Galvosūkį išsprendęs Danas Rapšys pasijuto it laimėjęs pasaulio čempionatą: „Taip nereikšminga?“

Kaip ir kiekvienoje laidoje, taip ir šioje įžymybėms buvo skirta galvosūkio užduotis. Šios savaitės galvosūkį išsprendė ir plaukikas Danas Rapšys, kuris taip nesitikėjo to įgyvendinti, jog šią pergalę prilygino net pasaulio čempionato laimėjimui.
„Panašus jausmas dabar kaip laimėjus kokį pasaulio čempionatą. Viduje toks geras jausmas“, – pripažino D. Rapšys.
Tokie žodžiai suglumino klasės mokytoją ir projekto vedėją Mantą Katlerį.
„Ai, taip nereikšminga laimėti pasaulio čempionatą? Aš galvojau, kad smagiau laimėti pasaulio čempionatą“, – negalėjo patikėti M. Katleris.
„Čia panašiai“, – juokėsi D. Rapšys.
Kaip toliau sekėsi D. Rapšiui? Ar jis šįkart keliaus namo? Visa tai sužinokite jau šį sekmadienį 19:30 per TV3 laidoje „Tautos bukiausias“!
VISĄ LAIDĄ TIESIOGIAI ŽIŪRĖKITE ČIA:
„Tautos bukiausias“ – smagiausia laida, kurios niekas nenori laimėti – kiekvieną sekmadienį 19:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.