„Tautos bukiausias“ – TV3 šou
Šiame šou žinomos Lietuvos žvaigždės stengiasi ne laimėti, o kuo greičiau pralaimėti. Kiekviena klaida artina prie tikslo, tačiau kartu ir prie pavojaus – gėdingo „Tautos bukiausio“ titulo visam gyvenimui. Sekmadieniais – beprotiškiausias žaidimas TV eteryje.
Filmavimo metu pradėjo skambinti 112: Aušra Seibutytė paaiškino, kas nutiko
TV3 projekto „Tautos bukiausias“ filmavimo metu nutiko kuriozinė situacija. Vykdydama galvosūkio užduotį ekonomistė ir politikė Aušra Seibutytė sulaukė netikėto pagalbos tarnybos skambučio. Atvykusi atlikti užduoties laidoje „Tautos bukiausias“, A. Seibutytė buvo nusiteikusi įnirtingai kova, tačiau moteris prisipažino vis dar jaučianti kartėlį dėl praėjusioje laidoje neteisingai atsakyto klausimo. „Man labai baisu šiandien.
(2)Tautos bukiausias Prieš 3 val.
Galvosūkį išsprendęs Danas Rapšys pasijuto it laimėjęs pasaulio čempionatą: „Taip nereikšminga?“
TV3 televizijos laidoje „Tautos bukiausias“ tęsiasi kova dėl to, kuris žymus Lietuvos žmogus iš projekto iškris anksčiausiai. Tai laida, kurios niekas nenori laimėti. Savo jėgas projekte bando likusios 10 Lietuvos įžymybių. Kas šįkart iškris, o kas tęs kelionę dėl „Tautos bukiausio“ titulo? Kaip ir kiekvienoje laidoje, taip ir šioje įžymybėms buvo skirta galvosūkio užduotis.
Tautos bukiausias 2026-09-20
„Tautos bukiausiame“ – flirtas su mokytojais, iš pamokų pabėgusi Pikul ir Lipnės pasirodymas
Garsiausia Lietuvos klasė tęsia savo pasirodymą labiausiai netikėtame TV3 žiniasklaidos grupės šou „Tautos bukiausias“! Vytautas Rumšas jaunesnysis ir Ineta Stasiulytė jau paliko kiečiausių mokytojų – Manto Katlerio ir Manto Bartuševičiaus – vedamas pamokas.
Tautos bukiausias 2026-09-20
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Ironvyto gyvenime – įvykis, kuris sugrąžino didžiausią košmarą
Reperis, aktorius, tango šokėjas ir „kačiokas“ – būtent taip save apibūdina Vytautas Medineckas-Ironvytas, kuris kartu su kitomis A lygio žvaigždėmis sutiko grįžti į mokyklos suolą. Naujajame TV3 šou „Tautos bukiausias“ Ironvytui jaudulį kelia ne tik pažymiai, bet ir atsakinėjimas prie lentos, o kur dar mokytojai! Mantas Bartuševičius ir Mantas Katleris nelinkę pasigailėti nė vieno.
Tautos bukiausias 2026-09-19
Joana Bartaškienė atvira – mokykloje tikrai nebuvo angelas: „Visada mes kažkur kažką...“
TV3 televizijos laidoje „Tautos bukiausias“ tęsiasi kova dėl to, kuris žymus Lietuvos žmogus iškris anksčiausiai. Tai laida, kurios niekas nenori laimėti. Savo jėgas projekte bando aerobikos Lietuvoje pradininkė, sportininkė Joana Bartaškienė. Ji atskleidė, kokia buvo mokykloje ir kodėl iki dabar negali ramiai nusėdėti vienoje vietoje. Joanai antroji sezono laida prasidėjo nuo įspėjimo.
Tautos bukiausias 2026-09-15
Šį galvosūkį pavyksta išspręsti ne kiekvienam – išbandykite savo jėgas
Ar mėgstate visada laikytis taisyklių? Tada šis galvosūkis gali kaip reikiant priversti jus užtrukti. Visai kaip prie jo galvą pasukti teko ir TV3 televizijos laidos „Tautos bukiausias“ dalyviams. Tie, kurie mąstė netradiciškai, gana greitai perprato galvosūkio esmę. Čia angliškas posakis „think outside the box“ (liet. mąstyk plačiau) labai pasiteisina. O ar pavyks šią užduotį išspręsti jums? Paveikslėlyje yra pavaizduoti 9 asilai.
Tautos bukiausias 2026-09-15
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To iš Ironvyto nesitikėjo niekas: „Dažnai žmonės vertina pagal išvaizdą...“
12 garsiausių šalies žmonių priėmė drąsiausią TV3 jiems mestą iššūkį. „Tautos bukiausias“ – projektas, kurio niekas nenori laimėti. Savo jėgas projekte bando sportininkas, verslininkas, aktorius bei reperis Vytautas Medineckas-Ironvytas. Jis įrodė, kad yra ne tik fiziškai, bet ir emociškai tvirtas – nepabijojo turėti nepopuliarią nuomonę, kuri jam atnešė pergalę rungtyje. Dalyviai gavo užduotį atsakyti į „Taip“ arba „Ne“ klausimus.
Tautos bukiausias 2026-09-14
Tokio elgesio iš Joanos Bartaškienės nesitikėjo – užsitraukė vedėjų nemalonę: buvo nubausta
TV3 televizijos laidoje „Tautos bukiausias“ tęsiasi kova dėl to, kuris žymus Lietuvos žmogus iškris anksčiausiai ir negaus „bukiausio“ titulo. Tai laida, kurios niekas nenori laimėti. Savo jėgas projekte bando aerobikos Lietuvoje pradininkė, sportininkė Joana Bartaškienė. Jai antroji sezono laida prasidėjo nuo įspėjimo. Vedėjai Mantas Katleris ir Mantas Bartuševičius pastebėjo, kad pirmojoje laidoje Joana ne kartą šnairavo į kitų bendraklasių užrašus.
Tautos bukiausias 2026-09-14
Užduotis laidoje „Tautos bukiausias“ privertė Oksaną Pikul atvirauti: „Gyvenime man tie asilai...“
TV3 projekte „Tautos bukiausias“ susitiko dvylika gerai žinomų šalies žmonių. Čia dalyviai varžosi ne dėl pergalės – priešingai, kiekvienas jų siekia kuo greičiau iškristi iš projekto. Tarp projekto dalyvių – atlikėja, nuomonės formuotoja ir visažistė Oksana Pikul. Primoji antros laidos užduotis – galvosūkis. Ant lapo išdėlioti devyni asilai. Užduotis – kaip įmanoma neatitraukus nuo lapo rankos nubrėžti keturias tiesias linijas, kad jos kirstų visus devynis asilus.
Tautos bukiausias 2026-09-13
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Agnė Turskienė bijo blogai pasirodyti prieš Aušrą Maldeikienę: „Kartais tikrai pasijaučiu...“
12 garsiausių šalies žmonių – sportininkai ir dainininkai, influenceriai ir net politikai – priėmė drąsiausią TV3 jiems mestą iššūkį. „Tautos bukiausias“ – projektas, kurio niekas nenori laimėti. Garsenybės pasiruošė daryti viską, kad iš šou būtų pašalintos kuo įmanoma greičiau. TV3 televizijos iššūkį priėmė kibernetinio saugumo specialistė ir edukatorė Agnė Turskienė.
Tautos bukiausias 2026-09-13
Vos pamatęs Oksaną Pikul Katleris žodžių į vatą nevyniojo: „Sunku bus akis atitraukti“
Kas nutiktų, jei televizijos projekte niekas nenorėtų laimėti? Būtent tokia taisyklė galioja laidoje „Tautos bukiausias“, į kurį TV3 pakvietė dvylika gerai žinomų šalies žmonių. Jie varžosi dėl to, kas greičiausiai bus pašalintas iš šou, o jų laukiančios užduotys dovanoja ne vieną linksmą akimirką. Tarp projekto dalyvių – atlikėja, nuomonės formuotoja ir visažistė Oksana Pikul.
Tautos bukiausias 2026-09-12
Ironvytas atskleidė, koks žmogus jį įkvėpė nebevartoti alkoholio: „Mano guru“
TV3 televizijos laidoje „Tautos bukiausias“ tęsiasi kova dėl to, kuris žymus Lietuvos žmogus iškris anksčiausiai. Tai laida, kurios niekas nenori laimėti. Savo jėgas projekte bando sportininkas, verslininkas, aktorius bei reperis Vytautas Medineckas-Ironvytas. Jam teko stoti prieš visą klasę ir rodyti savo žinias apie žymius pasaulio ir Lietuvos žmones. Neatlikti namų darbai – užduotis, kurią gauna tik keli klasės mokiniai.
Tautos bukiausias 2026-09-11
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Išvydęs Maldeikio mylimąją Agnę Katleris žodžių į vatą nevyniojo: „Dėl tokių mokinių kaip tu...“
12 garsiausių šalies žmonių – sportininkai ir dainininkai, influenceriai ir net politikai – priėmė drąsiausią TV3 jiems mestą iššūkį. Ne tik sugrįžti į mokyklos suolą, bet ir išdrįsti dalyvauti projekte, kurio niekas nenori laimėti – „Tautos bukiausias“! Prižiūrimos dviejų mokytojų – Manto Katlerio ir Manto Bartuševičiaus – šios A lygio garsenybės pasiruošė daryti viską, kad iš šou būtų pašalintos kuo įmanoma greičiau.
Tautos bukiausias 2026-09-10
Oksanos Pikul atsakymas iš koto išvertė „Tautos bukiausio“ vedėjus: „Man būna...“
Ar žinote, kaip vadinamas dujinės būsenos vanduo? Tikriausiai, kad taip, bet vis tik yra ir žmonių, kuriems atsakyti į šį klausimą gali nepavykti. Visai kaip nepavyko atsakyti Oksanai Pikul dalyvaujant nuotaikingiausiame TV3 projekte „Tautos bukiausias“. 12 garsiausių šalies žmonių – sportininkai ir dainininkai, influenceriai ir net politikai – priėmė drąsiausią TV3 jiems mestą iššūkį.
Tautos bukiausias 2026-09-08
Filmavimo metu – Simonos Lipnės išpažintis: nebebūsiu greitai aš tokia nei čia, nei kitur
Dvylika garsiausių šalies žmonių – sportininkai, dainininkai, influenceriai ir net politikai – priėmė drąsiausią TV3 jiems mestą iššūkį. Prižiūrimi dviejų mokytojų – Manto Katlerio ir Manto Bartuševičiaus, mokiniai ryžosi dalyvauti projekte, kurio niekas nenori laimėti – „Tautos bukiausias“! Tai šou, kuriame labiausiai apdovanojami ne tie, kurie išsilaiko ilgiausiai, o tie, kurie iškrenta pirmieji.
Tautos bukiausias 2026-09-06
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Nepavykus įveikti iššūkio Aušra Maldeikienė atskleidė turinti mokymosi sutrikimą: „Aš esu...“
12 įžymybių priėmė TV3 iššūkį: prižiūrimi Manto Katlerio ir Manto Bartuševičiaus jie varžysis projekte „Tautos bukiausias“, kurio niekas nenori laimėti. Laidoje dalyvaujanti buvusi politikė, ekonomistė Aušra Maldeikienė užsiminė apie turimą mokymosi sutrikimą, apie kurį žino tik maža dalis žmonių. Projekto dalyviai gavo užduotį teisingai paraidžiui padiktuoti lietuvišką žodį. Iš pažiūros lengvas iššūkis daugumai tapo ne tokiu ir paprastu.
Tautos bukiausias 2026-09-06
Žilvinas Grigaitis prisiminė mokyklos laikų „košmarą“: atskleidė, kas buvo sunkiausia
Į TV3 projektą „Tautos bukiausias“ pasinėręs verslininkas Žilvinas Grigaitis prisiminė mokyklos suolą. Prižiūrimas šou mokytojų Manto Katlerio ir Manto Bartuševičiaus, žinomas vyras atvirai prabilo apie tai, kurie dalykai jam kėlė daugiausia galvos skausmo. Mokytojams pasiteiravus, ar gyvenime teko žaisti ką nors panašaus į šį žaidimą, Ž. Grigaitis pripažino: jei ir teko, visada atsirasdavo už jį kvailesnių. Prisiminęs mokyklos laikus, verslininkas atskleidė, kurie dalykai jam keldavo nerimą.
Tautos bukiausias 2026-09-05
Jei ne Maldeikienė, sūnaus mylimoji Agnė nebūtų to ėmusis: „Tai pradėjai įspirta į užpakalį“
Į TV3 projektą „Tautos bukiausias“ pasinėrusi kibernetinio saugumo specialistė Agnė Turskienė atvyko ne viena – šalia jos atsidūrė mylimojo Mato Maldeikio mama, buvusi Seimo narė, ekonomistė Aušra Maldeikienė. Kartu įvairias užduotis vykdžiusios moterys prabilo apie savo tarpusavio santykius. A. Maldeikienė neslėpė, kad jos sūnaus mylimoji – itin protinga moteris.
Tautos bukiausias 2026-09-04
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Susipažinkite su garsiausia Lietuvos klase: paaiškėjo, kas tapo šou „Tautos bukiausias“ dalyviais
12 garsiausių šalies žmonių – sportininkai ir dainininkai, influenceriai ir net politikai – priėmė drąsiausią TV3 jiems mestą iššūkį. Ne tik sugrįžti į mokyklos suolą, bet ir išdrįsti dalyvauti projekte, kurio niekas nenori laimėti – „Tautos bukiausias“! Prižiūrimos dviejų mokytojų – Manto Katlerio ir Manto Bartuševičiaus – šios A lygio garsenybės bus pasiruošusios daryti viską, kad iš šou būtų pašalintos kuo įmanoma greičiau.
Tautos bukiausias 2026-08-31
Vienintelis TV šou pasaulyje, kurio niekas nenori laimėti
Vienintelis TV šou pasaulyje, kurio niekas nenori laimėti
Tautos bukiausias 2026-08-25
Pamatęs, ką per vestuvių ceremoniją padarė nuotaka, kunigas nesusivaldė: plinta vaizdo įrašas
34-erių Lauren Bruce vestuvių ceremonija įsimins ne tik jai pačiai, bet ir milijonams internautų. Per ceremoniją susigraudinusi nuotaka pamanė, kad kunigas jai tiesia nosinaitę ašaroms nusišluostyti. Tik po kelių akimirkų moteris suprato padariusi kuriozišką klaidą. Rhode Island gyvenanti Lauren Bruce rugpjūčio 1 dieną St. Luke’s Church bažnyčioje Westborough, Mass. susituokė su savo mylimuoju Gordon Wallace, rašė People.
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Paviešinta, kas vyko garsios TV laidų vedėjos šeimos vestuvėse: padaugino alkoholio?
Televizijos laidų vedėja ir buvusi realybės šou „Big Brother“ nugalėtoja Kate Lawler socialiniuose tinkluose pasidalijo kurioziška akimirka iš brolio vestuvių Portugalijoje. Moteris norėjo paraginti svečius sėstis prie stalų, tačiau viskas baigėsi skaudžiu kritimu nuo kėdės. 46-erių K. Lawler vestuvėse buvo viena iš pamergių ir vilkėjo elegantišką figūrą išryškinančią suknelę.
Gavus baudą iš policijos vyrui atvipo žandikaulis: užfiksuota nuotrauka pribloškė giminę
Pasivažinėjimas automobiliu, šalia pasisodinus šunį, vokiečiui virto tikru kuriozu. Gavęs baudą iš policijos ir pamatęs užfiksuotą nuotrauką jis ne tik neteko žado, bet ir turėjo susimokėti baudą. Vyras važiavo automobiliu, šalia pasisodinęs šunelį, kai šis netikėtai užšoko jam ant kelių. Ir visa tai įvyko prieš pat pravažiuojant greičio matuoklį. Vairuotojas gavo baudą už greičio viršijimą, o prie jo buvo pridėta nuotrauka, kurioje matyti, kad prie vairo sėdi jo augintinis – šuo.
Tautos bukiausias 2026-08-01