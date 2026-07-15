Renginiai Lietuvoje
Visi svarbiausi renginiai Lietuvoje vienoje vietoje – koncertai, spektakliai, parodos, festivaliai ir pramogos visai šeimai. Sąrašai nuolat atnaujinami, todėl lengvai rasite, kas vyksta šiandien, rytoj ar šį savaitgalį. Rinkitės pagal miestą – Vilnių, Kauną ar Klaipėdą – arba peržiūrėkite tik nemokamus renginius.
Renginiai Klaipėdoje: ko nepraleisti rugsėjo mėnesį?
Rugsėjį Klaipėda kvies gyventojus ir miesto svečius mėgautis įvairiais nemokamais renginiais. Nuo koncertų ir festivalių iki edukacinių veiklų bei bendruomeninių susitikimų – pirmasis rudens mėnuo uostamiestyje žada gausų pasirinkimą skirtingo amžiaus ir pomėgių žmonėms. Nors prasidėjo kalendorinis ruduo, kultūrinis gvyenimas nesustoja. Mieste vyks daugybė renginių – Klaipėdos savivaldybės atstovai dalijasi, ko nepraleisti rugsėjo mėnesį.
Renginiai Vilniuje: ką nuveikti rugsėjį?
Rugsėjis į Vilnių sugrąžina rudenišką ritmą – miesto kalendorius pilnas renginių, festivalių, koncertų, parodų ir kitų progų išeiti iš namų. Atrinkome rugsėjo renginius, kurie padės naują sezoną pradėti su netikėtais miesto atradimais. Pateikiame Vilniaus miesto savivaldybės projekto „Neakivaizdinis Vilnius“ parengtą rugsėjo renginių sąrašą – pasižymėkite, kur norėsite apsilankyti.
Renginiai Vilniuje 2026-08-27
Renginiai Kaune: štai ką veikti rugsėjo mėnesį
Rugsėjis jau visai ne už kalnų, o rudenėjantys, tačiau dar saulėti ir gana šilti orai kviečia visus apsilankyti Kaune. Dalijamės su jumis pirmojo rudens mėnesio Kauno renginių sąrašu. Kauno miesto savivaldybės Komunikacijos skyrius pasidalijo naujausiu Kaune rugsėjį vyksiančių renginių sąrašu, o jame – sporto treniruotės, ūkininkų turgeliai, koncertai ir pramogos! Rugsėjo 1 diena „Ankstukų paramos akcija“ – 9.00-21.00 val., akcijos organizuojamos keturiose vietose: Laisvės al.
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Renginiai Klaipėdoje: nepraleiskite svarbiausių rugpjūčio įvykių
Rugpjūtį Klaipėda gyventojus ir miesto svečius pasitiks gausybe renginių – nuo 774-ojo miesto gimtadienio, teatro festivalio ir Europos buriavimo čempionato iki sporto veiklų, koncertų bei prasmingų Baltijos kelio ir Baltijos jūros šalių vienybės minėjimų. Ką verta pasižymėti vasaros kalendoriuje? Dalijamės svarbiausiais rugpjūčio renginiais uostamiestyje.
Renginiai Kaune: štai ką veikti rugpjūčio mėnesį
Šilti rugpjūčio vakarai kauniečius ir miesto svečius kvies pasimėgauti renginiais mieste. Jų sąraše šiuo metu apstu sportinių veiklų, kultūrinių bei meninių festivalių. Kauno miesto savivaldybės Komunikacijos skyrius pasidalijo renginių sąrašu, kuriame galima rasti idėjų savo laisvo vakaro praleidimui. Rugpjūčio 1 d. „Ūkininkų turgelis“ vyks rugpjūčio 1 d. 7.00–14.00 val. prie restorano „Žemyn upe“, Jonavos g. 1 ir Jonavos g. 1D. 6x6 čempionatas vyks rugpjūčio 1 d. 10.00–18.00 val.
Renginiai Kaune 2026-08-01
Renginiai Vilniuje: ką nuveikti rugpjūtį?
Kol vasara dar nesusikrovė lagaminų, metas pasinaudoti kiekviena proga leistis į atradimus mieste. Atrinkti renginiai Vilniuje, kurie padės paskutinį vasaros mėnesį išnaudoti iki galo. Vilniaus miesto savivaldybės projektas „Neakivaizdinis Vilnius“ dalijasi, ką verta aplankyti – nuo įvairiausių festivalių ir kino po atviru dangumi iki sporto renginių bei šeimoms skirtų veiklų – rugpjūtį sostinėje netrūks galimybių turiningai praleisti laiką.
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Renginiai Klaipėdoje: nepraleiskite progos apsilankyti liepą
Klaipėda liepos antroje pusėje taps tikru vasaros pramogų ir renginių epicentru – miestiečių bei pajūrio svečių laukia įvairiausių veiklų kupinos dienos. Nuo prasmingo vakaro, skirto sveikatos stiprinimui ir bendrystei, iki vienos didžiausių šalies vasaros švenčių – renginių netrūks nei šeimoms, nei aktyvaus laisvalaikio mėgėjams. Klaipėdą greitai užlies tradicinės Jūros šventės šurmulys, o lankytojų lauks koncertai, mugės, įvairios pramogos ir išskirtinė jūrinė atmosfera.
Renginiai Kaune: štai ką galite nuveikti liepos mėnesį
Liepos mėnuo – puikus metas išeiti iš namų ir daugiau laiko skirti kultūrai, koncertams ir gamtai. Dalijamės su jumis, ką įdomaus šį mėnesį galima nuveikti Kaune. Kauno miesto savivaldybės komunikacijos skyrius dalijasi su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais sąrašu renginių, į kuriuos verta nuvykti liepos mėnesį. Liepos 15 d. Ekskursija palei Nemuną vyks liepos 15 d. 18.30–19.15 val. Maršrutas prasidės nuo tilto į Nemuno salą, prie Mokslo salos, ir tęsis iki Santakos.
Renginiai Vilniuje: ką pamatyti liepą?
Vasarą Vilnius persijungia į atostogų režimą, tačiau veiklos čia nesustoja. Atrinkome mūsų rekomenduojamus liepos renginius, kurie leis pasisemti vasariškų įspūdžių sostinėje. Vilniaus miesto savivaldybės projektas „Neakivaizdinis Vilnius“ dalijasi informacija apie liepos mėnesio renginius – štai kas vyks ir kur verta apsilankyti.
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