Tris filipinietes žmonas turintis Gytis pasakė, kodėl niekada nebūtų su lietuvėmis: „Be šansų“

Vienintelis toks Lietuvoje – taip save pristatė tris filipinietes žmonas turintis lietuvis G. Volkavičius. Su užsieniečiu gyvenimą sukūrė ir lietuvė, išskirtinių kelionių organizatorė Miglė Kapoor. Moteris sukūrė šeimą su indu Amit Kapoor. Pora iškėlė neįtikėtinai ilgai trukusias vestuves – jos tęsėsi daugiau nei 8 paras, o jose dalyvavo 1 500 svečių.
„Kartu studijavome Prancūzijoje, susitikome viename studentų baliukyje“, – pažintimi dalijosi moteris.
Santykiai su lietuvėmis – neįmanomi
Netrukus apie pažintį su žmonomis prakalbo ir G. Volkavičius. Vyras tikino, kad poligaminių santykių su lietuvėmis negalėtų turėti jokiais būdais.
„Be šansų“, – į pamąstymą apie gyvenimą su lietuvėmis net nesivėlė vyras.
Kaunietis pasakojo, kad visos jo žmonos yra iš Filipinų. G. Volkavičius neslėpė, jog nutinka taip, kad žmonų vardai susimaišo.
„Visko būna, buityje būnant būna, kad kartais ne tą vardą pasakau. Dėl to nereaguoja praktiškai“, – tikino vyras.
Daugiau detalių apie poligamiškus santykius – straipsnio pradžioje.
Laida „KK2 savaitė“ – nuo rugsėjo 2 d., trečiadieniais, 20.00 val. per TV3!
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.