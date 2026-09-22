Netikėtas sandoris: ką aktorius pardavė už 25 tūkst. dolerių?

Pirmiausia abi komandos bandė kuo tiksliau sudėlioti lietinių su kumpiu ir sūriu ingredientus, vėliau aiškinosi, kas kainuoja pigiau – vyriška rankinė su alaus pilvu ar keptos šoninės formos pleistrai. Klausimai tik sudėtingėjo: dalyviams teko spėlioti sportininkų reklamos kontraktų, masažo fotelio ar kitų daiktų kainas, o žaidimo pabaigoje – ir kiek kainuoja čiužinio valymas bei virtuvės spintelių organizavimas. Tačiau vienas klausimas išsiskyrė ypač neįprastu atsakymu.
Auksės komandai teko spėti, ką aktorius Williamas Shatneris 2006 metais pardavė už 25 tūkst. JAV dolerių. Galimi variantai buvo:
- nagų nuokarpos;
- inkstų akmuo;
- protinis dantis.
Komanda pasirinko protinį dantį, tačiau teisingas atsakymas buvo kur kas netikėtesnis – pirkėjui atiteko aktoriaus inkstų akmuo. Laidos vedėjas Saulius dar priminė aktoriaus pokštą, esą palaikius akmenį itin aukštoje temperatūroje šis galėtų pavirsti deimantu ir taip pirkėjui atsipirkti.
Laidoje dėmesio sulaukė ir nauja „Maximos“ rubrika. Grigiškėse dirbanti Marija dalyvių klausė, kurio produkto įprasta kaina prieš 10 metų buvo 1,99 Eur. Teisingas atsakymas – „Pringles“ traškučiai. Už identišką kainą, kaip ir prieš 10 metų, šių traškučių kasdien už 1,99 Eur galima „Maximoje“ įsigyti ir šiandien.
Kasdien mažomis įprastomis kainomis „Maximoje“ galima rasti dar daugiau įvairių maisto prekių – tinklas pavasarį įgyvendino kainų mažinimo revoliuciją, kada vienu metu sumažino daugiau nei 9 tūkst. skirtingų maisto produktų įprastas kainas iki 25 proc.
Vienas naujausių „Maximos“ įprastų kainų mažinimo veiksmų įvyko ir rugpjūtį, dar labiau sumažinus* 500 atrinktų būtiniausių šviežio maisto prekių – pieno, sviesto, grietinės, fermentinio sūrio, fasuotos duonos, dešrų, dešrelių, šviežios sveriamos ir fasuotos kiaulienos – įprastas kainas, kurios dabar – visada kaip per akciją.
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*Į šį produktų sąrašą, kurių įprastos kainos buvo dar labiau sumažintos, neįtrauktos pjaustytos dešros, šviežios kiaulienos dešrelės, marinuota kiauliena ir visos privačių prekių ženklų „Pormet“, „Farm Milk“ bei „Malūno“ prekės.
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