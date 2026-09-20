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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniaus policijos pareigūnai išrinkti geriausia šalies policijos komanda

2026-09-20 18:10 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-20 18:10
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Jubiliejinio Geriausios Lietuvos policijos komandos konkurso nugalėtojais išrinkti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) pareigūnai. 

Geriausia šalies policijos komanda išrinkti sostinės pareigūnai
GALERIJA (23)

Jubiliejinio Geriausios Lietuvos policijos komandos konkurso nugalėtojais išrinkti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) pareigūnai. 

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30-ąjį kartą rengiamas konkursas rugsėjo 14–16 dienomis vyko Palangoje. Jame dalyvavo 10 geriausių policijos komandų iš 10 Lietuvos apskričių. Kartu su jomis taip pat varžėsi kolegos iš Latvijos, Ukrainos ir Lenkijos. 

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Kaip skelbia Policijos departamentas, konkurse dalyvavusios komandos varžėsi vairavimo, policijos taktikos, šaudymo, žinių ir medicinos žinių patikrinimo, orientacinėse, šuns valdymo bei kitose rungtyse. 

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus policija

Susumavus galutinius rezultatus, konkursą laimėjo Vilniaus apskrities VPK pareigūnai, kurie surinko 87 taškus. Antrojoje vietoje likusi Kauno komanda nuo pirmosios atsiliko vos vienu tašku, o tretieji – Marijampolės apskrities pareigūnai – konkursą užbaigė savo sąskaitoje turėdami 82 taškus. 

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Geriausi tarp užsienio komandų tapo Lenkijos pareigūnai, surinkę 64 taškus, antrojoje vietoje, surinkę 59 taškus, liko Ukrainos komanda, tuo metu kolegos iš Latvijos surinko 30 taškų. 

Savo jėgas trijų dienų konkurse išbandė ir šalies kinologai. Geriausia šalyje tapo Kauno apskrities VPK kinologė Ernesta Urbietienė, antrąją vietą užėmė Marijampolės komandos kinologė Žydrūnė Balčaitytė, trečiąją – Utenos VPK atstovavęs Lukas Matuškevičius.

Pernai geriausia policijos komanda tapo Marijampolės apskrities VPK pareigūnai. 

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