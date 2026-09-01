Be tabu – vienas pirmųjų informacinių šou Lietuvoje, kuris į visuomenę, jos ydas, svarbiausius įvykius bei veikėjus kviečia pažvelgti pro drąsius ir ironiškus akinius.
Parodė, kokiomis sąlygomis Vilniuje gyvena migrantai – 16 vienam kambary: „Vaizdas tikrai labai kraupus“
Šešiolika žmonių, dvidešimt du kvadratiniai metrai, daugybė mantos, lagaminų ir daug išsigandusių filipinietiškų akių. Jos mirksi Vilniuje. Kas čia vyksta, aiškinosi TV3 laidos „Be Tabu“ komanda. Buvo laikai, kai lietuviai vyko į Londoną ar Dubliną ieškoti geresnio gyvenimo. Dabar mes patys esame ta geresnio gyvenimo kryptis.
(18)Be tabu Prieš 5 val.
Islamo tyrinėtojas įsitikinęs – Vilniuje turi atsirasti mečetės: „Jei rastųsi bent 10 ar daugiau...“
Lietuvoje daugėja atvykėlių iš islamo šalių, o vietiniai gyventojai neretai piktinasi atvykėliais. Savaitgalį prie Kauno mečetės įvykęs baikerių protestas sulaukė viso pasaulio dėmesio. Plačiau apie tai domėjosi laidos „Be Tabu“ komanda. Didžiausios musulmonų bendruomenės muftijus Aleksandras Beganskas teigia, kad Lietuvoje trūksta musulmonų maldos namų. Esą šalis pati įsileidžia migrantus, pasiima jų mokesčius, o sielovada niekas nesirūpina.
Igoris Jarmolenka atskleidė vyrų fantazijas: visi nori minkštos „pampuškos“ lovoje
Lietuvos pramogų pasaulyje – naujas „sukikūkavimas“. Dainininkas Igoris Jarmolenka pristatė savo „širdies damą“ Dainą. Laidos „Be tabu“ komanda smalsavo, kas ši moteris, pavergusi žinomo atlikėjo širdį? Anot I. Jarmolenkos, Daina yra tokia moteris, kurios neįmanoma nepastebėti. Vyras atkakliai pasakojo, kuo ji išsiskiria iš kitų. „Dainos neįmanoma nepastebėti, ar iš toli pamatysi – ji visada ryški. Visada tokia, kaip ne visi.
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Keistuolės etiketės nebijanti Karolina rėžė atvirai: „Identifikuoju save kaip fėją“
Kaune įvyko LGBTQ+ eitynės. Įprastai tokiose eitynėse žengia spalvingi, ryškūs ir linksmi netradicinės orientacijos dalyviai. Šį kartą pirmose eilėse, eitynininkų gretas papildė ir plasdančios Palestinos vėliavos. Atsirado tokių, kurie pasimetė ir klausė – kodėl tiek daug Paleistinos vėliavų? Šis gestas piktino žydų bendruomėnę. „Palaikau „Pride“ idėją, bet šį kartą nelabai suprantu komunikacijos: priekyje matyti Palestinos vėliavos, o ne „Pride“, – sakė eitynių dalyvis Mantas.
Milenos vyras gynė šeimą nuo siautėjusio kaimyno, bet teisiamas yra pats: „Privati teritorija nėra privatus būstas“
Ramus priemiesčio kvartalas, privatūs namukai, gražios pievelės, lietuviška idilė. Tačiau staiga per tvorą peršoka šiltas kaimynas, užšoka ant automobilio ir kumščiu iškerta langą! „Be tabu“ komandai kaunietė Milena Šimėnė ryžosi papasakoti, kas tą vakarą įvyko jos kaimynystėje. Kraupus scenarijus kaunietę M. Šimėnę ir jos šeimą ištiko prieš metus, paskutinį vasaros vakarą. To, ką išvydo žvilgtelėję per langą, iki šiol nepamiršo.
61-erių Kėdainių mero vestuvės: paaiškino, kodėl kostiumą pirko Gariūnuose, o pasipiršo su per dideliu žiedu
Yra posakis, kad meilei niekada nevėlu. Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis posakį išpildė praktikoje. 61-erių politikas vedė savo mylimąją Skaidrę. Išskirtinis pokalbis su jaunaisiais – laidoje „Be Tabu“. Valentinas su Skaidre trejus metus gyveno kartu. Rinkėjai buvo sutrikę. Kaip vadint mero mylimąją? Sugyventine? Gyvenimo partnere? Kažkaip nesolidu. Todėl meras pasipiršo. Ir piršlybas, kurios vyko per Valentino dieną, nufilmavo. „Tai buvo labai graži proga.
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Lietuviai baugina musulmonus – kabinėjasi ir prie vaikų: „Žaidimų aikštelėje ateina ir sako, iš kur jūs? Nešdinkitės“
Lietuvoje daugėja atvykėlių iš islamo šalių, o vietiniai gyventojai neretai piktinasi atvykėliais. Savaitgalį prie Kauno mečetės įvykęs baikerių protestas sulaukė viso pasaulio dėmesio. Plačiau apie tai domėjosi laidos „Be Tabu“ komanda. Didžiausios musulmonų bendruomenės muftijus Aleksandras Beganskas teigia, kad Lietuvoje trūksta musulmonų maldos namų. Esą šalis pati įsileidžia migrantus, pasiima jų mokesčius, o sielovada niekas nesirūpina.
Išskirtiniai kadrai iš Valinskio ir jo mylimosios Evelinos vestuvių: pažinties istorija ir sužadėtuvių žiedas iš Kaziuko mugės
Lietuvoje susikūrė dar viena nauja, jauna, graži šeima – Valinskiai! Susituokė Rokas Valinskis iš grupės „Rokas ir Laurynas“ bei jo išrinktoji Evelina. „Be tabu“ komanda išsiaiškino poros vestuvių lokaciją ir net piršlybų istoriją. Rokas ir Evelina susipažino prieš daugiau nei dešimtmetį viename draugų vakarėlyje. Rokas nukrito nuo laiptų, o Evelina jam suteikė pirmąją pagalbą. „Jau susižalojęs tada buvo. Traumuotą pažino jau, iš karto traumuotą žmogų. Nu ką, reikėjo bėgti gelbėt. Nu.
Sinkevičienės postas be konkurso ir 3800 eurų alga – premjeras ginasi: „Čia miskomunikacija“
Iškilo klausimų, kaip ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė Sinkevičienė tapo Kauno rajono Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vadove be jokio konkurso ir už kokius darbus gauna atlyginimą socialdemokratų savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare. Laidos „Be tabu“ komanda bandė gauti atsakymus į visuomenei rūpimus klausimus. Dirbti savivaldybėje premjero žmona A. Sinkevičienė pradėjo 2013 metais. Ji buvo įdarbinta mero Valerijaus Makūno padėjėja.
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Bažnyčioje Kupiškio rajone – šaudynės: kunigas Gudelis paaiškino, kas įvyko
Bažnyčią ir toliau krečia skandalai. Susišaudymas Antašavos švento Jackaus bažnyčioje šventų Mišių metu. Kupiškio rajone, Antašavos bažnyčioje prie altoriaus šaudoma. Kas tai per įvykis, domėjosi TV3 laidos „Be Tabu“ komanda. Žmonės bažnyčioje šaudė su klebono leidimu, todėl policijos niekas nekvietė. Šitas šaudymas – ne koks chuliganizmas. Taip buvo atkurta daugiau nei pusantro šimto metų senumo istorija.
Iš Mindaugo Sinkevičiaus – pažadas lietuviams: „Dėdės su kaukėmis ateis pas mane tik...“
Po vasaros atostogų, šiek tiek vėliau nei mokiniai, į darbus Seime grįžo tautos išrinktieji. Išsipuošę, išsikvepinę, nusiprausę. Pirmieji Seimo narius pasitiko ir jų pažadus, ko gyventojai gali tikėtis ateityje, išgirdo TV3 laidos „Be Tabu“ komanda. Lietuvoje – katastrofinė demografinė situacija. Žmonės negimdo vaikų. 2025 metais Lietuvoje gimė tik 17 478 kūdikiai.
Šlapinatės Baltijos jūroje? Lietuvis rado išeitį, kad to neprireiktų: „Buvo toks jausmas, kad yra tualetų trūkumas“
„Be Tabu“ uždavė klausimą, bet nelabai patogų, užtat labai aktualų. Ar esate šlapinęsi į jūrą? O gal net į ežerą? Kodėl to klausiama – „Be Tabu“ reportaže. Ar teko šlapintis jūroje? „Ar teko šlapintis į jūrą? – Ne. – Net ir vaikystėj? – Ne.“ „Šią vasarą neteko. – Bet gyvenime? – Taip. – Vaikystėje? – Ai čia man klausiat? Oi ne, man tai neteko šlapintis jūroje. – Ką manot, kurie taip elgiasi? – Negerai, nesmagu, žmonės plaukioja. Už švarų vandenį.
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„Nemuno aušros“ sąskrydyje – pagrabinė mišrainė ir kalbos apie pusnuoges moteris: „Profesionali, brangiai apmokama, žodžiu, vau“
„Nemuno aušra“ buvo išmesta iš valdžios, t.y. valdančiosios koalicijos. Ta proga partija nusprendė atšvęst. Susirinko prie ežerėlio ir dalinosi pagrabine mišraine! „Nemuno aušros“ sąskrydyje dalyvavo ir TV3 laidos „Be Tabu“ komanda. Aidas Gedvilas prisiminė gimtadienį su burleskos šokėjomis Kas ta pagrabinė mišrainė? Remigijus Žemaitaitis aiškino: „Pas mus Žemaitijoje yra vadinamos pagrabinėmis.
Pavojinga liga susirgęs Nedzinskas prabilo, ką išgyveno ir kaip pasikeitė: „Paprastai gali būti infarktas, insultas...“
Seimo narys Antanas Nedzinskas jautėsi keistai. Kasdien labai pavargęs, neišsimiegojęs. Artimieji pastebėjo, kad Seimo narys miegodamas labai keistai kvėpuoja. Antanas kreipėsi į gydytojus ir išgirdo diagnozę. Daugiau apie tai jis papasakojo TV3 televizijos laidoje „Be Tabu“. „Nieko nejaučiau, išskyrus tai, kad galbūt man reikėjo daugiau išsimiegoti. Mano gilioji miego fazė, jei taip galima pavadinti, būdavo paryčiais, nors aš niekada į giliąją miego fazę nenueidavau.
Iš lietuvių kišenės – virš milijono eurų: paaiškėjo, ką už tokią sumą remontuos Seimas
Europos klerkai žiemą ruošiasi į svečius, todėl Seime užkurtas padorus remontas. Kad viskas blizgėtų, iš mokesčių mokėtojų kišenės skiriama virš 1,2 mln. eurų. Tiesa, Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė ramina, kad čia – tik patys būtiniausi darbai. Už kiek ir ką remontuos domėjosi laidos „Be Tabu“ komanda. „Na, kiek pavyko numatyti biudžete lėšų, pagal tai ir organizuojame darbus, tai atliekami patys būtiniausi“, – tikino O. Leiputė. O tų būtiniausių darbų tikrai reikėjo.
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Vytenis Partikas pademonstravo naują šypseną – štai kiek tūkstančių paklojo: „Baltesnių jau nebūna“
Žinomas plaukų stilistas Vytenis Partikas rudens madų sezoną pasitiko kardinaliomis išvaizdos permainomis. Vyras nusprendė atsikratyti jį ilgai kankinusio diskomforto ir susimontavo sau akinančiai baltus dantis. Vytenio Partiko dantimis domėjosi laidos „Be Tabu“ komanda. Iš šono idealiai atrodanti Vytenio šypsena iš tikrųjų slėpė nemalonias paslaptis, dėl kurių jam tekdavo patirti nuolatinį stresą.
Auksines vestuves atšventę Olekai daugiau nei 100 svečių turėjo išskirtinį prašymą: „Įspūdį padarė“
Šį kartą laidos „Be Tabu“ komanda aplankė neeilinę vietą – Seimo Pirmininko Juozo Oleko ir jo žmonos Aurelijos sodybą Vilkaviškio rajone, meiliai pačių vadinamą „Olekija“. Proga neeilinė – pora atšventė auksines vestuves. 50 metų santuokoje pragyvenę Olekai pademonstravo, kad tikroji meilė su metais tik stiprėja, o gražiai jubiliejaus šventei prireikė ne tik išmonės, bet ir 101 svečio.
Ieva Voveris atskleidė, kodėl atšalo jos ir vyro santykiai: „Mano vyras visiškai nepalaikė to“
Iš šono jų gyvenimas atrodė idealus: 11 metų Amerikoje, 500 kvadratinių metrų namas, „Bentley“, „Lamborghini“ ir beprotiška prabanga. Tačiau blizgus Ievos ir Andriaus Voverių fasadas neatlaikė teisinių skandalų, streso ir milžiniškų pokyčių. Po skubaus pabėgimo iš JAV, nusivylimo Dubajuje ir nesutarimų dėl vertybių, šeima sulaukė liūdnų pokyčių – sprendimo gyventi atskirai.
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Liberalų sąskrydyje – intriguojančios politikų šėlionės: „Čia jau tik už pinigus“
Kaišiadoryse užsikūrė oranžinis vakarėlis. Švenčia Lietuvos liberalų sąjūdis. Sąskrydžio programoje – protmūšiai, gėrimai, tinklinis, gyvas stalo futbolas, kirvių mėtymas, suneštinis stalas, Aleknos batas, koncertas, siurprizas ir net drakonai. Sąskrydyje dalyvavo ir TV3 laidos „Be Tabu“ komanda. Liberalai į sąskrydį atlėkė pasipuošę. Kai kuriems liberalams vien oranžinės spalvos neužteko. Buvęs Seimo narys Jonas Liesys tiesiogine ta žodžio prasme suspindo – užsinorėjo blizgučių.
Iš „Be Tabu“ komandos – atsiprašymas: korespondentei teko raudonuoti
„Norime atsiprašyti už sukeltą fizinį ir moralinį skausmą“, – laidoje „Be Tabu“ skambėjo vedėjų Tomo Ališausko ir Keitės Arai atsiprašymas. Už ką? Ogi už „Be Tabu“ korespondentės Evelinos poelgį Liberalų sąjūdžio sąskrydyje. Tiesa, nieko tokio blogo nenutiko... Tik netyčia mesdama Virgilijaus Aleknos 50 dydžio „Crocs“ basutę Evelina pataikė vienai liberalei į veidą. Pabrėžiama – netyčia. Visą situaciją žiūrovai galėjo išvysti „Be Tabu“ laidos reportaže.
Konfliktas su ministerija Bosams kainuoja tūkstančius – teks nugaišinti mylimus gyvūnus? „Protu nesuvokiama“
Antanas ir Daina Bosai labai myli gyvūnus. Šeima savo valdose Karklėje ilgus metus augina danielius, asiliukus, stumbrus, briedžius, kupranugarius, meškutes, lūšis. Tačiau trys Bosų meškutės ir septynios lūšys net nesuvokia, kad dėl jų likimo vyksta nuožmus karas. Aplinkos apsaugos departamento valdininkai esą liepė juos nužudyti. Kas čia dedasi, aiškinasi TV3 televizijos laidos „Be Tabu“ komanda. Antano ir Dianos Bosų „Gamtos Perle“ gyvena 7 lūšys – 2 patinai ir 5 patelės.
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Palangoje viešėjęs Vilniaus Betmenas pakraupo išvydęs, kaip elgiasi merginos: „Man tai yra šlykstu“
Kai eilinis žmogus atvažiuoja į Palangą, jis dažniausiai ieško vietos, kur pasitiesti rankšluostį. Kai į Palangą atskrenda Vilniaus Betmenas – jis ieško neteisybių. Pokalbis su Renatu Kačinausku-Vilniaus Betmenu – TV3 televizijos laidoje „Be Tabu“. Vos atvykęs į Palangą Vilniaus Betmenas iškart suprato, kad kurorte darbo dar daugiau nei sostinėje. Vienas čeburekas pliaže kainuoja penkis eurus.
Žlabienė prabilo apie dukros Jausmėjos mirtį ir gandus apie „kieme palaidotą vaiką“: „Mes esame normalūs“
Jogvilai – kaimelis prie Ukmergės. Vidury miško – keli namai. Viename jų gyvena šešis vaikus auginanti Žlabių šeima. Dar prieš mėnesį apie ją nieko nežinojome, o dabar – kalba visa Lietuva. Su mama Smiltėja Žlabienė bendravo ir TV3 laidos „Be Tabu“ komanda.
Kaišiadoryse prie mokyklos išdygusi skulptūra piktino ne tik gyventojus, bet ir kleboną: „Kas čia darosi pas jus“
Rugpjūčio pabaigoje Kaišiadoryse pastatyta skulptūra „Lietuvaitė“, vaizduojanti nuogą moterį, sukėlė aštrias diskusijas ir šimtus neigiamų komentarų socialiniuose tinkluose. Kas tai per skulptūra, aiškinosi TV3 laidos „Be Tabu“ komanda. Kaišiadoryse – labai karšta, nepaisant audringų orų. Vietinių kraują užkaitino „Lietuvaitė“ – įspūdingų figūrinių linkių mergina. „Vertinu labai negražiai. Moterų prestižą jau labai žemina, tokia jau figūra, ne ne ne.
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Nematyti Stano vestuvių užkulisiai – paaiškėjo, kodėl Zvonkus nebuvo liudininku: „Visus užkniso juodai“
Vasaros pabaigoje aukso žiedus su mylimąja Beata sumainė muzikantas, prodiuseris Stanislavas Stavickis-Stano. Išskirtiniai vestuvių kadrai ir interviu su jaunaisiais bei šventės dalyviais – tik TV3 televizijos laidoje „Be Tabu“. Vestuvių diena buvo kupina nerimo. Lietuvą siaubė audra ir tikras škvalas. Tačiau visi svečiai su nekantrumu laukė atvykstančių jaunavedžių. „Aš labai tikiuosi, kad tai yra paskutinis kartas, kai aš esu šiuose rūmuose ir šiame zakse su šia proga.
Panevėžio mokyklos vadovų stažuotė Japonijoje virto skandalu: atskleidė, kam kelionė atsiėjo 20 tūkstančių eurų
Panevėžio mokyklų vadovų ir švietimo skyriaus darbuotojų kelionė į Japoniją turėjo būti kilni – pasisemti patirties, kaip užsienyje vykdomos ugdymo programos. Tačiau stažuotė greitai virto tarptautiniu skandalu ir prokurorų tyrimu. Istoriją aiškinosi laidos „Be Tabu“ žurnalistai. Viskas prasidėjo nuo to, kai Panevėžio delegacijos elgesys metro vagonu supykdė žinomą Japonijos „TikTok“ kūrėją.
Štai kiek Lietuvos žvaigždėms kainavo išleisti vaikus į mokyklą: kainos atima žadą
Šiandien subirbė skambutis ir kardeliais apsiginklavę mokinukai suplūdo į klases. Tačiau Rugsėjo 1-oji – ne tik fanfaros ir šventinė nuotaika. Už jos slepiasi didžiulis pasiruošimo maratonas, pareikalavęs iš tėvelių nemažai nervų ir finansinių išteklių. Kiek žinomoms šeimoms kainavo atžalų paruošimas mokyklai? Atsakymo ieškojo TV3 televizijos laidos „Be Tabu“ komanda. Pirmoko paruošimas mokyklai dažniausiai reikalauja didžiausios investicijos.
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