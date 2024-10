2024 m. 1006 km lenktynių BILIETŲ INFORMACIJA

Nuo ketvirtadienio iki pat šeštadienio vakaro:

Visomis renginio dienomis veiks pramogų zona su daugybe atrakcijų tiek vaikams, tiek suaugusiems. Atvykstantiems automobiliais renginio teritorijoje bus įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės. Nemokamos automobilių stovėjimo aikštelės atvažiuojant nuo Klaipėdos pusės bei mokamos renginio teritorijoje atvykus nuo Palangos pusės.

Renginio teritorijoje visomis dienomis veiks VIP klubas - šio leidimo turėtojai galės stebėti lenktynes nuo terasos žvelgiančios į starto – finišo tiesiąją bei per LED ekranus erdvaus VIP klubo viduje, kur svečiai galės įsigyti gėrimų bei užkandžių. Be to, čia vyks įvairūs žaidimai ir loterijos, lauks partnerių prizai, DJ ir kiti privalumai https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/sportas/vip-bilietas-aurum-1006-km-powered-by-hankook-416078/

Visą savaitgalį veiks „Technitis“ žiūrovų slalomas, tad visiems mėgėjams norintiems išbandyti automobilių sportą savo automobiliais siūlome atvažiuoti nuo Klaipėdos pusės.

Įsigiję renginio bilietus galės be papildomo mokesčio apsigyventi renginio teritorijoje esančioje kempingo zonoje. Joje bus galima įsikurti su savo kemperiais arba palapinėmis.

Renginį bus galima stebėti TV3 grupės kanalais, o komentarus iš renginio vietos klausyti per internetinį lenktynių radiją.

Trečiadienis:

Renginys prasideda jau trečiadienį, kuomet visos komandos susirenka techninei ir administracinei komisijoms. Tikriems automobilių sporto aistruoliams tai puiki galimybė susipažinti su komandomis ir pirmiems pamatyti lenktynių bolidus. Antrus metus iš eilės techninė ir administracinė komisijos vyks šalia pagrindinių renginio vartų. Tai vienintelė diena, kai į lenktynių zoną galima patekti be bilieto ir lenktynių techniką bei komandas pamatyti iš arti visiškai nemokamai.

Ketvirtadienis:

Liepos 18 d., ketvirtadienį, visi automobiliai tradiciškai išsirikiuos į paradą Palangos gatvėmis ir sustos Vytauto g. tradiciniam renginio atidarymui, bei „Dynami:t Super Sprint“ varžyboms.

Atidarymo metu veiksmas vyks ir renginio teritorijoje, ten galima bus stebėti „Porsche klubo“ važiavimus, kurie po pietų užleis trasą pirmosioms „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynių treniruotėms.

Tradiciškai ketvirtadienį išvysime ir automobilių traukos „Drag“ varžybų dalyvių važiavimus. Kvalifikaciniai važiavimai vyks link Klaipėdos įrengtoje trasoje, o vakare finaliniai važiavimai persikels į pagrindinę „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynių trasą.

Penktadienis:

Ši diena visuomet kupina įvairiausių atrakcijų tiek trasoje tiek už jos ribų. Šią dieną trasoje bus duotas startas „108km moterų iššūkiui“ (registracija: https://racing.lt/lt/108km-moteru-issukis), taip pat vyks mechanikų bėgimo lenktynės ir slalomo varžybos.

Penktadienio svarbiausia dalimi išlieka „Aurum 1006 km“ lenktynių kvalifikacija kurios metu paaiškės kokia tvarka komandos startuos „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynėse.

Šeštadienis:

Pagrindinę lenktynių dieną šurmulys prasideda jau nuo ryto. Nuo 10:30 komandos jau pradeda rikiuotis startui, kuris duodamas lygiai 12 val. Lenktynės tęsis iki pat vakaro, tačiau dienos metu netruks veiksmo ne tik trasoje bet ir renginio miestelyje, kur vyks tradicinės automobilių decibelų varžybos - „Db drag“, „Memel Motor Fest“ įspūdingų automobilių paroda ir daugybė kitų pramogų, o renginį vainikuos uždarymo koncertas ir, žinoma, lenktynių apdovanojimų ceremonija.





SVARBI INFORMACIJA:

· Vaikai iki 120 cm ūgio, kartu su suaugusiu, į renginio bendrą teritoriją įleidžiami nemokamai.

· Į PIT WALK vaikai iki 120 cm ūgio dėl saugumo įleidžiami tik su suaugusiu.

· Į GRID WALK vaikai iki 120 cm ūgio dėl saugumo įleidžiami tik su suaugusiu.

· NAUJIENA! Į VIP SUPERFANO PITBOX zoną bus galimas ir vaikų iki 120 cm ūgio patekimas (iki 120 cm ūgio patekimas galimas tik lydint suaugusiam, o virš 120 cm ūgio vaikai gali eiti be suaugusio palydos), bilietas patekti į šią zoną reikalingas tiek vaikui, tiek suaugusiam.



Pasirink dieną kurią planuoji praleisti renginyje ir įsigyk tos dienos bilietą.

DIENOS BILIETO turėtojas patenka į: bendrą renginio teritoriją, pramogų/koncertų zoną, „Paddock“ zonas. Taip pat gali pasistatyti automobilį nemokamai TIK stovėjimo vietoje, įrengtoje atvažiavus nuo KLAIPĖDOS pusės.

DIENOS BILIETO turėtojas nepatenka į: VIP zoną, „Pitlane“ zoną, Pit Walk, Grid Walk ir be papildomo bilieto negali pasistatyti automobilio žiūrovų mokamose stovėjimo vietose.

Įsigyk abonementą ir stebėk renginį visas 3 dienas!

ABONEMENTO turėtojas patenka į: bendrą renginio teritoriją, pramogų/koncertų zoną, „Paddock“ zonas. Taip pat gali pasistatyti automobilį nemokamai TIK automobilių stovėjimo vietoje, įrengtoje atvažiavus nuo KLAIPĖDOS pusės.

ABONEMENTO turėtojas nepatenka į: VIP klubą, „Pitlane“ zoną, Pit Walk, Grid Walk ir be papildomo bilieto negali pasistatyti automobilio mokamoje stovėjimo aikštelėje.

Tikriems autosporto entuziastams siūlome įsigyti VIP SUPERFANO bilietą, kuris jums atvers duris į visus renginio užkulisius, nes šis bilietas suteiks galimybę ne tik naudotis visais VIP bilieto privalumais , o taip pat patekti į specialiai VIP SUPERFANAS bilieto turėtojams įrengtą PITBOX zoną, dalyvauti PIT WALK ir GRID WALK . VIP SUPERFANAI galės pasirinktinai statyti automobilį VIP parkavimo aikštelėje ir važiuoti į renginį su specialiais VIP Shuttle mikroautobusais arba pastatyti automobilį parkavimo aikštelėje esančioje renginio teritorijoje.

NAUJIENA! Jubiliejinių 25-ųjų lenktynių proga įrengtoje VIP SUPERFANO PITBOX zonoje šiemet lauksime ir vaikų su galiojančiu VIP SUPERFANO bilietu (iki 120 cm ūgio patekimas galimas tik lydint suaugusiam, o virš 120 cm ūgio vaikai gali eiti be suaugusio palydos). Patekimui į VIP SUPERFANO PITBOX zoną bilietas reikalingas tiek vaikui, tiek suaugusiam.

VIP SUPERFANO BILIETO PRIVILEGIJOS:



· Patekimas į renginį 3 dienas;

· Patekimas į atskirą VIP paviljoną, kuriame galėsite patogiau stebėti lenktynes bei rezultatus LED ekranuose.

· Nemokama automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje palikę savo automobilį, VIP Shuttle mikroautobusu būsite nuvežti iki lenktynių VIP zonos ir tokiu pat būdu galėsite grįžti atgal iki aikštelės, kurioje stovi Jūsų automobilis;

· Galimybė nemokamai pasistatyti automobilį stovėjimo aikštelėje renginio teritorijoje įrengtame parkinge.

· Patekimas į penktadienį vykstantį PIT WALK. Į PIT WALK vaikai iki 120 cm ūgio dėl saugumo įleidžiami tik su suaugusiu.

· Patekimas į šeštadienio GRID WALK - tai unikali galimybė pasivaikščioti lenktynių trasa ir pajusti visą lenktynių jaudulį kartu su komandomis likus kelioms minutėms iki didžiojo AURUM 1006 km lenktynių starto

Į GRID WALK vaikai iki 120 cm ūgio dėl saugumo įleidžiami tik su suaugusiu.

Svarbu: bilietas galioja visas 3 renginio dienas.

Leidimų išdavimo vieta: Aikštelė S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje Palangoje arba bilietų kasoje esančioje prie pagrindinio renginio įėjimo.

Pateikus šį bilietą renginio darbuotojai įteiks Jums leidimą kurį privaloma teisingai dėvėti norint patekti į renginį.

VIP SUPERFANO bilieto turėtojai patenka į: Specialiai Superfanams įrengtą zoną PITBOX (iki 120 cm ūgio būtina suaugusiojo palyda), VIP zoną, bendrą renginio teritoriją, Pramogų/koncertų zoną, Paddock zonas, Pit Walk, Grid Walk. VIP turėtojai gali nemokamai pasistatyti automobilį Palangoje, aikštelėje S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje ir iš šios aikštelės nemokamai važinėti į renginio vietą ir atgal specialias VIP Shuttle mikroautobusais.

VIP SUPERFANO bilieto turėtojai nepatenka: Pitlane zoną skirtą lenktynių komandoms ir jų svečiams.

Siūlome renginį stebėti VIP KLUBE – išskirtinėje erdvėje, pačiame lenktynių epicentre! Dar labiau patobulėjusioje tiek dydžiu, tiek kokybe VIP zonoje su dviejų aukštų terasa, jūsų lauks dar daugiau sėdimų vietų patogiam lenktynių stebėjimui tiesiai prieš starto - finišo tiesiąją. LED ekranuose bus galima stebėti tiek rezultatus, tiek tiesioginę transliaciją tad būsite kiekvieno lenktynių momento liudininkais.

25-ojo lenktynių jubiliejaus proga VIP klube jūsų lauks daugybė pramogų - visomis renginio dienomis svečius linksmins DJ ir vedėjas, VIP klubo nariai turės išskirtinę galimybę laimėti partnerių prizų, galės įsigyti gėrimų ir užkandžių. Čia visomis lenktynių dienomis veiks restoranas, baras, rasite viską, ko reikia patogiausiam lenktynių stebėjimui. VIP bilieto turėtojai taip pat turės galimybę dalyvauti visuose renginiuose numatytuose VIP klube lenktynių metu, o pagrindinę lenktynių dieną, šeštadienį, bus kviečiami į GRID WALK – aplankyti komandas starto - finišo tiesiojoje likus vos kelioms akimirkoms iki varžybų pradžios.

Patogiai įsitaisykite VIP klube ir mėgaukitės gera kompanija bei lenktynėmis iš pačių geriausių vietų.

VIP BILIETO PRIVILEGIJOS:

· Patekimas į renginį 3 dienas;

· Patekimas į atskirą VIP paviljoną, kuriame galėsite patogiau stebėti lenktynes bei rezultatus LED ekranuose;

· galimybė rezervuoti vietas didesnėms kompanijoms ar įmonėms;

· nemokama automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje palikę savo automobilį, VIP Shuttle mikroautobusais būsite nuvežti iki lenktynių VIP klubo bei parvežti atgal iki aikštelės, kurioje stovi Jūsų automobilis;

· Patekimas į šeštadienio GRID WALK - tai unikali galimybė pasivaikščioti lenktynių trasa ir pajusti visą lenktynių jaudulį kartu su komandomis likus kelioms minutėms iki didžiojo „Aurum 1006 km“ lenktynių starto.

Svarbu: Bilietas galioja visas 3 renginio dienas.

Leidimų išdavimo vieta: aikštelė S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje, Palangoje.

Pateikus VIP bilietą renginio darbuotojai įteiks Jums leidimus, kuriuos privaloma teisingai dėvėti norint patekti į renginį.

VIP leidimo turėtojas patenka į: VIP klubą, bendrą renginio teritoriją, pramogų/koncertų zoną, „Paddock“ zonas, Grid Walk. VIP turėtojai gali nemokamai pasistatyti automobilį Palangoje, aikštelėje S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje ir iš šios aikštelės nemokamai važinėti į renginio vietą ir atgal specialias VIP Shuttle mikroautobusais.

VIP leidimo turėtojas nepatenka į: „Pitlane“ zoną, Pit Walk ir be papildomo bilieto negali pasistatyti automobilio žiūrovų mokamoje stovėjimo aikštelėje.

PIT WALK yra papildomas bilietas ir nesuteikia teisės patekti į lenktynių teritoriją bei galioja tik kartu su renginio bilietu.

KAS TAI: tai puikus būdas iš arčiau pamatyti lenktynes ir pajusti jų atmosferą. Visi, įsigiję specialius bilietus, numatytu laiku galės įeiti į PIT zoną, kur sportininkai ruošiasi lenktynėms. Iš čia sportiniai automobiliai išvažiuoja į trasą. Tik čia galima iš labai arti pajusti lenktynių atmosferą, pamatyti ką komandos veikia paskutinėmis minutėmis prieš išvažiuojant į trasą, kaip lenktynininkai ir jų komandos ruošiasi varžyboms, pajausti lenktynių jaudulį, iš labai arti pamatyti komandas, lenktynininkus ir automobilius.

Į PIT WALK vaikai iki 120 cm ūgio dėl saugumo įleidžiami tik su suaugusiu.

KADA: Penktadienį, liepos 19 d. 12:00 – 12:25 val.*

TRUKMĖ: 20-25 min.

KUR: patekimo į PIT WALK vieta ir laikas - 11:50 val. prie įvažiavimo į trasą (tikslią vietą žiūrėti renginio teritorijos plane).

*galimi nedideli renginio tvarkaraščio pakitimai, naujausią versiją rasite https://racing.lt/tvarkarastis.

PIT WALK GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA TURĖTI MAISTĄ AR GĖRIMUS IR PRIVALOMA LAIKYTIS TEISĖJŲ IR APSAUGOS DARBUOTOJŲ NURODYMŲ.

GRID WALK bilietas yra papildomas bilietas ir nesuteikia teisės patekti į lenktynių teritoriją bei galioja tik kartu su renginio bilietu.

KAS TAI: tai unikali galimybė patekti į lenktynių trasą prieš pat startą, pajusti visą lenktynių jaudulį kartu su komandomis likus kelioms minutėms iki didžiojo 1006 km lenktynių starto.

KADA: Šeštadienį, liepos 20 d. 11:00-11:40 val.*

TRUKMĖ: 30 - 40 min.

Numatomas bilietų skaičius: iki 300.

KUR: GRID WALK įėjimo vieta – nuo 10:50 val. prie sportinių automobilių įvažiavimo į lenktynių trasą (tikslią vietą žiūrėti renginio teritorijos plane).

*galimi nedideli renginio tvarkaraščio pakitimai, naujausią versiją rasite https://racing.lt/tvarkarastis.

GRID WALK GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA TURĖTI MAISTĄ AR GĖRIMUS IR PRIVALOMA LAIKYTIS TEISĖJŲ IR APSAUGOS DARBUOTOJŲ NURODYMŲ.

PARKINGO bilietas nesuteikia teisės asmeniui patekti į lenktynių teritoriją ir galioja tik kartu su renginio bilietu.

Šis bilietas jums leidžia pasistatyti automobilį lenktynių teritorijoje šalia kempingo.

Bilietas galioja vienam įvažiavimui į automobilių stovėjimo vietą.

PARKINGE GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA RŪKYTI IR VARTOTI ALKOHOLĮ. PRIVALOMA LAIKYTIS APSAUGOS DARBUOTOJŲ NURODYMŲ.

Daugiau informacijos: https://1000km.lt

Renginio tvarkaraštis: https://racing.lt/lt/tvarkarastis