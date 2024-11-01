TV3 Digital reklaminių skydelių techniniai reikalavimai
Desktop pozicijos
300x600 980x200 650x250 tekste 650x400 tekste Expand 300x600 + 600x600 Expand 980x200 + 980x400 Splash 300x600 + 600x600 Splash 980x200 + 980x400 Small sticky 200x400 Big sticky 300x600 Rolling up 980x200 Wallpaper tv3.lt Wallpaper lamaistas.lt, sportas.lt, krepsinis.net Wallpaper tevudarzelis.lt Brandmark 980x200 + 400x400 Floating 750x500 Pageflow 1080x768 Fullscreen / Poltergeist 1200x200 polapyje
Pasirinkite norimą poziciją
300x600
300x600 980x200 650x250 tekste 650x400 tekste Expand 300x600 + 600x600 Expand 980x200 + 980x400 Splash 300x600 + 600x600 Splash 980x200 + 980x400 Small sticky 200x400 Big sticky 300x600 Rolling up 980x200 Wallpaper tv3.lt Wallpaper lamaistas.lt, sportas.lt, krepsinis.net Wallpaper tevudarzelis.lt Brandmark 980x200 + 400x400 Floating 750x500 Pageflow 1080x768 Fullscreen / Poltergeist 1200x200 polapyje
300x600
Išmatavimai: 300x600 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
980x200
Išmatavimai: 980x200 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
650x250 tekste
Išmatavimai: 650x250 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
650x400 tekste
Išmatavimai: 650x400 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
Expand 300x600 + 600x600
Išmatavimai: 300x600 px + 600x600 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
Expand 980x200 + 980x400
Išmatavimai: 980x200 px + 980x400 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
Splash 300x600 + 600x600
Išmatavimai: 300x600 px + 600x600 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
Splash 980x200 + 980x400
Išmatavimai: 980x200 px + 980x400 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
Small sticky 200x400
Išmatavimai: 200x400 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
Big sticky 300x600
Išmatavimai: 300x600 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
Rolling up 980x200
Išmatavimai: 980x200 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
Wallpaper tv3.lt
Išmatavimai: 1920x1200 px
Formatai: jpg
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 500 kb
Wallpaper lamaistas.lt, sportas.lt, krepsinis.net
Išmatavimai: 1920x1200 px
Formatai: jpg
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 500 kb
Wallpaper tevudarzelis.lt
Išmatavimai: 1920x1200 px
Formatai: jpg
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 500 kb
Brandmark 980x200 + 400x400
Išmatavimai: 980x200 px + 400x400 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 300 kb
Floating 750x500
Išmatavimai: 750x500 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 300 kb
Pageflow 1080x768
Išmatavimai: 1080x768 px
Formatai: jpg / png
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 300 kb
Fullscreen / Poltergeist
Išmatavimai: 1024x768 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 300 kb
Mobile pozicijos
300x250 mobile 300x400 mobile 300x600 mobile Mobile sticky 320x50 Mobile sticky 320x100 Burbulas sticky 150x150 Burbulas sticky 225x225 Fullscreen / Interstitial / Pop up 320x480 Pagebreak 1920x1080 + 1080x1920
Pasirinkite norimą poziciją
300x250 mobile
300x250 mobile 300x400 mobile 300x600 mobile Mobile sticky 320x50 Mobile sticky 320x100 Burbulas sticky 150x150 Burbulas sticky 225x225 Fullscreen / Interstitial / Pop up 320x480 Pagebreak 1920x1080 + 1080x1920
300x250 mobile
Išmatavimai: 300x250 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
300x400 mobile
Išmatavimai: 300x400 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
300x600 mobile
Išmatavimai: 300x600 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
Mobile sticky 320x50
Išmatavimai: 320x50 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
Mobile sticky 320x100
Išmatavimai: 320x100 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
Burbulas sticky 150x150
Išmatavimai: 150x150 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
Burbulas sticky 225x225
Išmatavimai: 225x225 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
Fullscreen / Interstitial / Pop up 320x480
Išmatavimai: 320x480 px
Formatai: jpg / png / html
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
Titulinių blokų pozicijos
tv3.lt blokas 1200x150 + 300x600 tv3.lt blokas 1200x150 + 300x250 tv3.lt blokas 1200x150 tv3.lt blokas 300x250 tv3.lt blokas mobile 300x250 lamaistas.lt blokas desktop ir mobile tevudarzelis.lt blokas desktop tevudarzelis.lt blokas mobile sportas.lt blokas desktop sportas.lt blokas mobile krepsinis.net blokas desktop krepsinis.net blokas mobile
Pasirinkite norimą poziciją
tv3.lt blokas 1200x150 + 300x600
tv3.lt blokas 1200x150 + 300x600 tv3.lt blokas 1200x150 + 300x250 tv3.lt blokas 1200x150 tv3.lt blokas 300x250 tv3.lt blokas mobile 300x250 lamaistas.lt blokas desktop ir mobile tevudarzelis.lt blokas desktop tevudarzelis.lt blokas mobile sportas.lt blokas desktop sportas.lt blokas mobile krepsinis.net blokas desktop krepsinis.net blokas mobile
tv3.lt blokas 1200x150 + 300x600
Išmatavimai: 1200x150 px + 300x600 px
Formatai: jpg
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
tv3.lt blokas 1200x150 + 300x250
Išmatavimai: 1200x150 px + 300x250 px
Formatai: jpg
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
tv3.lt blokas 1200x150
Išmatavimai: 1200x150 px
Formatai: jpg
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
tv3.lt blokas 300x250
Išmatavimai: 300x250 px
Formatai: jpg
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
tv3.lt blokas mobile 300x250
Išmatavimai: 300x250 px
Formatai: jpg
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
lamaistas.lt blokas desktop ir mobile
Išmatavimai: 919x70 px + logo
Formatai: jpg
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
tevudarzelis.lt blokas desktop
Išmatavimai: 680x50 px + 680x100 px
Formatai: jpg
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
tevudarzelis.lt blokas mobile
Išmatavimai: 320x50 px
Formatai: jpg
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
sportas.lt blokas desktop
Išmatavimai: 660x100 px
Formatai: jpg
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
sportas.lt blokas mobile
Išmatavimai: 300x250 px
Formatai: jpg
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
krepsinis.net blokas desktop
Išmatavimai: 660x50 px + 660x100 px
Formatai: jpg
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 200 kb
Video pozicijos
Outstream video desktop Outstream video mobile
Pasirinkite norimą poziciją
Outstream video desktop
Outstream video desktop Outstream video mobile
Outstream video desktop
Išmatavimai: 640x360 px
Formatai: mp4, mov
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 2 mb
Outstream video mobile
Išmatavimai: 320x180 px
Formatai: mp4, mov
Animacija: galima
Maksimalus leistinas dydis: 2 mb
„ClickTAG“ pridėjimas prie reklamjuosčių Svarbu žinoti, kad Adform.DHTML.js biblioteka turi būti įtraukta į reklamjuostės šaltinio failo antraštės skyrių. Desktop:Mobile:Nustatyti „clickTAG“ srities / sluoksnio ID (arba klasės pavadinimo) reikšmę:Paimkite šį konkretų elementą pagal jo ID (arba pagal klasės pavadinimą) ir nustatykite spustelėjimo funkciją. Įdėkite toliau pateiktą kodą kur nors po elementu html dokumente (kad įsitikintumėte, jog elementas sukurtas anksčiau, o tada vykdomas kodas):
1
<script>
2
document.write('<script src="'+ (window.API_URL || 'https://s1.adform.net/banners/scripts/rmb/Adform.DHTML.js?bv='+ Math.random()) +'"><\/script>');
3
</script>
1
<script src="mraid.js"></script>
1
<div class="click-layer" id="clicklayer"></div>
1
<script>
2
var clickArea = document.getElementById('clickLayer');
3
clickTAGvalue = dhtml.getVar('clickTAG', 'http://www.example.com');
4
landingpagetarget = dhtml.getVar('landingPageTarget', '_blank');
5
clickArea.onclick = function() {
6
window.open(clickTAGvalue,landingpagetarget);
7
}
8
</script>