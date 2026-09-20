Vilniuje susidūrė du motociklai ir automobilis: prireikė medikų pagalbos

Anot jo, šeštadienį apie 17.45 val. Antakalnio gatvėje motociklas „Suzuki“, vairuojamas 1977 metais gimusio vyro, kliudė prie šviesoforo sustojusį motociklą „Honda“, kurį vairavo taip pat 1977 metais gimęs vyras, ir priešpriešiais važiavusį automobilį „Nissan“, vairuojamą 1980 metais gimusios moters.
Eismo įvykio metu nukentėjo „Suzuki“ vairuotojas, jis paguldytas į ligoninę.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.