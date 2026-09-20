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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniaus parduotuvėje – kruvinas konfliktas: pirkėjas bandė sustabdyti vagystę, bet buvo sužalotas peiliu

2026-09-20 08:32 / šaltinis: BNS
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2026-09-20 08:32
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Vilniuje šeštadienį parduotuvėje peiliu sužalotas pirkėjas, dėl įvykio sulaikyti du įtariamieji.

Vilniaus policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (23)

Vilniuje šeštadienį parduotuvėje peiliu sužalotas pirkėjas, dėl įvykio sulaikyti du įtariamieji.

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Kaip sekmadienį pranešė Policijos departamentas, apie 21.35 val. Pelesos gatvėje esančioje parduotuvėje pirkėjas sulaikė alkoholio butelius bandžiusią pavogti moterį.

Tuo metu į parduotuvę įėjęs kitas asmuo grasindamas liepė paleisti moterį ir peiliu galimai sužalojo pirkėją. Užpuolikai pagrobė nenustatytą kiekį alkoholinių gėrimų ir pasišalino.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus policija

Peiliu sužalotas pirkėjas iki tarnybų atvykimo iš parduotuvės pasišalino.

Policijos teigimu, sekmadienį apie 4.10 val., Liudvinavo gatvėje esančiame bute, dėl incidento policija sulaikė 2005 metais gimusį vyrą ir 2000 metais gimusią moterį. Jie uždaryti į areštinę.

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2026-09-20 08:54
Nusikaltėliai 2005 ir 2000 gimimo... Va tokie išsigimėkaii išaugę su tomis "vaikų teisėmis" kad ir pilnametystės sulaukę jaučiasi visagaliai. Iš šių išgamų niekada nebus jau dorų piliečių, tai visuomenės parazitai. Kada pagaliau Baudžiamąjį kodeksą pakeisi kad tokius išgamas utilizuoti velniop, pravalant visuomenę nuo urodų...
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2026-09-20 08:50
Kvialiausias poelgis, ginti parduotuvių ar įmonių turtą... Jei ką ir gint, tai žmogaus, o juolab savo gyvybę, o ne vagiamus daiktus, ypač jei tai milijardierių įmonės...
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Avinėli
Avinėli
2026-09-20 09:04
Neginsi tai sumokėsi brangiau, vagių pavogtų prekių savikaina pridedama prie kainų
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