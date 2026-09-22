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„Tautos bukiausias“ tiesiogiai

 

Tautos Bukiausias
Tiesiogiai
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Iškarpos
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TAUTOS BUKIAUSIAS
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TAUTOS BUKIAUSIAS
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Serija 3
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Serija 2
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Serija 1
TV3 projekto „Tautos bukiausias“ filmavimo metu nutiko kuriozinė situacija. Vykdydama galvosūkio užduotį, Aušra Seibutytė sulaukė netikėto pagalbos tarnybos skambučio. TV3 projekto „Tautos bukiausias“ filmavimo metu nutiko kuriozinė situacija. Vykdydama galvosūkio užduotį, Aušra Seibutytė sulaukė netikėto pagalbos tarnybos skambučio.
TV3 projekto „Tautos bukiausias“ filmavimo metu nutiko kuriozinė situacija. Vykdydama galvosūkio užduotį, Aušra Seibutytė sulaukė netikėto pagalbos tarnybos skambučio.
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Po šio pasirodymo Ironvytas nustebino visus – negailėjo komplimentų: „Dažnai žmonės vertina pagal išvaizdą“
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Po šio veiksmo Joana Bartaškienė buvo pastatyta į kampą: „Sportininkė ir senatvėje sportininkė“
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Agnė Turskienė atskleidė, dėl ko laidoje „Tautos bukiausias“ labiausiai jaudinasi: „Pasakysiu atvirai“
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Vos pamatęs Oksaną Pikul Katleris žodžių į vatą nevyniojo: „Sunku bus akis atitraukti“
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Ironvytas atskleidė, koks žmogus jį įkvėpė nebevartoti alkoholio: „Mano guru“
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Oksanos Pikul atsakymas iš koto išvertė „Tautos bukiausio“ vedėjus: „Man būna...“
Į TV3 projektą „Tautos bukiausias“ pasinėrusi kibernetinio saugumo specialistė Agnė Turskienė atvyko ne viena – šalia jos atsidūrė vyro mama, buvusi Seimo narė, ekonomistė Aušra Maldeikienė. Kartu įvairias užduotis vykdžiusios moterys prabilo apie savo tarpusavio santykius. Į TV3 projektą „Tautos bukiausias“ pasinėrusi kibernetinio saugumo specialistė Agnė Turskienė atvyko ne viena – šalia jos atsidūrė vyro mama, buvusi Seimo narė, ekonomistė Aušra Maldeikienė. Kartu įvairias užduotis vykdžiusios moterys prabilo apie savo tarpusavio santykius.
Į TV3 projektą „Tautos bukiausias“ pasinėrusi kibernetinio saugumo specialistė Agnė Turskienė atvyko ne viena – šalia jos atsidūrė vyro mama, buvusi Seimo narė, ekonomistė Aušra Maldeikienė. Kartu įvairias užduotis vykdžiusios moterys prabilo apie savo tarpusavio santykius.
Į TV3 projektą „Tautos bukiausias“ pasinėręs verslininkas Žilvinas Grigaitis prisiminė mokyklos suolą. Prižiūrimas šou mokytojų Manto Katlerio ir Manto Bartuševičiaus, žinomas vyras atvirai prabilo apie tai, kurie dalykai jam kėlė daugiausia galvos skausmo. Į TV3 projektą „Tautos bukiausias“ pasinėręs verslininkas Žilvinas Grigaitis prisiminė mokyklos suolą. Prižiūrimas šou mokytojų Manto Katlerio ir Manto Bartuševičiaus, žinomas vyras atvirai prabilo apie tai, kurie dalykai jam kėlė daugiausia galvos skausmo.
Į TV3 projektą „Tautos bukiausias“ pasinėręs verslininkas Žilvinas Grigaitis prisiminė mokyklos suolą. Prižiūrimas šou mokytojų Manto Katlerio ir Manto Bartuševičiaus, žinomas vyras atvirai prabilo apie tai, kurie dalykai jam kėlė daugiausia galvos skausmo.
12 įžymybių priėmė TV3 iššūkį: prižiūrimi Manto Katlerio ir Manto Bartuševičiaus jie varžysis projekte „Tautos bukiausias“, kurio niekas nenori laimėti. Laidoje dalyvaujanti buvusi politikė, ekonomistė Aušra Maldeikienė užsiminė apie turimą sutrikimą, apie kurį žino tik maža dalis žmonių. 12 įžymybių priėmė TV3 iššūkį: prižiūrimi Manto Katlerio ir Manto Bartuševičiaus jie varžysis projekte „Tautos bukiausias“, kurio niekas nenori laimėti. Laidoje dalyvaujanti buvusi politikė, ekonomistė Aušra Maldeikienė užsiminė apie turimą sutrikimą, apie kurį žino tik maža dalis žmonių.
12 įžymybių priėmė TV3 iššūkį: prižiūrimi Manto Katlerio ir Manto Bartuševičiaus jie varžysis projekte „Tautos bukiausias“, kurio niekas nenori laimėti. Laidoje dalyvaujanti buvusi politikė, ekonomistė Aušra Maldeikienė užsiminė apie turimą sutrikimą, apie kurį žino tik maža dalis žmonių.
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NAUJAME SEZONE. TAUTOS BUKIAUSIAS - JAU GREITAI!

 

Susipažinkite su garsiausia Lietuvos klase: paaiškėjo, kas tapo šou „Tautos bukiausias“ dalyviais

 

12 garsiausių šalies žmonių – sportininkai ir dainininkai, influenceriai ir net politikai – priėmė drąsiausią TV3 jiems mestą iššūkį. Ne tik sugrįžti į mokyklos suolą, bet ir išdrįsti dalyvauti projekte, kurio niekas nenori laimėti – „Tautos bukiausias“! Prižiūrimos dviejų mokytojų – Manto Katlerio ir Manto Bartuševičiaus – šios A lygio garsenybės bus pasiruošusios daryti viską, kad iš šou būtų pašalintos kuo įmanoma greičiau. Tik ar bus taip paprasta?.. Pamokos prasidės jau rugsėjo 6 dieną!

 

 

Tai – šou, kuriame labiausiai apdovanojami ne tie, kurie tempia ilgiausiai, o tie, kurie iškrenta pirmiausi. Pergalė čia – paskutinis dalykas, kurio būtų galima norėti. Nes būtent tai reikštų, kad jūs – „Tautos bukiausias“!

 

O kol iki šou starto skaičiuojame paskutines dienas, kviečiame susipažinti su garsiausia Lietuvos klase.

 

„Tautos bukiausias“ – jau nuo rugsėjo 6 d., 19.30 val. per TV3!

 

 

„Tautos bukiausias“ klasė

 

Klasės albumas

Mokytojas Mantas Katleris M. Katleris Mokytojas Mantas Bartuševičius M. Bartuševičius Aušra Maldeikienė A. Maldeikienė Agnė Turskienė A. Turskienė I. Stasiulytė I. Stasiulytė O. Pikul O. Pikul S. Lipnė S. Lipnė V. Medineckas V. Medineckas D. Rapšys D. Rapšys G. Vagelis G. Vagelis V. Rumšas V. Rumšas Ž. Grigaitis Ž. Grigaitis V. Kaniušionis V. Kaniušionis J. Bartaškienė J. Bartaškienė
2026
Mantas Katleris
Klasės auklėtojas

Mantas Katleris

M. Katleris pirmūnu yra buvęs tik klasės valandėlėje.

„Man labai įdomus šio projekto konceptas. Jis man primena vasaros mokyklą, kai tikslas buvo kuo greičiau iš jos iškristi. Žinau, nes man taip yra buvę ir pačiam, su tikyba“, – sako naujosios klasės auklėtojas.

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Mantas Bartuševičius
Klasės auklėtojas

Mantas Bartuševičius

Mokytojas – gal ir linksmas, bet mokykloje nebuvo šventas. M. Bartuševičius iškart prisiduoda neturintis daugiau matematikos žinių nei penktokas.

Žaidime tapęs klasės auklėtoju jis ruošiasi pasilinksminti. Ne tik dėl to, kad projektą ves su draugu Mantu Katleriu, bet ir todėl, kad galės legaliai traukti per dantį visus likusius kolegas – žinomiausius šalies žmones.

Bet saugokitės jo klausimų – didžiausias protmūšių fanas savo mokiniams jau ruošia sukčiausius klausimus...

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Aušra Maldeikienė
Mokinys

Aušra Maldeikienė

Aušra – buvusi politikė, ekonomistė, socialinių mokslų daktarė, dėstytoja bei publicistė. Ji – ne tik buvusi Seimo, bet ir Europos Parlamento narė. Tačiau labiausiai A. Maldeikienė žinoma dėl tiesaus ir aštraus kalbėjimo apie ekonomiką, politiką bei visuomenę.

O pati stipriausia savo savybe ji laiko būtent autoironiją. Todėl net jei ir taptų šio projekto nugalėtoja, Aušra drąsiai šią žinią skleistų ir dar plačiau!

„Užsidėčiau ant „Facebooko“ – „Tautos bukeusia“, su raide „e“. Ir toliau pasisakyčiau tais klausimais, kuriuos išmanau. Jeigu jūs skaitote Maldeikienės tekstą, parašytą apie ekonomiką arba politiką, vadinasi, kad jis yra darytas ilgai ir labai atsakingai – aš galiu pagrįsti kiekvieną sakinį. O šiame projekte aš už nieką neatsakinga. Aš galiu būti bukiausia“, – užtikrintai sako ji.

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Agnė Turskienė
Mokinys

Agnė Turskienė

Agnė – tikra savo srities profesionalė, kibernetinio saugumo specialistė. Be to, ji – Aušros Maldeikienės marti, tad dalyvavimas šiame projekte jai bus dvigubas iššūkis! O iššūkius Agnė mėgsta.

„Tiesą sakant, pati nusprendžiau pasiūlyti čia sudalyvauti ir Aušrai. Pagalvojau, kad mums būtų labai smagu praleisti tokį laiką kartu. Nors iš tikrųjų ir labai bijojau“, – pasakoja ji.

Norėdama sau įrodyti, kad gyvenime iš tiesų galima įveikti viską, Agnė drąsiai žengia ir į šį projektą. Visgi, jei laimėtų „Tautos bukiausio“ titulą, ji neslepia – savo sprendimą stoti į doktorantūrą dar pergalvotų…

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I. Stasiulytė
Mokinys

I. Stasiulytė

Ineta – teatro ir kino aktorė, žiūrovams pažįstama ne tik dėl daugybės nepamirštamų savo vaidmenų, bet ir dėl televizijos projektų. Negana to, ji – tituluota tango šokėja!

Dalyvauti šiame projekte Ineta visai nebijo. Priešingai – garsi aktorė įsitikinusi, kad kokių nors faktų nežinojimas nė vieno nepaverčia prastesniu žmogumi.

„Man patinka šios laidos formatas, nes jis yra visiškai kitoks nei buvę. Įprastai laimi tada, jei esi kažkuo geresnis, o čia – atvirkščiai. Laimi tas, kuris kuo daugiau nežino. Ir tai yra labai smagu. Bus didžiulis malonumas stebėti visą šį procesą, nes tų pačių faktų nežinantys žmonės sėdės, žiūrės ir juoksis. Tik klausimas, ar jie supras, iš ko juokiasi – turbūt, iš savęs“, – sako ji.

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O. Pikul
Mokinys

O. Pikul

Oksana – grožio specialistė, verslininkė, dainininkė bei viena labiausiai aptarinėjamų moterų šiandienos Lietuvos pramogų pasaulyje. Oksanos nepastebėti neįmanoma – ji nuolat stebina ne tik savo drąsiais pasisakymais ar meilės istorijomis, bet ir neaprėpiama drąsa. Jos taip lengvai neišgąsdinsi – geriau kiti tegul saugosi Oksanos!

Visgi išgirdusi naujojo projekto pavadinimą – „Tautos bukiausias“ – net ir Oksana pripažįsta žagtelėjusi. O dar labiau ji norėtų iškristi pati pirma!

Tačiau svarbiausia, kad šis projektas, anot O. Pikul, jos gyvenime atsirado pačiu laiku.

„Aš visuomet kartoju – kad ir kokį sunkų ar nemalonų etapą žmogus išgyvena, pradedant nuo asmeninių dalykų, baigiant darbiniais reikalais, gydytis ir reikia būtent darbu. O čia mes tikrai esame atsijungę. Nors ir turime ryšio priemones, jomis naudotis negalime – telefonus esame padėję į šoną“, – sako ji.

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S. Lipnė
Mokinys

S. Lipnė

Simona Lipnė – trynukų mama ir verslininkė, socialiniuose tinkluose subūrusi didžiulę sekėjų auditoriją. Per pastaruosius mėnesius Simonos gyvenimas kardinaliai pasikeitė, ir mes visi žinome, kodėl. Tai reiškia, kad negalėjo būti geresnio momento sudalyvauti tokiame šou!

Verslininkė galvoja, kad tie, kurie sako, kad viską žino, iš tiesų nežino nieko. O suklydus pripažinti savo klaidas ir judėti toliau, anot jos, yra stipraus žmogaus bruožai.

Pastaruoju metu Simonos gyvenime – labai daug streso, tačiau būtent šis šou į kasdienybę padėjo įsileisti ir kitas spalvas.

„Pagaunu save, kad sėdėdama klasėje atitrūkstu. Man tai yra neįtikėtina, nes jau keturis mėnesius neatitrūkstu nuo nieko. Todėl šis šou man labai padeda. Tai – tarsi terapija. Čia netgi juokiuosi, o pastaruoju metu išvis iš nieko nebesijuokiau“, – atvirai pripažįsta ji.

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V. Medineckas
Mokinys

V. Medineckas

Ironvytas – įspūdingus raumenis turintis reperis, aktorius ir neįtikėtino humoro jausmo savininkas. Žinomas vyras neslepia – tuomet, kai jį pakvietė dalyvauti tango projekte, jis nustebo kur kas labiau nei tuomet, kai sulaukė kvietimo varžytis dėl „Tautos bukiausio“ titulo.

„Tai – šou, kuris skirtas grynai man! Iš tikrųjų – čia yra puiki galimybė nueiti iki finalo arba net nugalėti“, – juokiasi jis.

Tačiau kitiems projekto dalyviams Ironvyto reikėtų saugotis. Ne tik dėl to, jog jis puikiai geba į save žvelgti ironiškai, bet ir todėl, kad mokykloje buvo labai gudrus. Ironvytas 3 metus turėjo dvi pažymių knygeles: vieną skirtą mamai, o kitą – mokytojams.

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D. Rapšys
Mokinys

D. Rapšys

Danas – vienas tituluočiausių Lietuvos plaukikų, pasaulio vicečempionas ir trijų olimpinių žaidynių dalyvis. Plaukiko pasiekimai kalba patys už save, tačiau niekuomet to nebūtumėte nuspėję mokykloje, kurioje Danas buvo tylus vaikas, per pamokas slapčia valgęs bandeles…

Galbūt todėl išgirdę, kad Danas dalyvaus šiame šou, jo artimieji nesismulkino – vienbalsiai nutarė, kad Danui ir priklauso čia būti!

Visgi jis pats į „Tautos bukiausio“ rinkimus eina turėdamas kitą tikslą: „Gyvenime kartais reikia mokėti iš savęs pasijuokti! Kai žiūri televiziją, visi mes sportininkai esame labai rimti, siekiantys tikslų, užsidarę ir nemokantys šnekėti. Eidamas čia noriu parodyti, kad mes esame tie patys žmonės, kurie kartais nesupranta tų pačių elementariausių dalykų. Bet dėl to, kad ko nors nežinau ar nesuprantu, man nėra gėda. Aš galiu tai pripažinti.“

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G. Vagelis
Mokinys

G. Vagelis

Gabrielius – vienas žinomiausių šalies dainininkų, stebinantis ne tik savo hitais, bet ir išskirtiniais įvaizdžiais. Moterys dėl jo alpsta ir išgraibsto visus bilietus į koncertus, o vyrai neretai pavydi, kad jiems toks stilius – tik tolima svajonė…

O dabar jis pasiruošęs ir dar vienam įvykiui, kuris tikrai neliks neaptartas – šou „Tautos bukiausias“. Ir nors yra įsitikinęs, kad iš projekto tikrai neiškris pirmas, jis jau dabar nusiteikęs gerai iš savęs pasijuokti.

„Šis šou grąžino mane ne tik į suolą, bet ir į mokyklos laikus. Truputį yra kažkoks nepatogumas, vėl kažkoks stresas. Ką apie tave pagalvos, kaip tu čia pasirodysi? Kai sėdi ir tokius šou žiūri namie, viskas atrodo labai paprasta, bet prieš kameras tiesiog užsiblokuoji! Tačiau net ir mūsų mokytojai ne viską moka…“ – sako jis.

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V. Rumšas
Mokinys

V. Rumšas

Vytautas – teatro, kino ir televizijos aktorius, žiūrovų pamėgtų pramoginių TV3 laidų vedėjas, aktoriaus Vytauto Rumšo sūnus. Veiklų Vytauto gyvenime netrūksta, bet neseniai jį papildė ir dar viena – dviratis!

Scenoje ar prieš kamerą, Vytautas yra sukūręs šimtus skirtingų vaidmenų, kurių metu ne kartą teko perlipti save. Ir ne tik dvasiškai, bet ir fiziškai apsinuoginti! O šis šou tokias patirtis pakylės į dar kitą lygį. „Jeigu esi durnas, grimas čia nepadės“, – juokiasi Vytautas.

Ir nors aktorius neslepia, kad apsikvailinti prieš visą Lietuvą nebūtų pirmas dalykas jo svajonių sąraše, jis pasiruošęs mesti sau iššūkį.

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Ž. Grigaitis
Mokinys

Ž. Grigaitis

Žilvinas – lėktuve daugybę savo gyvenimo valandų praleidžiantis verslininkas, išsiskiriantis meile madai, šampanui ir tiesiog pačiam gyvenimui. Jo vaizdo įrašai socialiniuose tinkluose peržiūrimi šimtus tūkstančių kartų, o pats Žilvinas visuomet spinduliuoja pasitikėjimu savimi ir gebėjimu bet kur sukurti patį geriausią vakarėlį.

Verslininkui puikiai tinka frazė, kad tas, kas nerizikuoja, negeria šampano. O vedamas smalsumo ir savo maksimalizmo, Žilvinas gali nuversti kalnus. Šis projektas – ne išimtis.

„Man atrodo, kad labiausiai „Tautos bukiausias“ yra apie tai, kaip tu žiūri į pasaulį. Mes visi esame savo srities profesionalai ir susirinkome parodyti Lietuvai, kad net šou su tokiu pavadinimu, mes visi galime iš savęs pasijuokti ir atsidurti tokiose kvailose situacijose, į kokias kartais įdeda ir pats gyvenimas. Bet, kaip sakau, šunys loja, o karavanas eina“, – sako jis.

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V. Kaniušionis
Mokinys

V. Kaniušionis

Vytautas – ilgametę patirtį sukaupęs teatro ir kino aktorius. Pats savo istoriją jis apibūdina kaip vėlyvą sėkmę – didesnis visuomenės pripažinimas atėjo tik po daugelio metų scenoje.

Tačiau ar žinojote, kad Vytautas – avantiūristas iš prigimties? Dalyvauti projekte jis sutiko vos išgirdęs šou pavadinimą!

„Dažnai vaidinu pernelyg rimtą – iš tikrųjų, nėra kada pasijuokti. Dėl to ir atėjau“, – sako jis.

O ir laukiantiems iššūkiams jis jau pasiruošęs. Nes, kaip scenoje, taip ir gyvenime – kartais pasimiršta net ir lengviausi dalykai: „Baltas lapas, ir tu nieko neprisimeni. Dėmesys laksto kur tik nori. Išlaikyti jį kartais tikrai sunku. Čia, tikiu, taip pat bus daug pašalinių veiksnių, kurie neleis rimtai nusiteikti…“

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J. Bartaškienė
Mokinys

J. Bartaškienė

Joana – trenerė, Lietuvos moterų sporto asociacijos vadovė ir viena iš aerobikos pradininkių Lietuvoje, galinti pasigirti net 58 metais nepertraukiamo darbo! O šiame projekte ji nusprendė dalyvauti todėl, kad netiki, jog meilė gyvenimui gali išeiti į pensiją…

Šiame šou ji pasiruošusi pamaitinti savo smegenis, o jei ir gautų „Tautos bukiausio“ titulą, nė kiek nesigraužtų.

„O kas čia baisaus? Mane pažįsta visa Lietuva. Aš daug metų važinėju su motyvacijos paskaitom, kur mane pasitinka išskėstom rankom – visi žino, kokia aš esu. Žino, kad savo srityje aš moku uždegti. O visi tie istoriniai dalykai, žinokit, pasimiršta“, – drąsiai sako ji.

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„Tautos bukiausias“ naujienos

 

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