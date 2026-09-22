Susipažinkite su garsiausia Lietuvos klase: paaiškėjo, kas tapo šou „Tautos bukiausias“ dalyviais
12 garsiausių šalies žmonių – sportininkai ir dainininkai, influenceriai ir net politikai – priėmė drąsiausią TV3 jiems mestą iššūkį. Ne tik sugrįžti į mokyklos suolą, bet ir išdrįsti dalyvauti projekte, kurio niekas nenori laimėti – „Tautos bukiausias“! Prižiūrimos dviejų mokytojų – Manto Katlerio ir Manto Bartuševičiaus – šios A lygio garsenybės bus pasiruošusios daryti viską, kad iš šou būtų pašalintos kuo įmanoma greičiau. Tik ar bus taip paprasta?.. Pamokos prasidės jau rugsėjo 6 dieną!
Tai – šou, kuriame labiausiai apdovanojami ne tie, kurie tempia ilgiausiai, o tie, kurie iškrenta pirmiausi. Pergalė čia – paskutinis dalykas, kurio būtų galima norėti. Nes būtent tai reikštų, kad jūs – „Tautos bukiausias“!
O kol iki šou starto skaičiuojame paskutines dienas, kviečiame susipažinti su garsiausia Lietuvos klase.
„Tautos bukiausias“ – jau nuo rugsėjo 6 d., 19.30 val. per TV3!