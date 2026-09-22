Po rekordinio sezono Eurolyga grįžta į TV3: auga ne tik sirgalių, bet ir verslo dėmesys

Praėjusį sezoną sirgalių dėmesys Eurolygai pasiekė aukštumas visame pasaulyje. Virš 508 mln. TV žiūrovų, daugiau nei 1,4 mlrd. peržiūrų socialiniuose tinkluose ir bene 3,25 mln. sirgalių arenose – tai rekordiniai skaičiai net ir Eurolygai.
Tai rodo, kad stiprėja ne tik krepšinio gerbėjų ryšys su palaikomais klubais, bet ir kokybiškų transliacijų poreikis, o Lietuvos žiūrovams Eurolygą ir šį sezoną transliuos TV3 žiniasklaidos grupė. TV3 parodys visas „Žalgirio“ kovas, o Go3 žiūrovai kviečiami stebėti kiekvienas Eurolygos rungtynes.
Ne vieną rekordą pernai fiksavo ir „Žalgiris“. Po dviejų sezonų pertraukos komanda iškovojo bilietą į ketvirtfinalį ir dar labiau suvienijo aistruolius. Bilietai buvo išparduoti į kiekvienas „Žalgirio“ namų rungtynes Eurolygoje, kuriose iš viso apsilankė 413 231 žiūrovai. Dar daugiau žiūrovų – kiekvienas net pusė milijono – stebėjo namuose, prie TV ekranų.
„Žalgiriečių rungtynėms Eurolygoje sugrįžus į TV3, jų žiūrimumas komercinėje auditorijoje išaugo trečdaliu. Tą įvertino ir verslas, kurio susidomėjimas aukščiausio lygio klubiniu krepšiniu šiemet išaugo dvigubai. Eurolygos dėka į TV3 žengia ne tik pasaulyje jau puikiai pažįstami, bet ir pirmąkart reklamos galimybes TV atrandantys prekės ženklai bei Lietuvos vienaragiai. Skaičiuojame, kad Eurolygos laikotarpiui išvis pritraukėme per 70 prekės ženklų, iš kurių apie 10 – visiškai nauji televizijoje. Populiariausias reklamos pozicijas buvome išpardavę jau vasarą, o naujai sukurtos pozicijos išpirktos per dvi savaites“, – apie susidomėjimą Eurolygą dar iki oficialaus sezono starto sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.
Kad šie metai „Žalgiriui“ bus rekordiniai, patvirtino ir 2026–2027 m. biudžetas, sieksiantis 28,8 mln. eurų. Tai – net 4,4 mln. eurų daugiau nei pernai. Be to, tai yra pirmas kartas, kai numatytas kauniečių biudžetas peržengia 25 mln. eurų ribą.
„Laukia naujas sezonas, kurį pasitinkame ne tik atsinaujinę, bet ir nusiteikę visiems iššūkiams, kurie lauks pakeliui, tačiau visa tai lengviau įveikti kartu su sirgaliais. „Žalgiris“ su savo gerbėjų bendruomene turi išskirtinį ryšį, o tokie partneriai kaip TV3 padeda jį tik dar labiau sustiprinti. Surėmus jėgas su didžiausia žiniasklaidos grupe Lietuvoje, pernai džiaugėmės įspūdingais rezultatais – bent vienas „Žalgirio“ rungtynių transliacijas Eurolygoje matė 7 iš 10 lietuvių. Tikimės tokio palaikymo sulaukti ir šiemet – tiek sausakimšoje arenoje, tiek ir prie TV ekranų“, – sako „Žalgirio“ prezidentas Paulius Jankūnas.
Eurolygos reguliariajame sezone „Žalgiris“ išvis sužais 38 rungtynes, iš kurių pirmosios išvykoje laukia jau šį ketvirtadienį, prieš Belgrado „Crvena Zvezda“ komandą. O prieš kovą žiūrovai kviečiami ir jau pamėgtai „GoŽalgiris“ laidai, kuri šiemet ir dar labiau gilinsis į komandą, ją supančius žmones bei kvies juos pažinti ir už aikštelės ribų.
Pirmąją naujo sezono laidą, kurioje laukia išskirtinis interviu su Jonu Valančiūnu, stebėkite ketvirtadienį nuo 20.30 val. per TV3, o iškart po to – „Žalgirio“ kova prieš „Crvena Zvezda“.
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