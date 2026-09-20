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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Galvosūkį išsprendęs Danas Rapšys pasijuto it laimėjęs pasaulio čempionatą: „Taip nereikšminga?“

Tautos bukiausias – sekmadienį 19:30 per TV3!
2026-09-20 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-20 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „Tautos bukiausias“ tęsiasi kova dėl to, kuris žymus Lietuvos žmogus iš projekto iškris anksčiausiai. Tai laida, kurios niekas nenori laimėti. Savo jėgas projekte bando likusios 10 Lietuvos įžymybių. Kas šįkart iškris, o kas tęs kelionę dėl „Tautos bukiausio“ titulo?

TV3 televizijos laidoje „Tautos bukiausias“ tęsiasi kova dėl to, kuris žymus Lietuvos žmogus iš projekto iškris anksčiausiai. Tai laida, kurios niekas nenori laimėti. Savo jėgas projekte bando likusios 10 Lietuvos įžymybių. Kas šįkart iškris, o kas tęs kelionę dėl „Tautos bukiausio“ titulo?

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Kaip ir kiekvienoje laidoje, taip ir šioje įžymybėms buvo skirta galvosūkio užduotis. Šios savaitės galvosūkį išsprendė ir plaukikas Danas Rapšys, kuris taip nesitikėjo to įgyvendinti, jog šią pergalę prilygino net pasaulio čempionato laimėjimui.

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„Panašus jausmas dabar kaip laimėjus kokį pasaulio čempionatą. Viduje toks geras jausmas“, – pripažino D. Rapšys.

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Tokie žodžiai suglumino klasės mokytoją ir projekto vedėją Mantą Katlerį.

„Ai, taip nereikšminga laimėti pasaulio čempionatą? Aš galvojau, kad smagiau laimėti pasaulio čempionatą“, – negalėjo patikėti M. Katleris.

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„Čia panašiai“, – juokėsi D. Rapšys.

Kaip toliau sekėsi D. Rapšiui? Ar jis šįkart keliaus namo? Visa tai sužinokite jau šį sekmadienį 19:30 per TV3 laidoje „Tautos bukiausias“!

VISĄ LAIDĄ TIESIOGIAI ŽIŪRĖKITE ČIA:

„Tautos bukiausias“ – smagiausia laida, kurios niekas nenori laimėti – kiekvieną sekmadienį 19:30 val. per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“.

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pasivadinkt
pasivadinkt
2026-09-21 08:16
jūs tą savo kvailystę,,komedija'',gal ka sir žiūrės..Mes žiūrim Žvaigždžių duetus,nuostabi komisija,vedėjai,dainos, tiesiog širdžiai atgaiva,o kas čia gali žiūrėt nesąmonę kažkokią.
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