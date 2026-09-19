Norėjo nusipirkti motociklą, bet užkibo ant sukčių kabliuko

Prienų rajone 2009 m. gimęs jaunuolis socialiniame tinkle rado skelbimą apie parduodamą motociklą „Yamaha“ ir per kelis kartus už jį pervedė 1 tūkst. eurų.
Kaip pranešė policija, pranešimas gautas penktadienį, apie 17 val. 35 min.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. dėl sukčiavimo.
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