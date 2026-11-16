TV3 reklamos
pasiūlymai verslui
Pasirinkite TV, radiją ar reklamą internete.
Palyginkite paketus ir preliminarias kainas pagal savo biudžetą.
- Tikslas
- Auditorija
- Biudžetas
- Kanalai
- Jūsų paketas
Kaip suplanuoti
reklamos kampaniją?
Planuodami pasirinksite, ko norite pasiekti – daugiau žinomumo, lankytojų ar kitų verslo rezultatų.
Įžvalgos
jūsų sėkmingoms
kampanijoms
Reikia individualaus reklamos pasiūlymo?
Trumpai aprašykite poreikį ir palikite kontaktus. Padėsime pasirinkti reklamos kanalus ir paruošime pasiūlymą.
Paruoškite reklamos užklausą.
Tikslas, auditorija ir biudžetas – jūsų kampanijos pradžia.