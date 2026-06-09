Netikėtas lūžis: avaringiausi Vilniaus rajonai per dešimtmetį pasikeitė neatpažįstamai
Per dešimtmetį Vilniaus daugiabučių avarijų žemėlapis pasikeitė neatpažįstamai. Ten, kur avarinės tarnybos anksčiau skubėdavo kone kasdien, šiandien – gerokai ramiau. Tačiau ne visur. Kuriuose sostinės rajonuose daugiabučiai tapo saugesni, o kuriuose avarijų daugėja? „Mano BŪSTAS“ prieš dešimtmetį sudarė ir viešai paskelbė Vilniaus daugiabučių avarijų žemėlapį. Praėjus dešimčiai metų įmonė pakartojo tą patį pjūvį ir palygino 2016 bei 2026 metų pirmojo pusmečio duomenis.
(1)Mano būstas 2026-09-11
Nusibodo nušiurusi daugiabučio laiptinė? Pataria, nuo ko pradėti
Nušiurusi daugiabučio laiptinė erzina ne vieną. Nors metų metus remonto nemačiusių laiptinių mažėja, ne visi gyventojai ryžtasi jas atnaujinti. Specialistai sako, kad didelių permainų galima pasiekti visai paprastai, ir paaiškina, kokių darbų reikia bei kiek laiko užtrunka senos laiptinės atnaujinimas. Nors senos statybos daugiabučiuose vis dar yra nemažai neremontuotų laiptinių, situacija keičiasi.
Mano būstas 2026-09-04
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02:11
Daugiabučio šiluma – kompiuterio ekrane: kaip išmanūs sprendimai keičia senus įpročius?
Išmanus daugiabutis šiandien nebūtinai reiškia sudėtingas technologijas gyventojų butuose. Vis dažniau išmanūs sprendimai pirmiausia siejami su šilumos sistemomis, kurios leidžia tiksliau reguliuoti šilumos padavimą, palaikyti komfortišką temperatūrą ir efektyviau naudoti energiją. Pasak „Mano Būstas“ komunikacijos grupės vadovo Pauliaus Ugianskio, šiandien daugiabučių šilumos sistemų priežiūra gerokai pasikeitusi.
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01:40
Dirba visą vasarą, kad žiemą gyventojai gautų mažesnes šildymo sąskaitas
Atšalus orams daugiabučių gyventojai tikisi, kad namuose bus šilta, o radiatoriai veiks be trikdžių. Vis dėlto tam, kad šaltasis metų laikas praeitų sklandžiai, šilumos sistemomis reikia pasirūpinti gerokai anksčiau nei paspaudžia pirmasis šaltukas. Pasak „Mano Būstas“ komunikacijos grupės vadovo Pauliaus Ugianskio, tinkamai prižiūrima šildymo sistema svarbi ne tik dėl komforto, bet ir dėl gyventojų išlaidų. „Tikriausiai niekas nenorėtų atšalus orams grįžti namo ir rasti šaltus radiatorius.
Mano būstas 2026-08-12
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01:33
Daugiabučių priežiūra be gyventojų rūpesčių: ką iš tikrųjų daro administratorius?
Daugiabučio administravimas dažnai lieka nepastebimas tol, kol name neįvyksta gedimas, neprireikia remonto ar gyventojams nekyla klausimų dėl bendros namo priežiūros. Vis dėlto už tvarkingo ir saugaus pastato kasdienybės slypi nuolatinis darbas. Pasak „Mano Būstas“ komunikacijos grupės vadovo Pauliaus Ugianskio, daugiabučio administratoriaus darbas apima visapusišką namo priežiūrą.
Mano būstas 2026-07-29
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01:16
Pastato priežiūra be atidėliojimo: kaip išvengti gedimų ir didelių išlaidų?
Pastato priežiūra dažnai lieka nepastebima tol, kol neatsiranda rimtesnių gedimų ar avarinių situacijų. Vis dėlto specialistai pabrėžia, kad reguliarios apžiūros ir savalaikiai darbai yra būtini norint išlaikyti gerą pastato būklę, išvengti pavojų ir didelių finansinių nuostolių. Pasak „Mano Būstas“ komunikacijos grupės vadovo Pauliaus Ugianskio, pastato priežiūra pirmiausia yra gyventojų saugumo klausimas.
Mano būstas 2026-07-15
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01:47
Kodėl daugiabučių bendrų erdvių valymą verta patikėti profesionalams?
Švari ir tvarkinga laiptinė – viena svarbiausių daugiabučio bendrų erdvių. Ja kasdien naudojasi visi namo gyventojai, todėl smėlis, purvas ar šiukšlės čia pastebimi itin greitai. Vis dėlto laikai, kai laiptines pagal sudarytą grafiką valydavo patys kaimynai, pamažu lieka praeityje. Pasak „Mano Būstas“ komunikacijos grupės vadovo Pauliaus Ugianskio, gyventojams patiems užtikrinti bendrų erdvių švarą tampa vis sudėtingiau, nes keičiasi žmonių įpročiai ir požiūris į laisvalaikį.
Mano būstas 2026-07-01
Karščio išbandymas daugiabučiams: kurios namo vietos kenčia labiausiai?
Alinantys karščiai išbando ne tik žmonių ištvermę, bet ir daugiabučius namus. Nors specialistai ramina, kad dideli karščiai pastatų saugumui grėsmės nekelia, tačiau įspėja, jog kai kurios pastato konstrukcijos tokiomis dienomis dėvisi itin sparčiai. Bendrovės „Mano BŪSTAS“ Priežiūros grupės vadovo Vido Balbuckio teigimu, vasaros ir žiemos ekstremalios oro sąlygos pastatus veikia skirtingai.
Mano būstas 2026-06-30
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02:26
Nuo trūkusio vamzdžio iki užlieto buto: kaip sumažinti avarijų riziką?
Namuose net ir nedidelis gedimas gali greitai virsti rimta avarija. Trūkusi vandens žarnelė, užlietas butas ar elektros sistemos gedimas ne tik sukelia nepatogumų, bet ir gali pridaryti didelių nuostolių tiek gyventojams, tiek kaimynams. Specialistai pabrėžia, kad daugelio nelaimių galima išvengti laiku atliekant paprastą profilaktiką. „Visų pirma gyventojams rekomenduoju žinoti, kur jų bute yra pagrindiniai vandens uždarymo mazgai ir elektros skydelis.
Mano būstas 2026-06-26
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Avarijos nesirenka laiko: kurie gyventojai gali būti ramūs net vidurnaktį?
Ne visi daugiabučių administratoriai turi nuosavą, visą parą veikiančią avarinę tarnybą. Tad ką daryti, jei avarija įvyksta naktį, savaitgalį ar šventinę dieną? Kurie gyventojai gali jaustis ramiai, o kuriems - nerimauti dėl skubios pagalbos? Statistika rodo, kad maždaug trečdalis visų avarijų daugiabučiuose įvyksta būtent po darbo valandų, savaitgaliais ir švenčių dienomis.
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01:46
Tvarkingas kiemas be gyventojų rūpesčių: kas šiandien pasirūpina daugiabučių aplinka?
Tvarkinga, švari ir prižiūrėta daugiabučio aplinka yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių gyventojų kasdienį komfortą. Tačiau šiandien retai galima pamatyti gyventojus, kurie patys reguliariai rūpintųsi kiemo priežiūros darbais – pjautų veją, grėbtų lapus ar žiemą kastų sniegą. „Šiais laikais pamatyti gyventoją, tvarkantį savo kiemą, jau tampa savotiška egzotika. Dažniausiai tuo užsiima ilgamečiai namo gyventojai arba žmonės, išėję į užtarnautą poilsį ir turintys daugiau laisvo laiko.
Mano būstas 2026-06-12
Atostogos be nemalonių staigmenų: ką svarbu žinoti prieš išvykstat iš namų?
Vasaros atostogų sezonas įsibėgėja, daugelis gyventojų jau planuoja ilgesnes išvykas į pajūrį ar užsienį. Tačiau daugiabučių namų priežiūros specialistai įspėja - būtent atostogų metu padaugėja situacijų, kai avarija įvyksta bute, o jo savininkas būna už šimtų ar net tūkstančių kilometrų.
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