Tragiška paieškų atomazga – Šakių rajone rastas dingusio vyro kūnas

Pasak jos, apie 12.31 val. Sodų gatvėje tvenkinyje rastas galimai nuskendusio 1983 metais gimusio vyro kūnas, jis buvo ieškomas nuo rugsėjo 16-osios.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Tuo metu Vilniuje, Keramikų gatvėje, viešoje vietoje rastas 1968 metais gimusio vyro kūnas be išorinių smurto žymių. Mirties priežasčiai nustatyti taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.