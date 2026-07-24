Gabrielė Žimantaitė
Vilniaus policijos pareigūnai išrinkti geriausia šalies policijos komanda
Jubiliejinio Geriausios Lietuvos policijos komandos konkurso nugalėtojais išrinkti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) pareigūnai. 30-ąjį kartą rengiamas konkursas rugsėjo 14–16 dienomis vyko Palangoje. Jame dalyvavo 10 geriausių policijos komandų iš 10 Lietuvos apskričių. Kartu su jomis taip pat varžėsi kolegos iš Latvijos, Ukrainos ir Lenkijos.
(1)Aktualijos 2026-09-20
Klaipėdos universiteto ligoninė skęsta skolose: nuostoliai siekia 4,9 mln. eurų
Klaipėdos universiteto ligoninė 2026-ųjų pirmąjį pusmetį skaičiuoja 4,9 mln. eurų veiklos nuostolius. Įstaigos direktorius Audrius Šimaitis sako, jog ketverius metus besitęsiantis pajamų deficitas pradeda kelti rimtus iššūkius. „Kadangi ketverius metus iš eilės yra neigiamas balansas, tai pradėjo kauptis tiekėjų skolos ir tai tikrai tampa rimtu iššūkiu, kaip organizuoti paslaugas“, – posėdžio metu kalbėjo Klaipėdos universiteto ligoninės generalinis direktorius.
Aktualijos 2026-09-20
Sinkevičius: iš priedangoms skirtų 30 mln. kol kas panaudota tik 3,7 mln. eurų
Iš priedangoms skirtų 30 mln. eurų kol kas panaudoti tik 3,7 mln. eurų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dėl to, jo teigimu, šis klausimas savivaldybių darbotvarkėse turi būti prioritetinis. „Valstybė 2025–2026 metams skyrė 30 mln. eurų iš valstybės Gynybos fondo, kol kas panaudota tik 3,7 milijono“, – penktadienį po susitikimo su savivaldybių merais Vyriausybėje kalbėjo M. Sinkevičius.
Aktualijos 2026-09-18
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Čmilytė-Nielsen rėžė Kaunui dėl gynybos pinigų: „Turiu priekaištą“
Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen kritikuoja krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną, teigdama, kad gynybai skiriami dideli pinigai nevirsta realiais pajėgumais taip sparčiai, kaip turėtų. „Ministrui Kaunui turiu priekaištą (…), kad dideli pinigai biudžete nevirsta pajėgumais taip, kaip turėtų.
Aktualijos 2026-09-18
Nausėda apie „Patria“ ir CV90 įsigijimus: norime sutartis pasirašyti dar šiais metais
Šalies vadovas Gitanas Nausėda sako, jog norima, kad sutartys dėl CV90 kovos mašinų bei šarvuočių „Patria“ būtų pasirašytos jau šiais metais. Anot Valstybės gynimo tarybą (VGT) trečiadienį sušaukusio šalies vadovo, kol kas šis procesas vyksta pagal planą. „Norime, kad tiek viena, tiek kita kovos priemonė būtų įsigyta – sutartys pasirašytos – dar šiais metais, kad galėtume sparčiau judėti su mūsų nacionalinės divizijos kūrimo planais“, – po posėdžio žurnalistams kalbėjo G. Nausėda.
Aktualijos 2026-09-16
VRK siūlo pripažinti Lietuvos regionų partiją šiurkščiai pažeidus įstatymą
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) siūlo pripažinti Lietuvos regionų partiją šiurkščiai pažeidus įstatymą. Taip pat dėl šios politinės partijos automobilio nuomos aplinkybių komisija žada kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI), Finansų ministeriją, Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) ir Generalinę prokuratūrą. Šis klausimas numatytas ketvirtadienį – rugsėjo 17-ąją – vyksiančiame VRK posėdyje.
Kriminalai 2026-09-16
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Gyventojai prabilo apie naktį numuštą droną: „Labai žiauru, toks garsas buvo, kad net namas sudrebėjo“
Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu NATO naikintuvui antradienio naktį numušus į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusi droną, kai kurie šalia esančio Kruonio miestelio gyventojai pasakoja girdėję nugriaudėjusį sprogimą. Dalis jų sako, kad jaučiasi labai išsigandę, kiti tvirtina, jog nėra ko bijoti. Pirminiais duomenimis, dronas naktį buvo numuštas atokiau nuo artimiausios gyvenvietės.
Aktualijos 2026-09-15
Po kratų – „aušriečių“ reakcijos: „Vertiname tuos kratytojus kaip spektaklio dalyvius“
Po šią savaitę vykusių kratų pas dalį „Nemuno aušros“ valdybos narių, „aušriečių“ frakcijos Seime atstovai sako, kad šis įvykis nedaro įtakos jų požiūriui į partiją. Todėl pastarieji tikina nesvarstantys galimybės pasitraukti iš frakcijos. „Kiek iš pirmininko ir iš kolegų aš supratau, jie jaučiasi tvirtai, jaučiasi teisūs ir jaučiasi nekalti, tą deklaruoja ir frakcijoje“, – Eltai teigė „aušrietis“ Raimondas Šukys.
Aktualijos 2026-09-13
Sinkevičius po replikų apie skyrybas su Laura Asadauskaite-Zadneprovskiene: „Susitaikėme ir gyvensime toliau“
Premjeras, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad bendrapartietė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė priėmė jo atsiprašymą dėl replikos apie skyrybas. „Susitaikėme ir gyvensime toliau“, – žurnalistams Klaipėdoje penktadienį kalbėjo premjeras. „Aš atsiprašiau, ji mano atsiprašymą priėmė, manau, kad toliau bendrausime, draugausime ir viskas bus gerai“, – pridūrė jis.
Aktualijos 2026-09-11
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ESO valdyba svarstys Renaldo Radvilos prašymą atleisti jį iš direktoriaus pareigų
Energijos skirstymo operatoriaus valdyba ketvirtadienio vakarą rinksis svarstyti ESO generalinio direktoriaus Renaldo Radvilos prašymą atleisti jį iš pareigų. „Šiandien ESO valdyba 16:30 renkasi ir svarstys ESO generalinio direktoriaus prašymą atleisti jį iš pareigų“, – ketvirtadienį Seime vykusioje Vyriausybės valandoje teigė M. Sinkevičius. Apie valdybos susitikimą Eltai patvirtino „Ignitis grupės“ komunikacijos partneris Valdas Lopeta.
2026-09-10
Robertas Kaunas: nuo rugsėjo 1-osios KAM pirkimai vykdomi vienoje sistemoje
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog nuo rugsėjo 1 d. visi ministerijos pirkimai vykdomi vienoje sistemoje. Anot jo, tai leis duomenis sisteminti ir analizuoti greičiau, tačiau šiai užduočiai tebeieškoma specialistų. Taip jis kalbėjo ketvirtadienį susitikęs su Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos nariais. „Nuo rugsėjo 1 d. visi pirkimai yra planuojami vienoje sistemoje, anksčiau buvo išskaidyti“, – sakė R. Kaunas.
Ministrų kabinetas pritaria ambasadorių Davidonio, Zyko ir Butkaus atstovavimo išplėtimui
Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė, kad prezidentui būtų siūloma Lietuvos ambasadoriumi Alžyre skirti Ramūną Davidonį, Maršalo Salose – Aurelijų Zyką, o Fidžyje ir Rytų Timore – Donatą Butkų.
Aktualijos 2026-09-09
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Vilniaus arkikatedroje aptikta 20 netirtų vietų: ieškos Vytauto Didžiojo palaikų
Tyrimus vykdantys mokslininkai praneša aptikę 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų Vilniaus arkikatedros sienose ir rūsiuose. Anot Lietuvos istorijos instituto (LII) vadovo Aurimo Švedo, šios vietos, kartu ir galima Vytauto Didžiojo palaikų buvimo vieta, bus tiriama minimalaus lygio invaziniais metodais.
VTEK nepradės tyrimo dėl galimo Benkunsko interesų konflikto skyrus patalpas Vilniaus klubui
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nepradėti tyrimo dėl galimo interesų konflikto Vilniaus miesto savivaldybei skyrus paslaugas viešajai įstaigai Vilniaus klubas, kurios prezidento pareigas šiuo metu eina sostinės vadovas Valdas Benkunskas. Rugpjūčio pabaigoje į VTEK frakcijos vardu kreipėsi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys socialdemokratas Povilas Pinelis.
Aktualijos 2026-09-09
Olekas susitiks su Asadauskaite-Zadneprovskiene: manau, pratęsime darbą
Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada susitikti su parlamentare Laura Asadauskaite-Zadneprovskiene, anksčiau užsiminusia apie svarstymus palikti socdemų gretas. Parlamento vadovo nuomone, darbus kartu tęsti pavyks. „Pasikalbėsime (...), man atrodo, šiandien turime tą mūsų susitikimą. Aš manau, kad pratęsime vienokį ar kitokį bendravimą ir darbą“, – trečiadienį „Žinių radijui“ kalbėjo J. Olekas.
Aktualijos 2026-09-09
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Po kunigų pedofilijos skandalo – Vilniaus arkivyskupijos dvasininkų žingsnis
Po visuomenę sukrėtusio kunigų pedofilijos skandalo Vilniaus arkivyskupija skelbia apie įvykusį susitikimą su katalikais pasauliečiais – iniciatyvos „Svarbus reikalas“ atstovais. Kaip teigiama, artimiausiu metu planuojami vizitai į parapijas, kuriose tarnavo seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius kaltinami dvasininkai.
Aktualijos 2026-09-07
Vilniaus autobusų stoties projektas įpusėjo, sako meras
Sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad techninis naujosios Vilniaus autobusų stoties projektas šiuo metu yra įpusėjęs. Jo teigimu, statybų leidimą tikimasi gauti 2027-ųjų pavasarį. „Dabar galiu pasakyti, kad esame techninio projekto įpusėjimo stadijoje. Kitąmet, pavasariop, mes turėtume gauti statybos leidimą. Nebus čia pigus malonumas, nes vietovė sudėtinga, projektas pats yra su didele ambicija“, – rugpjūčio pabaigoje laidoje „Neoficialiai“ kalbėjo V. Benkunskas.
2026-09-05
Ministras Kaunas: Lietuva aiškiai įvardija agresorių ir geba objektyviai reaguoti į hibridines grėsmes
Baltijos šalims ir Europai pastaruoju metu susiduriant su hibridinėmis priešiškų valstybių operacijomis, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva aiškiai įvardija agresorių ir geba į situaciją reaguoti objektyviai. Tuo metu atsargos pulkininko Gintaro Bagdono nuomone, valstybės gynyba prasideda ne nuo ginkluotės, o nuo piliečių pasirengimo. „Aš manau, kad nereaguojama ramiai – reaguojama objektyviai.
Aktualijos 2026-09-05
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Cichanouskaja prabilo apie Lukašenką: „Diktatoriai nėra nemirtingi“
Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja sako, kad šiuo metu žinoma apie bent 900 Baltarusijoje kalinčių politinių kalinių. Anot jos, šiuo metu dedamos pastangos, jog dalis jų į laisvę būtų paleisti artimiausiomis savaitėmis. „Remiantis žmogaus teisių organizacijų ataskaitomis, šiuo metu žinome apie 900 politinių kalinių“, – „15min“ sakė Baltarusijos opozicijos lyderė.
2026-09-03
VRK: ekspremjeras Paluckas nepažeidė Rinkimų kodekso
Ketvirtadienį posėdžiavusi Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) konstatavo, jog ekspremjeras, socialdemokratas Gintautas Paluckas nepadarė šiurkštaus Rinkimų kodekso pažeidimo 2024 m. Seimo nario anketoje nurodydamas duomenis apie savo teistumą.
Seimo komitetas tyrimo dėl Lauros Matjošaitytės kol kas nepradėjo: žada kreiptis į VRK ir Advokatų tarybos vadovus
Paaiškėjus, kad dabar Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narės pareigas einanti Laura Matjošaitytė prieš Seimo rinkimus galėjo konsultuoti „Nemuno aušrą“, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininkas Julius Sabatauskas sako, kad šiuo metu renkama papildoma informacija dėl šios situacijos. „Visada pirmiausia surenkami faktai, užklausiama institucijų atstovų nuomonės ir tik paskui svarstoma – negalime nuogi į dilgėles pulti“, – Eltai sakė J. Sabatauskas.
Aktualijos 2026-09-02
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VRK ketina spręsti, ar Paluckas nepadarė šiurkštaus Rinkimų kodekso pažeidimo
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) siūlo pripažinti, kad ekspremjeras, socialdemokratas Gintautas Paluckas nepadarė šiurkštaus Rinkimų kodekso pažeidimo, kai 2024 metais pildydamas Seimo nario anketą nepateikė duomenų apie nebaigtą atlikti teistumą. Dėl šio siūlymo VRK balsuos ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje. VRK tyrimą pradėjo dar gegužės viduryje – po Seimo konservatorių ir liberalo Eugenijaus Gentvilo kreipimosi.
Aktualijos 2026-09-02
Iš Nausėdos – kritika Popovienei, tikisi susitikimo: ministrė prakalbo kvietimo dar negavusi
Prezidentui Gitanui Nausėdai užsiminus, kad artimiausiu metu jis tikisi susitikti su švietimo, mokslo ir sporto ministre Raminta Popoviene, pastaroji tikina tokio šalies vadovo kvietimo dar nesulaukusi. „Tikrai nieko nežinau, negavau tokio kvietimo“, – trečiadienį Eltai sakė R. Popovienė. Antradienį G. Nausėda pareiškė matantis daug iššūkių švietimo srityje ir sukritikavo už ją atsakingą R. Popovienę.
Aktualijos 2026-09-02
Kęstutis Budrys apie Vokietijos kaltinimus Rusijai dėl dronų išpuolio: mes ir toliau esame vieningi
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys reiškia palaikymą Vokietijai, apkaltinusiai Rusiją dėl drono incidento Leipcigo oro uoste. Ministro teigimu, tai – dar vienas neapgalvotas Kremliaus bandymas išbandyti Europos ryžtą. „Mes ir toliau esame vieningi su savo sąjungininkais ir partneriais, didindami spaudimą Rusijai ir teikdami tvirtą paramą Ukrainai“, – antradienį socialiniame tinkle „X“ paskelbė K. Budrys.
Aktualijos 2026-09-01
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Dienos įvykiai glaustai: kritika Popovienei, milijoniniai audros nuostoliai, dronai Latvijoje ir Estijoje
ELTA glaustai pristato svarbiausius rugsėjo 1 d. įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Finansų ministerija skaičiuoja, kad Lietuvą nusiaubusios audros finansinis poveikis preliminariai siekia apie 17 mln. eurų. Tuo metu draudikai jau registravo beveik 14 tūkst. draudžiamųjų įvykių. Savo ruožtu prezidentui Gitanui Nausėdai kyla klausimų, ar švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė nebando imituoti švietimo sistemos problemų sprendimo.
Aktualijos 2026-09-01
Gydymo įstaigos vėl gerokai viršijo sutartis: viršsutartinėms paslaugoms reikės 85 mln. eurų
Per pirmąjį šių metų pusmetį sveikatos priežiūros įstaigos suteikė viršsutartinių paslaugų už 85,1 mln. eurų, rodo Valstybinės ligonių kasos (VLK) duomenys. Tuo metu neįvykdytų sutarčių suma siekė 23,8 mln. eurų.
Aktualijos 2026-08-30
Vilniaus miesto mecenato vardai įteikti 5 meno ir Ukrainos rėmėjams
Penkioms bendrovėms, finansiškai remiančioms šiuolaikinio meno įstaigą MO muziejus ir Ukrainos paramos fondą „Mėlyna ir geltona“, šią savaitę suteikti Vilniaus miesto savivaldybės mecenato vardai. Tokį sprendimą trečiadienį vykusiame posėdyje vienbalsiai priėmė Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Mecenato vardai suteikti šioms įmonėms: bendrovė REWO, „Studio Shape“, „Saudingos autotransportas“, „Kūbas“ ir „Finėjas Group“. Kaip skelbiama, bendrovė REWO skyrė 275 tūkst.
2026-08-29
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Vienoje iš Lietuvos poliklinikų – sudėtinga situacija: įstaigą palieka darbuotojai
Pastaraisiais metais Valstybinei ligonių kasai (VLK) fiksuojant mažėjantį darbuotojų skaičių Klaipėdos miesto poliklinikoje, vyriausiojo gydytojo pavaduotojas Algirdas Pūras sako, kad įstaiga išgyvena sudėtingą pereinamąjį laikotarpį. Situaciją bei Klaipėdos miesto poliklinikos veiklos rodiklius trečiadienį neeilinio posėdžio metu aptarė Seimo Sveikatos reikalų komiteto (SRK) nariai, VLK bei minėtosios įstaigos atstovai.
Aktualijos 2026-08-29
Žmonių žiaurumas: iš tvenkinio Šilalės rajone ištrauktas maišas su nuskandintais kačiukais
Žvejys iš Šilalės rajone esančio tvenkinio ištraukė maišelį su jame buvusiais kačiukais. Kaip praneša Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, penktadienį, apie 19.19 val. Didkiemio kaime žvejojęs vyras (gim. 2008 m.) iš vandens ištraukė maišelį, kuriame rado nuskandintus kačiukus. Įtariamieji nenustatyti. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žiauraus elgesio su gyvūnais.
Profsąjungos ir Vyriausybė susitarė dėl 5 metų plano pareigūnų atlyginimams ir darbo sąlygų gerinimui
Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) valdybos pirmininkė Ineta Kursevičienė teigia gavusi patvirtinimą iš premjero Mindaugo Sinkevičiaus, kad artimiausiu laiku bus parengtas penkerių metų planas pareigūnų algų augimui bei darbo sąlygų gerinimui. Taip ji kalbėjo po ketvirtadienį vykusio susitikimo su Vyriausybės vadovu.
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Martynas Katelynas apie pataisas dėl pareigūnų šaunamojo ginklo panaudojimo: nebus toks liberalizavimas, kaip JAV
Įstatymo pataisas, siūlančias keisti šaunamojo ginklo naudojimo tvarką pareigūnams rengiantis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad šie pakeitimai nereikš visiško ginklų liberalizavimo. „Kiekviena valstybė turi savo sociumą, kuris vienaip ar kitaip reaguoja į dalykus – tikrai manau, kad nebus tai liberalizavimas toks, kaip Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Tikrai kartu su ginklo panaudojimu yra ir atsakomybė“, – žurnalistams Vyriausybėje trečiadienį sakė M. Katelynas.
VRM pritartų siūlymui trumpinti Rusijos piliečių tranzito per Lietuvą laiką: svarstomas 6 valandų terminas
Vidaus reikalų ministerija (VRM) iš esmės pritartų Rusijos piliečių tranzito per Lietuvą laikotarpio trumpinimui, tačiau pabrėžia, jog siūlomas 6 valandų terminas turėtų būti įvertintas teisiškai bei praktiškai. „Vidaus reikalų ministerija iš esmės pritaria tam, kad Rusijos piliečių supaprastinto tranzito per Lietuvą laikas būtų trumpinamas.
Aktualijos 2026-08-25
Gintaras Grušas: manau, kad pasitikėjimą Bažnyčia pavyks atstatyti
Lietuvą purtant kunigų pedofilijos skandalui Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas tikisi, kad visuomenės pasitikėjimą Bažnyčia ilgainiui pavyks atstatyti. Vis dėlto, daliai visuomenės teigiant, kad būtent Bažnyčios uždarumas, struktūra prisideda prie seksualinių nusikaltimų latentiškumo, kurijos atstovai nurodo prevencijos mechanizmus bei detales apie galiojančią dvasininkų skyrimo tvarką. „Kalbėsimės su žmonėmis, tą pasitikėjimą, manau, kad atstatysime.
Aktualijos 2026-08-23
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Dienos įvykiai glaustai: pataisos dėl seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus viešinimo, atmestas ieškinys prezidentui
ELTA glaustai pristato svarbiausius rugpjūčio 21 d. įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Seime įregistruotos pataisos, numatančios viešo seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusių asmenų registro sukūrimą. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio teisėjo ir vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui.
Neapsigaukite: plinta melaginga informacija apie nesaugų geriamąjį vandenį šiame Lietuvos mieste
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad viešojoje erdvėje plinta melagingi pranešimai apie neva nesaugų geriamąjį vandenį Kėdainiuose. Melagingą įrašą išpublikavusio portalo „pci.lt“ straipsnyje teigiama, esą, Nacionalinis visuomenės sveikatos informavo, kad geriamajame vandenyje, kurį tiekia bendrovė „Kėdainių vandenys“ buvo nustatytas leistiną normą viršijantis švino kiekis.
Buvęs viceministras siekia vadovauti Filharmonijai
Buvęs kultūros viceministras Matas Drukteinis pateikė paraišką dalyvauti Nacionalinės filharmonijos generalinio direktoriaus konkurse. Kultūros viceministras Tomas Juočys sako, kad tai, ar jo dokumentai bus priimti, priklausys nuo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimo. M. Drukteinis viceministru dirbo buvusios kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės komandoje.
Aktualijos 2026-08-20
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Kaune pekybos centro „Lild“ patalpose kilo gaisras, evakuota apie 120 žmonių
Kilus gaisrui Kaune esančio prekybos centro „Lidl“ patalpose, iš pastato evakuota apie 120 žmonių, praneša, praneša Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) praneša, kad trečiadienį, apie 13.06 val popiet, buvo gautas pranešimas, kad Kaune, Pramonės g. esančio prekybos centro „Lidl“ patalpose matyti dūmai, suveikė priešgaisrinė signalizacija.
Grušas apie pedofilija kaltinamus kunigus: „Visiems mums yra šokas“
Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad pedofilija kaltinamų kunigų Tado Švedavičiaus ir Ryšardo Peciuno skandalas yra sisteminio lūžio krizė. Vis tik, dvasininko nuomone, pagalbos mechanizmai nukentėjusiems Bažnyčioje – veikia. „Visiems mums yra šokas – ir dvasininkų, ir Bažnyčios bendruomenei, ir visai Lietuvai – turėti prieš akis tokią sisteminio lūžio krizę.
Aktualijos 2026-08-20
Vyriausybė – už Vokietijos brigadai skirtų mokyklų statybas Vilniuje bei Kaune
Vyriausybė pritarė Vokietijos brigados personalo vaikams skirtų mokyklų statyboms Vilniuje ir Kaune. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) parengtame nutarimo projekte pažymima, jog dabartinė švietimo infrastruktūra neatliepia Lietuvoje planuojamų dislokuoti Vokietijos brigados karių bei personalo poreikių.
2026-08-19
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Ruginienė: logiška, kad į prezidentus turėtų kandidatuoti Mndaugas Sinkevičius
Praėjusią savaitę socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė interviu naujienų portalui „Delfi“ teigė, esą po premjero pareigų savo politinę ateitį matytų bet kur – gal ir prezidento rinkimuose. Visgi šią savaitę ji sako, jog pretenduoti į šalies vadovo postą turėtų partijos pirmininkas. Šis I. Ruginienės pareiškimas atkreipė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderio Lauryno Kasčiūno dėmesį.
Aktualijos 2026-08-18
Prezidentūra siūlymą trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą: „Mažiau noro klaidžioti po Lietuvą“
Parlamentarui Arvydui Anušauskui siūlant trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą iki 6 valandų, prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Marius Česnulevičius sako, kad priežasties tam prieštarauti tikrai nėra. Jo teigimu, trumpesnis laiko terminas mažintų galimų pažeidimų skaičių. „Priežasties prieštarauti tikrai nėra.
Aktualijos 2026-08-18
„Apsivalymas tikrai turėtų būti“ – Ruginienė rėžė apie pedofilija kaltinamus kunigus
Teismams perdavus dvi baudžiamąsias bylas, kuriose kunigams Tadui Švedavičiui ir Ryšardui Peciunui pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Bažnyčiai reikalingas apsivalymas. „Tai yra nesuprantama, kuomet tu išleidi vaiką bendrauti, būti, dirbti, tokioje, atrodo, saugiausioje aplinkoje kaip Bažnyčia, bet, pasirodo, kad tai nėra saugi aplinka.
Aktualijos 2026-08-17
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Per Prunskienės laidotuves šalia vadovų sukiojosi nepažįstama moteris: galimai šlovino SSRS ir Kremliaus režimą
Greta pirmosios atkurtos valstybės premjerės Kazimiros Prunskienės laidotuvėse dalyvavusių šalies vadovų galimai sukiojosi moteris, viešai šlovinusi Kremliaus režimą, SSRS bei aiškinusi, kad lietuvius reikia tremti į Sibirą. Praėjusią savaitę Antakalnio kapinėse vykusiose K. Prunskienės laidotuvėse dalyvavo Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjeras Mindaugas Sinkevičius, parlamentarai, signatarai.
Aktualijos 2026-08-16
Psichiatras apie vaikų išpuolius: blogas jų elgesys socialiniuose tinkluose – tėvų atsakomybė
Po nepilnamečių smurto protrūkio Marijampolėje, kuris kilo, įtariama, dėl komentarų socialiniame tinkle, imta diskutuoti, ar nereikėtų drausti naudotis telefonais mokyklose ir riboti prieigos prie socialinių tinklų. Vis tik draudimus mažamečiams skeptiškai vertinantys psichiatrai ir nevyriausybininkai gręžiasi į suaugusiuosius ir tikina, kad blogas vaikų elgesys internete – pirmiausia tėvų atsakomybė.
„Žinia šokiruoja“: ministras reikalauja atvirumo iš Bažnyčios dėl kunigų pedofilijos skandalo
Teismui perdavus bylą, kurioje kunigas Tadas Švedavičius kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus, kultūros ministras Lukas Alsys sako, kad svarbiausias dalykas, kurio norėtųsi šiuo metu, yra Bažnyčios atvirumas. „Žinia šokiruoja. Tai yra šiandieninei visuomenei turbūt nesuvokiami dalykai.
Aktualijos 2026-08-13
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Vyriausybė pritarė naujoms karinio kontrmobilumo priemonėms pasienyje
Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) siūlymams dėl naujų karinio kontrmobilumo priemonių įgyvendinimo. Ministerijos teigimu, tokiu būdu siekiama atliepti Lietuvos kariuomenės gynybos poreikius. Nutarimo projektu siūloma iki 2030 m. gruodžio 31 d. įsteigti naują pelkių atkūrimo priemonę.
Aktualijos 2026-08-12
Seimas rinksis į neeilinę sesiją – įvardijo datą
Parlamento vadovas Juozas Olekas rugpjūčio 25-ąją, antradienį, šauks neeilinę Seimo sesiją. Tokiam sprendimui pirmadienį bendru sutarimu pritarė Seimo valdybos nariai. Įregistruotame potvarkyje rašoma, kad rinktis į neeilinę parlamento sesiją siūlė 48 Seimo nariai. Kaip skelbė ELTA, Seimas liepos viduryje baigė pratęstą pavasario sesiją.
Veryga siūlo dėl apkaltos Žemaitaičiui palaukti teismo sprendimo
Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus, kad „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo pagrįstai nuteistas baudžiamojoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų, „valstiečių“ vedlys Aurelijus Veryga mano, kad sprendimą dėl apkaltos procedūros derėtų priimti tik sulaukus galutinės instancijos teismo verdikto.
Aktualijos 2026-07-29
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Vilniaus Vašingtono skvere – akmuo Lietuvos ir JAV istoriniams saitams atminti
Sostinės Vašingtono aikštėje įrengtas memorialinis ženklas istoriniams Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) saitams atminti. Bendroje kompozicijoje – atminimo lenta, įamžinanti šios valstybės laikinojo sekretoriaus Sumnerio Welleso pareiškimą, kuriuo pasmerkta 1940-aisiais SSRS įvykdyta Baltijos šalių okupacija.
Opozicija palaiko Nausėdos sprendimą vetuoti PUPP kartelės atšaukimą
Prezidentui Gitanui Nausėdai vetavus įstatymo pataisas dėl dešimtokų egzaminų kartelės atšaukimo bei pasiūlius jų įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų, Seimo opozicijos atstovai šį šalies vadovo sprendimą vadina prasmingu. Anot jų, tai suteiks šansą apsvarstyti priemones, kuriomis būtų gerinamas moksleivių pasiekimų lygis.
Aktualijos 2026-07-24