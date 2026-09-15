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Be tabu
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Gytis Volkavičius ir jo 3 žmonos atsidūrė teisėsaugos akiratyje: „Tai yra gėda ir labai nemalonu“
Socdemė Indrė Kižienė atvirai apie tamsiąją darbo Seime pusę: „Jaučiu ant drabužių, jaučiu ir ant savijautos“
Parodė, kokiomis sąlygomis Vilniuje gyvena darbo migrantai: „Vaizdas tikrai labai kraupus“
Kėdainių mero vestuvės: paaiškino, kodėl kostiumą pirko Gariūnuose, o pasipiršo su per didelių žiedu
Musulmonai kaltina lietuvius: „Žaidimų aikštelėje ateina ir sako, iš kur jūs? Nešdinkitės iš čia“
Seimo narys Antanas Nedzinskas jautėsi keistai. Kasdien labai pavargęs, neišsimiegojęs. Artimieji pastebėjo, kad Seimo narys miegodamas labai keistai kvėpuoja. Antanas kreipėsi į gydytojus ir išgirdo diagnozę. Daugiau apie tai jis papasakojo TV3 televizijos laidoje „Be Tabu“.
Bažnyčioje Kupiškio rajone – šaudynės: kunigas Gudelis paaiškino, kas įvyko
Ar galima šlapintis jūroje? Specialistai turi atsakymą
„Nemuno aušra“ buvo išmesta iš valdžios, t.y. valdančiosios koalicijos. Ta proga partija nusprendė atšvęst. Susirinko prie ežerėlio ir dalinosi pagrabine mišraine! „Nemuno aušros“ sąskrydyje dalyvavo ir TV3 laidos „Be Tabu“ komanda.
Iš Mindaugo Sinkevičiaus – pažadas lietuviams: „Dėdės su kaukėmis ateis pas mane tik...“
Žinomas plaukų stilistas Vytenis Partikas rudens madų sezoną pasitiko kardinaliomis išvaizdos permainomis. Vyras nusprendė atsikratyti jį ilgai kankinusio diskomforto ir susimontavo sau akinančiai baltus dantis. Vytenio Partiko dantimis domėjosi laidos „Be Tabu“ komanda.
Europos klerkai žiemą ruošiasi į svečius, todėl Seime užkurtas padorus remontas. Kad viskas blizgėtų, iš mokesčių mokėtojų kišenės skiriama virš 1,2 mln. Eurų. Tiesa, Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė ramina, kad čia – tik patys būtiniausi darbai. Už kiek ir ką remontuos domėjosi laidos „Be Tabu“ komanda.
Iš šono jų gyvenimas atrodė idealus: 11 metų Amerikoje, 500 kvadratinių metrų namas, „Bentley“, „Lamborghini“ ir beprotiška prabanga. Tačiau blizgus Ievos ir Andriaus Voverių fasadas neatlaikė teisinių skandalų, streso ir milžiniškų pokyčių. Po skubaus pabėgimo iš JAV, nusivylimo Dubajuje ir nesutarimų dėl vertybių, šeima sulaukė liūdnų pokyčių – sprendimo gyventi atskirai. Ievos ir Andriaus Voverių istorija – laidoje „Be Tabu“.
Šį kartą laidos „Be Tabu“ komanda aplankė neeilinę vietą – Seimo Pirmininko Juozo Oleko ir jo žmonos Aurelijos sodybą Vilkaviškio rajone, meiliai pačių vadinamą „Olekija“. Proga neeilinė – pora atšventė auksines vestuves. 50 metų santuokoje pragyvenę Olekai pademonstravo, kad tikroji meilė su metais tik stiprėja, o gražiai jubiliejaus šventei prireikė ne tik išmonės, bet ir 101 svečio.
Liberalų sąskrydyje – intriguojančios politikų šėlionės: „Čia jau tik už pinigus“
Konfliktas su ministerija Bosams kainuoja tūkstančius – teks nugaišinti mylimus gyvūnus? „Protu nesuvokiama“
Žlabienė prabilo apie dukros Jausmėjos mirtį ir gandus apie „kieme palaidotą vaiką“: „Mes esame normalūs“
Palangoje viešėjęs Vilniaus Betmenas pakraupo išvydęs, kaip elgiasi merginos: „Man tai yra šlykstu“
Panevėžio mokyklų vadovų ir švietimo skyriaus darbuotojų kelionė į Japoniją turėjo būti kilni – pasisemti patirties, kaip užsienyje vykdomos ugdymo programos. Tačiau stažuotė greitai virto tarptautiniu skandalu ir prokurorų tyrimu. Istoriją aiškinosi laidos „Be Tabu“ žurnalistai.
Šiandien subirbė skambutis ir kardeliais apsiginklavę mokinukai suplūdo į klases. Tačiau Rugsėjo 1-oji – ne tik fanfaros ir šventinė nuotaika. Už jos slepiasi didžiulis pasiruošimo maratonas, pareikalavęs iš tėvelių nemažai nervų ir finansinių išteklių. Kiek žinomoms šeimoms kainavo atžalų paruošimas mokyklai?
TV3 naująjį sezoną pasitinka siurprizu – po 20 metų pertraukos į eterį grįžta kultinė, kandžioji laida „Be Tabu“. Su nekantrumu starto laukiantys vedėjai Keitė Arai ir Tomas Ališauskas jau ruošiasi aštriems informacinio šou pasirodymams. Pirmojoje laidoje – Alionos ir Laimono Lapinskų vestuvės. Pora atskleidė ne tik didžiosios šventės užkulisius, bet ir leido iš arčiau pamatyti vestuvinį tango šokį.
Po 20 metų pertraukos į TV3 televizijos eterį grįžta legendinė laida „Be Tabu“. Su nekantrumu starto laukiantys vedėjai Keitė Arai ir Tomas Ališauskas jau ruošiasi aštriems informacinio šou pasirodymams. Pirmojoje laidoje aistras kaitino karališkasis socialdemokratų sąskrydis, kuriame Inga Ruginienė ir Mindaugas Sinkevičius davė priesaikas.
NAUJAME SEZONE. BE TABU - JAU GREITAI!
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