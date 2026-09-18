Anot I. Jarmolenkos, Daina yra tokia moteris, kurios neįmanoma nepastebėti. Vyras atkakliai pasakojo, kuo ji išsiskiria iš kitų.
„Dainos neįmanoma nepastebėti, ar iš toli pamatysi – ji visada ryški. Visada tokia, kaip ne visi. (...) Jai vienodai rodo, ar ten kažką pasakė apie ją, ar ji per apvali kažkam. (...) Patinka jos ryškumas, bet, nežiūrint į tai, kad ji ne tokia kaip visi, jos formos labai gražios – kaip persikas. Ji gali bet ką ant savęs užsivilkti ir bus graži. O čia – fenomenas“, – tikino vyras.
Chemija klipo filmavimo aikštelėje
Moteris taip pat negailėjo gražių žodžių dainininkui. Daina atvirai rėžė, kokie mėgstamiausi bruožai atsispindi kolegos asmenybėje.
„Iš tikrųjų man labai patinka Igorio elegancija. Jis tikrai jos turi daug. Manau, kad čia irgi yra didelė jo sėkmės formulė, kad jis turi didelį gerbėjų ratą. Pavyzdžiui, kai filmavome klipą, kai jam privežė tų prancūziškų kostiumų, aš ten irgi žiūriu liežuvį iškišusi... (...) Kaip vyras – aš nežinau, man net žodžių nėra. Labai norėčiau tokio vyro, kuris manimi rūpintųsi, namą pastatytų“, – kalbėjo Daina.
Ši chemija tarp I. Jarmolenkos ir Dainos užgimė nusifilmavus bendrame dainos „Noriu“ muzikiniame klipe.
„Klipe esame pora. Galvoju, fantazijų pora, galbūt duetas, kuris atlieka vaidmenį, kad mes mėgstame viską: grožį, maistą“, – dalijosi I. Jarmolenka.
Išdavė vyrų fantazijas
I. Jarmolenka klipe svajoja apie moterį, kuri būtų „minkšta“ ir jauki. O Dainai teko įrodyti, kad tokiai fantazijai ji puikiausiai tinka.
„Labai dažnai mano draugai sako: taip, mes visi norime, kad šalia mūsų stovėtų moteris aukšta, ten kojos kaip žirafos ir taip toliau, bet svajonėse mes visi galvojame apie tą „pampušką“, lovoje minkštą, fainą“, – dalijosi dainininkas.
Realiame gyvenime abu dainininkai – geri draugai. Igoris turi mylimą žmoną, o Daina – galybę gerbėjų.
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