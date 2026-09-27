Išskirtinis Dano Rapšio talentas pribloškė laidos vedėjus: „Vaidinau, kad esu durnas“

Pirmoje laidos užduotyje dalyvių laukė klastingas galvosūkis: ant stalo padėtos keturios identiškos juodos rodyklės, o jas reikėjo išdėlioti taip, kad atsirastų penktoji – tokio paties dydžio bei formos.
Po vieną prie stalo ėję dalyviai patyrė didžiulį stresą – daugeliui tiesiog „sustojo veikti smegenys“, o kai kurie net prabilo apie gresiantį gėdos jausmą.
Kai atėjo D. Rapšio eilė, sportininkas iškart kibo į darbą. Nors vedėjai provokavo klausimais ir laikas tirpo akyse, D. Rapšys pasitelkė erdvinį mąstymą ir paskutinėmis sekundėmis atrado teisingą atsakymą – penktoji rodyklė išryškėjo pačiame centre tarp kitų rodyklių.
Pamatę teisingai sudėliotą galvosūkį, laidos vedėjai neslėpė euforijos ir emocijų:
„Oh my God (Liet. O, Dieve), Danai, mes sakėme, kad būsi pirmas ir gal net vienintelis, kuris tai padarys. Čia Lietuva negali patikėti!“ – šaukė vedėjai.
Pats D. Rapšys po tokio laimėjimo taip pat neslėpė džiaugsmo ir tikino, kad prie sėkmės prisidėjo netikėtas faktorius.
„Aš negaliu patikėti, žinokit! Jūs netikėjote, bet čia viskas dėl šitų plaukų yra“, – pareiškė jis.
Išėjo demonstruoti raumenų
Po triumfo vedėjai plaukikui davė išskirtinį nurodymą – grįžus į klasę pas likusius, nieko nepešusius dalyvius, pademonstruoti savo pranašumą.
„Turiu atskleisti jums paslaptį – visas pirmas laidas vaidinau, kad esu durnas“, – kitiems dalyviams gyrėsi jis.
Dėl sėkmingai išspręsto galvosūkio D. Rapšys iškart pakilo į saugią žaliąją zoną, o kitiems dalyviams teko raudonuoti raudonoje.
Kaip Danui Rapšiui pavyko įveikti užduotį pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“.
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