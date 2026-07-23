KK2 savaitė – pramoginė diskusijų laida „KK2 savaitė“ aptariamos didžiausios aistras keliančios temos – tos, kurioms nėra abejingų.
Tris filipinietes žmonas turintis Gytis pasakė, kodėl niekada nebūtų su lietuvėmis: „Be šansų“
Vienintelis toks Lietuvoje – su trimis žmonomis gyvenantis Gytis Volkavičius atskleidė, kad su lietuvėmis gyventi negalėtų. Vyras neslepė, kad gyvenant net su trimis moterimis nutinka ir taip, jog susimaišo pastarųjų vardai. Vienintelis toks Lietuvoje – taip save pristatė tris filipinietes žmonas turintis lietuvis G. Volkavičius. Su užsieniečiu gyvenimą sukūrė ir lietuvė, išskirtinių kelionių organizatorė Miglė Kapoor. Moteris sukūrė šeimą su indu Amit Kapoor.
(36)KK2 savaitė 2026-09-20
Žilvinas Grigaitis apie internete galimai sklandančias jo erotines nuotraukas: „Sakykime taip...“
Laidoje „KK2 savaitė“ svečiavosi verslininkas Žilvinas Grigaitis. Vyras dalijosi patirtimi santuokoje su australe Elle Martin. Vyras atskleidė, kodėl nutrūko jų dviejų santuoka, ar vedybinė sutartis buvo būtina ir kokia tikimybė jo erotines nuotraukas rasti internete. Ž. Grigaitis tikino, kad santuoka su E. Martin buvo itin įdomi patirtis.
KK2 savaitė 2026-09-20
Štai ką filipinietės Gyčio Volkavičiaus žmonos mano apie lietuvišką maistą: „Jūs neįsivaizduojate...“
Laidoje „KK2 savaitė“ apsilankęs poligaminius santykius propaguojantis Gytis Volkavičius atskleidė, kad jo ir žmonų filipiniečių maisto skoniai nesutampa. Anot vyro, moterys baidosi lietuviškos virtuvės patiekalų. G. Volkavičius tikino, kad dėl maisto kyla nesutarimų tarp žmonų ir jo mamos. „Mano filipinietės, jūs neįsivaizduojate, kaip jos nemėgsta lietuviško maisto. Visą laiką pykstasi su mano mama apie tai, nes mano mama gamina, jai atrodo labai skanu, o joms atrodo tragedija.
KK2 savaitė 2026-09-19
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Kauniečio žmonos iš Filipinų užtraukė lietuvišką hitą: sulaukė netikėtos Stasiulio reakcijos
Internete išgarsėjusio kauniečio Gyčio Volkavičiaus šeima – ypatinga. Net su trimis filipinietėmis žmonomis gyvenantis vyras dalijosi kasdieniais malonumais ir sunkumais, o žmonos demonstravo masažo įgūdžius, šokius bei užtraukė lietuvišką dainą. Žmona Mišelė pademonstravo šokio gebėjimus. Moteris ryžosi nelengvai avantiūrai: stojo prieš visus svečius bei televizijos žiūrovus ir sušoko šokį. Filipinietės užtraukė lietuvišką dainą Moterys nepabūgo pademonstruoti ir masažo įgūdžių.
KK2 savaitė 2026-09-16
3 žmonas turintis Gytis pripažino – situacija namuose nelengva, kartą atvyko ir policija: „Įsėdau į mašiną ir apsiverkiau“
Poligaminius santykius propaguojantis Gytis Volkavičius ir trys jo filipinietės žmonos svečiavosi laidoje „KK2 savaitė“. Vyras atskleidė, kad iš pažiūros smagus gyvenimas su keliomis moterimis iš tiesų reikalauja daug kantrybės: pyktis su viena iš žmonų kartą nuvedė net iki iškviestų policijos pareigūnų. G. Volkavičius tikino, kad kasdienybė su trimis žmonomis – ne iš lengvųjų.
KK2 savaitė 2026-09-16
Filmavimo metu – masažas 3 žmonas turinčiam Gyčiui: prabilo ir apie kartą įvykusias moterų „peštynes“
Kaunietis Gytis Volkavičius ir trys jo žmonos iš Filipinų svečiavosi laidoje „KK2 savaitė“. Vyras atvirai pasakojo apie poligaminius santykius, o žmonos demonstravo dainavimo, šokio ir net masažo gebėjimus. Vyras atskleidė, kad kartą teko stebėti moterų susirėmimą. Anot jo – automobilyje jos pradėjo viena kitai pešti plaukus. Televizijos studijoje G. Volkavičius ir dvi jo žmonos rodė masažo įgūdžius.
KK2 savaitė 2026-09-16
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3 žmonas filipinietes turintis lietuvis Gytis Volkavičius: „Azijos paragavę vyrai yra nurašyti“
Vieni iš mūsų savo širdis atiduoda mokyklos laikų meilei, kiti – įsimyli kaimynus. Bet yra ir tokių, kurie nujaučia – yra labai nedaug šansų, jog jiems skirtas žmogus gyvena kur nors netoliese. Būtent todėl savo išrinktųjų jie drąsiai ieško po visą pasaulį.
KK2 savaitė 2026-09-16
Deivydas Zvonkus prisiminė vestuves su Natalija Bunke – viena detalė verčia raudonuoti iki šiol
Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai – vestuvių organizatorius Dainius Palivonas, dainininkas Deivydas Zvonkus, nuomonės formuotoja Ieva Voveris, operos solistas Jonas Sakalauskas su sužadėtine Emilija Finagėjevaite bei „metalinės kojos ambasadorė“ Indrė Kručaitė-Čingė – diskutavo itin aktualia tema: kokių vestuvių reikia lietuviams – prabangių ar kuklių? Laidos metu dainų kompozitorius bei atlikėjas D...
KK2 savaitė 2026-09-11
Paaiškėjo, kiek Stano galėjo išleisti savo vestuvėms: „Pigiai neprasisuksi“
Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai – vestuvių organizatorius Dainius Palivonas, dainininkas Deivydas Zvonkus, nuomonės formuotoja Ieva Voveris, operos solistai Jonas Sakalauskas su sužadėtine Emilija Finagėjevaite bei metalinės kojos ambasadorė Indrė Kručaitė-Čingė – diskutavo itin aktualia tema: kokių vestuvių reikia lietuviams – prabangių ar kuklių? Laidos metu pramogų pasaulio atstovai atskl...
KK2 savaitė 2026-09-09
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Ieva Voveris atskleidė netikėtas 150 tūkst. eurų kainavusių vestuvių detales: „Niekada nesupratau tų žmonių, kurie ima paskolas“
Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai diskutavo itin aktualia tema: kokių vestuvių reikia lietuviams – prabangių ar kuklių? Laidos metu žinoma nuomonės formuotoja Ieva Voveris atvirai papasakojo apie savo įspūdingą šventę, kainavusią net 150 tūkst. eurų, ir išskirtinę suknelę, dėl kurios teko paaukoti nemažai jėgų.
KK2 savaitė 2026-09-09
Lavrinovičiai atskleidė, kiek kainavo vaikų mokslai privačiose mokyklose: „Tektų butą parduoti ir dar inkstą, gal net du“
Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijos svečiai diskutavo aktualia tema: kas geriau – valstybinės ar privačios mokyklos? Buvę krepšininkai Darjušas ir Kšyštofas Lavrinovičiai atskleidė, kiek kainavo atžalas išleisti į privačią mokyklą. Net 4 vaikus auginantis K. Lavrinovičius tikino, kad mokslams išleido nemažą sumą, tačiau investuoti į atžalų ateitį – itin svarbu.
KK2 savaitė 2026-09-02
Paulius Bagdanavičius paaiškino, kodėl su šeima spruko iš sostinės: „Ji sakė...“
Šį trečiadienio vakarą TV3 žiniasklaidos grupė pristatys dar vieną šio sezono premjerą – pramoginę diskusijų laidą „KK2 savaitė“. Tai – laida, kurioje kiekvieną trečiadienio vakarą bus aptariamos didžiausias aistras keliančios temos, o pirmoji iš jų, kaip ir pridera rugsėjui, bus susieta su mokyklomis. Kokią mokyklą savo vaikams geriau rinktis: privačią ar valstybinę? Aštrios diskusijos įsiplieskia ir politikoje, ir darbuose, ir namuose.
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Gimnazijos direktorius atskleidė, ką tualetuose veikia mokiniai: „Visos valytojos ir mokytojai žino, ką reikia daryti“
Naujajame TV3 televizijos sezone trečiadieniais užsikurs tikra diskusijų arena. Pirmojoje laidos „KK2 savaitė“ serijoje vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijos svečiai diskutavo aktualia tema: kas geriau – valstybinės ar privačios mokyklos? Elito korespondentas Domininkas Ramonas kalbino Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorių Rytį Komičių.
KK2 savaitė 2026-09-01
Broliai Lavrinovičiai paskaičiavo, kiek jiems atsieina privati vaikų mokykla: „Jau išleidome...“
Mokslo ir žinių diena kasmet yra ypatinga. Tiesa, beprasidedantys nauji mokslo metai tėvams ir vaikams niekuomet nepraeina be iššūkių. Tėvai tampa taksistais, o vaikai turi ir vėl grįžti į įprastą ritmą. Būtent tai jau rytoj, trečiadienį, žinomi žmonės aptars dar vienoje TV3 žiniasklaidos grupės premjeroje – pramoginėje diskusijų laidoje „KK2 savaitė“! Anonsas: Tai – laida, kurioje kiekvieną trečiadienio vakarą bus aptariamos didžiausias aistras keliančios temos.
KK2 savaitė 2026-09-01
Žymus dainininkas gyvenimą Vilniuje iškeitė į Marijampolę – paaiškino priežastį: „Štai ką reiškia suvalkiečio genas“
Didžiulio susidomėjimo sulaukusi TV3 televizijos naujiena – nauja pramoginė diskusijų laida „KK2 savaitė“, kuri žiūrovus džiugins kiekvieną trečiadienio vakarą. Pirmosios laidos klausimas – kas geriau: privačios ar valstybinės mokyklos? Kiekvieną savaitę „KK2 savaitėje“ virs nuotaikingos, o kartais ir karštos diskusijos, kurioms vadovauja Keitė Arai ir ilgametis TV3 veidas Mindaugas Stasiulis.
KK2 savaitė 2026-09-01
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Nepatikėsite, kuo po darbo užsiima TV laidų vedėja Keitė Arai: papasakojo visiems
Keitės Arai gyvenime pastaruoju metu netrūksta itin didelių permainų. Neseniai moteris susižadėjo su savo mylimuoju Armenu, o jau visai netrukus ją pirmą kartą bus galima išvysti ir TV3 televizijos eteryje. Apie visa tai ir dar daugiau Keitė papasakojo „Power Hit Radio“ laidoje „Šok į kelnes“. Naujame sezone į TV3 eterį sugrįžta kultinė laida „BE TABU“ bei nauja pramoginė diskusijų laida „KK2 savaitė“ – prie abiejų jų vairo žiūrovai išvys ir Keitę, kuri televizijoje dirba jau septynerius metus.
KK2 savaitė 2026-08-24
„KK2 savaitė“ vedėja Keitė atsivėrė apie iki šiol mažai kam žinomą diagnozę: „Nuolat jaučiau skausmą...“
Keitė Arai – žavioji „KK2 savaitė“ ir „BE TABU“ vedėja, visada trykštanti gera energija, grožiu ir puikia nuotaika. Nors moteris nuolat sukasi televizijos ekranuose, tik nedaugelis žino apie ligą, su kuria ji kovoja jau daugelį metų – žvynelinę. Žvynelinė, dar vadinama psoriaze, yra neužkrečiama lėtinė uždegiminė odos liga, dažniausiai pažeidžianti odą ir nagus.
KK2 savaitė 2026-08-22
Paviešinta daugiau detalių apie TV3 rudens sezono staigmenas „Be tabu“ ir „KK2 savaitė“: „Pokyčiai – papildomas kūrybinis stimulas“
Kai atrodo, kad jau matėte viską, ateina metas didžiausioms staigmenoms. Naująjį sezoną TV3 žiniasklaidos grupė pasitinka šūkiu „Leiskite jus nustebinti“ ir iš karto jį pradeda galingai. Didžiulio susidomėjimo sulaukusios naujienos – į TV3 eterį sugrįžusi kultinė laida „BE TABU“ bei nauja pramoginė diskusijų laida „KK2 savaitė“ – jau aptarinėjamos tiek žiniasklaidoje, tiek privačiuose pokalbiuose. Didžioji intriga šiandien bus atskleista.
KK2 savaitė 2026-07-23
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