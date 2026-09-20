Vilniuje neblaivus vairuotojas sužalojo pareigūną: šis atsidūrė ligoninėje

Policijos teigimu, 19.30 val. buvo gautas pranešimas, kad Vilniuje, Konstitucijos pr., važiuoja automobilis „Peugeot 307“, kurio vairuotojas galimai neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų.
Policija apie 19.35 val. Vilniuje, Laisvės pr., sustabdė automobilį „Peugeot“, kurį vairavo 1980 m. gimęs vyras. Vairuotojas, sodinamas į tarnybinio automobilio laikino sulaikymo patalpą, aktyviais veiksmais pasipriešino ir sužalojo 2002 m. gimusį Vilniaus apskrities policijos pareigūną.
Po šio incidento pareigūnas buvo paguldytas į ligoninę, o įtariamasis – uždarytas į areštinę.
Dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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