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TV3 naujienos > KK2 savaitė

Tris filipinietes žmonas turintis Gytis pasakė, kodėl niekada nebūtų su lietuvėmis: „Be šansų“

2026-09-20 10:45 / šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
2026-09-20 10:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vienintelis toks Lietuvoje – su trimis žmonomis gyvenantis Gytis Volkavičius atskleidė, kad su lietuvėmis gyventi negalėtų. Vyras neslepė, kad gyvenant net su trimis moterimis nutinka ir taip, jog susimaišo pastarųjų vardai.

Vienintelis toks Lietuvoje – su trimis žmonomis gyvenantis Gytis Volkavičius atskleidė, kad su lietuvėmis gyventi negalėtų. Vyras neslepė, kad gyvenant net su trimis moterimis nutinka ir taip, jog susimaišo pastarųjų vardai.

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36

Vienintelis toks Lietuvoje – taip save pristatė tris filipinietes žmonas turintis lietuvis G. Volkavičius. Su užsieniečiu gyvenimą sukūrė ir lietuvė, išskirtinių kelionių organizatorė Miglė Kapoor. Moteris sukūrė šeimą su indu Amit Kapoor. Pora iškėlė neįtikėtinai ilgai trukusias vestuves – jos tęsėsi daugiau nei 8 paras, o jose dalyvavo 1 500 svečių.

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„Kartu studijavome Prancūzijoje, susitikome viename studentų baliukyje“, – pažintimi dalijosi moteris.

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Santykiai su lietuvėmis – neįmanomi

Netrukus apie pažintį su žmonomis prakalbo ir G. Volkavičius. Vyras tikino, kad poligaminių santykių su lietuvėmis negalėtų turėti jokiais būdais.

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(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gytis Volkavičius su žmonomis ir vaikais

„Be šansų“, – į pamąstymą apie gyvenimą su lietuvėmis net nesivėlė vyras.

Kaunietis pasakojo, kad visos jo žmonos yra iš Filipinų. G. Volkavičius neslėpė, jog nutinka taip, kad žmonų vardai susimaišo.

„Visko būna, buityje būnant būna, kad kartais ne tą vardą pasakau. Dėl to nereaguoja praktiškai“, – tikino vyras.

Daugiau detalių apie poligamiškus santykius – straipsnio pradžioje.

Laida „KK2 savaitė“ – nuo rugsėjo 2 d., trečiadieniais, 20.00 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

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Ai tik neaiškina
Ai tik neaiškina
2026-09-20 11:43
Kad jis čia lietuves pavarė ir rinkosi. Jam lietuvės sakė ne. Save gerbianti lietuvė neprasidėtų su tokiu. Todėl rado moteris kurių protas šiek tiek didesnis negu vištos. Duoda lesalo- gerai...
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...
...
2026-09-20 12:16
kasdien po straipsni apie prietrankas...
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f
f
2026-09-20 11:49
eilinis dauniskas straipsnis apie dauna,tpfu
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