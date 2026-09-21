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TV3 naujienos > Lietuvos įžymybės

Filmavimo metu pradėjo skambinti 112: Aušra Seibutytė paaiškino, kas nutiko

2026-09-21 21:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 21:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 projekto „Tautos bukiausias“ filmavimo metu nutiko kuriozinė situacija. Vykdydama galvosūkio užduotį ekonomistė ir politikė Aušra Seibutytė sulaukė netikėto pagalbos tarnybos skambučio.

TV3 projekto „Tautos bukiausias“ filmavimo metu nutiko kuriozinė situacija. Vykdydama galvosūkio užduotį ekonomistė ir politikė Aušra Seibutytė sulaukė netikėto pagalbos tarnybos skambučio.

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Atvykusi atlikti užduoties laidoje „Tautos bukiausias“, A. Seibutytė buvo nusiteikusi įnirtingai kova, tačiau moteris prisipažino vis dar jaučianti kartėlį dėl praėjusioje laidoje neteisingai atsakyto klausimo.

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„Man labai baisu šiandien. Kai praėjusį kartą nusikalbėjau apie Vytautą Didįjį ir Jogailą, tai dabar jau visą gyvenimą net naktį pabudusi pasakysiu – jie pusbroliai“, – sakė A. Seibutytė.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aušra Maldeikienė

Sulaukė 112 skamučio

Kadangi pirma laidos užduotis dalyvės laukė ant žemės, jai teko priklaupti. Kas nutiko tai padarius – niekas nė negalėjo pagalvoti.

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„Mano išmanusis laikrodis susinervino, kai atsiklaupiau ant kelių prieš buteliuką. Paklausė manęs: „Ar jūs nukritote?“ – pasakojo A. Seibutytė.

Moteris tikino, kad užduoties metu laikrodis jai ėmė siųsti pranešimus: „Emergency call“, „It looks like you have fallen hard“ (liet. atrodo, kad jūs nukritote). Nežinia, ar šie įspėjimai moterį išblaškė, tačiau užduoties sėkmingai atlikti jai nepavyko.

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„Gražus 112 balsas man sako: „Atrodo, kad jums reikalinga pagalba?“. Sakau: „Ne, nereikia, ačiū, viskas su manimi gerai“, – juokdamasi dalijosi laidos dalyvė.

Daugiau apie kuriozinę situaciją sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

„Tautos bukiausias“ – kiekvieną sekmadienį 19.30 val. per TV3!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“.

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