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TV3 naujienos > Žmonės > Tautos bukiausias

Mantas Katleris atskleidė turintis bėdų su sveikata: „Šiais metais išsityriau...“

2026-10-16 21:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-16 21:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „Tautos bukiausias“ dalyvių, kurie kaunasi dėl bukiausio titulo, vis mažėja. Nors užduotys likusiems šiek tiek paprastesnės, tačiau tai nereiškia, kad ir iškristi tampa lengviau. 

TV3 televizijos laidoje „Tautos bukiausias“ dalyvių, kurie kaunasi dėl bukiausio titulo, vis mažėja. Nors užduotys likusiems šiek tiek paprastesnės, tačiau tai nereiškia, kad ir iškristi tampa lengviau. 

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Kandidatų į tautos bukiausius liko vos pusė – Danas Rapšys, Aušra Seibutytė, Oksana Pikul, Simona Šernė, Žilvinas Grigaitis ir Joana Bartaškienė. 

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Klasės darbų užduotyje, po klausimų raštu, bendraklasiai turėjo atlikti užduotį žodžiu. Ši užduotis buvo susijusi su žmogaus anatomija – prieš klasę buvo pastatytas manekenas su atvirais vidaus organais.

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Dalyviai išsitraukė po voką, kuriuose buvo parašyta po vieną ar kitą žmogaus organą. Jie turėjo parodyti ant manekeno, kur yra tas organas. 

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Žilvinui Grigaičiui teko užduotis parodyti, kur yra žmogaus kepenys. Jis be problemų nurodė teisingai.

Tačiau Mantas Katleris, pamatęs, kaip lengvai Žilvinas įvykdė užduotį, nusprendė jam užduotį papildomą klausimą: 

„Kokios čia kepenys? Sveikos? Sveikos spalvos?“ 

„Nesuriebėjusios“, – pabrėžė Žilvinas. 

M. Katleris sureagavo į šį komentarą atskleisdamas, kad jam kepenų sveikatos tema šiuo metu yra itin aktuali. 

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„Aš šitą problemą turiu, pasirodo. Šiais metais išsityriau. Gydytojas sakė, kad čia iš gero gyvenimo“, – sakė M. Katleris. 

„Taip, čia yra labai žinoma problema. Kai eina kalba apie maistą, apie vyną, apie maisto skaidymą. Tada riebesnis maistas, saldumynai ir kiti priedai pradeda stabdyti kepenų veiklą“, – paaiškino Ž. Grigaitis. 

Kaip baigėsi jų susitikimas, pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

„Tautos bukiausias“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19:30 val. per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“.

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