviai, paskui prieš kurį laiką jau pradėjome čia sugrįžti kaip treneriai ir dabar po poros metų, vienoje vietoje matydama geriausias Lietuvos poras, galiu pasidžiaugti: labai pagerėjo visų porų fizinis pasirengimas – šokėjai daug geriau jaučia ir valdo savo kūnus, todėl mums, technikos treneriams, yra daug lengviau dirbti,“ – sakė I. Sodeikienė.

Standartinių šokių treneriai šioje stovykloje pagrindinį dėmesį skyrė kiekvieno šokio charakteristikai, partnerių vaidmenims poroje.

„Ko dabar norėtųsi daugiau, tai, kad kiekvienas šokėjas poroje atrastų ir pabrėžtų savo individualumą – vyrai nepamirštų tinkamai vesti savo partnerių, o merginos galėtų tinkamai reaguoti į vedimą. Sportininkų šioje stovykloje prašome daugiau galvoti ne apie galutinį poros vaizdą, o daugiau apie procesą, kaip tas vaizdas ir poros dinamika yra išgaunama,“ – patarimų ir po stovyklos negailėjo viena geriausių visų laikų standartinių šokių šokėjų Ieva Sodeikienė, kuri, beje, prisipažino, kad savo varžybinių batelių taip pat dar nėra paslėpusi – šį rudenį Evaldas ir Ieva Sodeikos startuos profesionalų turnyre.

Tiek I. Sodeikienė, tiek M. Bonsignori vedė paskaitas į mūsų šalies treneriams bei teisėjams, susirinkusiems Birštone į kvalifikacijos kėlimo kongresą.

„Gerai, kad dalis lektorių sutampa – informaciją suteikiame ir šokėjams, ir treneriams, tad kviestiniams specialistams išvykus, namų salėse darbas tęsiamas – toks yra vienas iš šių mokymų tikslų. Negana to, kviečiame ir teisėjus susipažinti su naujausiomis tendencijomis,“ – atskleidė Lietuvos sportinių šokių federacijos akademijos direktorius Martynas Kūra, kuris yra atsakingas už kongreso organizavimą.

Kongrese treneriams paskaitas skaitė vyriausios vertintojos kategoriją Pasaulio sportinių šokių federacijoje turinti Daiva Dackevičienė, neseniai dirbusi dideliame sportinių šokių turnyre Vokietijos Štutgarto mieste.

„Kiekvienais metais porų lygis auga, konkurencija didėja, tad teisėjų darbas tampa vis labiau ir labiau atsakingas, nes jau nuo didelių varžybų pusfinalio ar net ketvirtfinalio visos poros šoka labai gerai. Ir žinoma, visi sportininkai tikisi kvalifikuoto, objektyvaus vertinimo, todėl mes, teisėjai, tiek tarptautinėse, tiek nacionalinėse varžybose turime savo darbą atlikti itin atsakingai. Būtina kruopščiai įvertinti visus keturis kriterijus – techniką, muzikalumą, partnerystę, choreografiją ir prezentaciją,“ – su kolegomis patirtimi Birštone dalinosi D. Dackevičienė.

Aktualius trenerių kvalifikacijos kėlimo klausimus, remiantis naująja Sporto įstatymo redakcija, aptarė Lietuvos sportinių šokių federacijos viceprezidentė Dalia Vaikšnorienė, naujojo sezono pradžioje kolegoms priminusi ir kitus su darbo bei varžybų organizavimu susijusius klausimus.

Tiek kongrese, tiek stovykloje dirbęs Lietuvos olimpinės rinktinės psichologas Andrius Liachovičius akcentavo, jog be fizinio ir techninio pasirengimo svarbus yra sportininkų gebėjimas treniruočių pasiekimus pademonstruoti ir varžybose – ypač per atsakingus startus, kuomet šokėjai atstovaus visai šaliai. Specialistas pasidalino olimpinės vicečempionės, breikerės Dominikos Banevič – Bgirl Nickos žinute, kuri savo kolegoms sakė, kad labiausiai jai pačiai atlaikyti spaudimą padėjo nepamiršimas, kodėl visa tai vyksta: „Prisiminkime, kodėl esame čia? Kodėl mes treniruojamės, šokame? Svarbiausia yra ne medaliai, nes ta džiaugsmo akimirka per apdovanojimą yra labai trumpa, o laimė yra, nes mums patinka šokti ir galime tai daryti – todėl pats procesas atneša didžiausią džiaugsmą.“

Renginyje dalyvavę sportininkai tikrai išgirdo ir savo trenerių pamokas, ir kitų specialistų patarimus.

„Visos treniruotės buvo naudingos, atmosfera labai motyvuojanti. Man labai jaučiasi, kad šioje stovykloje jau susirinkę patys geriausi, nes ir požiūris labai rimtas – visi stengiasi, gilinasi, klausinėja,“ – kalbėjo stovykloje dalyvavusi šokėja Rimantė Krupavičiūtė.