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TV3 naujienos > Lietuvos įžymybės

Išskirtinis Dano Rapšio talentas pribloškė laidos vedėjus: „Vaidinau, kad esu durnas“

2026-09-27 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 19:20
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TV3 projekto „Tautos bukiausias“ filmavimo aikštelėje žiūrovų laukė tikra sensacija. Daugeliui žvaigždžių užduotys tapo neįveikiama mįsle, tačiau plaukikas Danas Rapšys pademonstravo išskirtinius gebėjimus ir privertė laidos vedėjus šūkauti iš nuostabos.

TV3 projekto „Tautos bukiausias“ filmavimo aikštelėje žiūrovų laukė tikra sensacija. Daugeliui žvaigždžių užduotys tapo neįveikiama mįsle, tačiau plaukikas Danas Rapšys pademonstravo išskirtinius gebėjimus ir privertė laidos vedėjus šūkauti iš nuostabos.

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Pirmoje laidos užduotyje dalyvių laukė klastingas galvosūkis: ant stalo padėtos keturios identiškos juodos rodyklės, o jas reikėjo išdėlioti taip, kad atsirastų penktoji – tokio paties dydžio bei formos.

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 Po vieną prie stalo ėję dalyviai patyrė didžiulį stresą – daugeliui tiesiog „sustojo veikti smegenys“, o kai kurie net prabilo apie gresiantį gėdos jausmą.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Danas Rapšys

Kai atėjo D. Rapšio eilė, sportininkas iškart kibo į darbą. Nors vedėjai provokavo klausimais ir laikas tirpo akyse, D. Rapšys pasitelkė erdvinį mąstymą ir paskutinėmis sekundėmis atrado teisingą atsakymą – penktoji rodyklė išryškėjo pačiame centre tarp kitų rodyklių.

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Pamatę teisingai sudėliotą galvosūkį, laidos vedėjai neslėpė euforijos ir emocijų:

Oh my God (Liet. O, Dieve), Danai, mes sakėme, kad būsi pirmas ir gal net vienintelis, kuris tai padarys. Čia Lietuva negali patikėti!“ – šaukė vedėjai.

Pats D. Rapšys po tokio laimėjimo taip pat neslėpė džiaugsmo ir tikino, kad prie sėkmės prisidėjo netikėtas faktorius.

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„Aš negaliu patikėti, žinokit! Jūs netikėjote, bet čia viskas dėl šitų plaukų yra“, – pareiškė jis.

Išėjo demonstruoti raumenų

Po triumfo vedėjai plaukikui davė išskirtinį nurodymą – grįžus į klasę pas likusius, nieko nepešusius dalyvius, pademonstruoti savo pranašumą.

„Turiu atskleisti jums paslaptį – visas pirmas laidas vaidinau, kad esu durnas“, – kitiems dalyviams gyrėsi jis.

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Dėl sėkmingai išspręsto galvosūkio D. Rapšys iškart pakilo į saugią žaliąją zoną, o kitiems dalyviams teko raudonuoti raudonoje.

Kaip Danui Rapšiui pavyko įveikti užduotį pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

„Tautos bukiausias“ – kiekvieną sekmadienį 19.30 val. per TV3!

TIESIOGIAI LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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