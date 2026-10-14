Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Mano būstas

Atpigę remontai: per pusmetį gyventojai sutaupė apvalią sumą

REKLAMA / 2026-10-14 09:40 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Šių metų pavasarį dažniausiai atliekamų remonto darbų kainas sumažinęs „Mano BŪSTAS“ suskaičiavo pirmuosius rezultatus: per nepilną pusmetį gyventojai sutaupė beveik 63 tūkst. eurų.

Atpigę remontai: per pusmetį gyventojai sutaupė apvalią sumą

Šių metų pavasarį dažniausiai atliekamų remonto darbų kainas sumažinęs „Mano BŪSTAS“ suskaičiavo pirmuosius rezultatus: per nepilną pusmetį gyventojai sutaupė beveik 63 tūkst. eurų.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Nuo kovo 1-osios iki rugpjūčio 24 dienos bendrovės apskaitoje užfiksuoti 1 387 darbai, kuriems buvo taikomi sumažinti įkainiai. Už juos gyventojai sumokėjo 76,8 tūkst. eurų. Skaičiuojama, kad pagal anksčiau galiojusias kainas tie patys darbai būtų kainavę beveik 140 tūkst. eurų.

REKLAMA

Taigi vien dėl sumažintų įkainių gyventojų išlaidos šiems darbams buvo maždaug 45 proc. mažesnės.

Kainų mažinimas pirmiausia palietė daugiabučių lauko durų ir praėjimo sistemas – vieną dažniausiai remonto reikalaujančių pastato dalių.

Magnetinių raktų gamyba atpigo iki 77 proc., kodų generavimas – daugiau kaip 70 proc. Nuo trečdalio iki daugiau nei pusės sumažėjo ir dalies durų pritraukėjų reguliavimo, rankenų keitimo bei kitų smulkių remonto darbų įkainiai.

REKLAMA
REKLAMA

„Mano BŪSTO“ produktų grupės vadovės Indrės Kolesnikovienės teigimu, sumažinti kainas leido ne paslaugų kokybės sąskaita priimti sprendimai, o peržiūrėti darbų organizavimo procesai, suvienodinti standartai ir iš naujo įvertintos sutartys su rangovais.

„Pavasarį priėmėme sprendimą mažinti tų darbų kainas, su kuriais gyventojai susiduria dažniausiai. Dabar matome, kad net ir palyginti nedidelių remonto darbų įkainių pokyčiai per kelis mėnesius gali duoti reikšmingą finansinį rezultatą. Svarbiausia, kad mažesnės kainos yra ne trumpalaikė akcija, o efektyvesnio darbo rezultatas“, – sako I. Kolesnikovienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, daugiabučio priežiūros išlaidos susideda iš daugybės skirtingų darbų, todėl galimybių jas mažinti verta ieškoti ir kasdieniuose procesuose, kurie iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti nereikšmingi.

Tai jau antras kartas, kai „Mano BŪSTAS“ mažina dalies būtinųjų darbų įkainius. Prieš keletą metų bendrovė 49 proc. sumažino lempučių keitimo bendrojo naudojimo patalpose ir smulkių remonto darbų gyventojų butuose kainas. Nuo tada šių paslaugų įkainiai nebuvo didinami.

Straipsnį parengė: Mano Būstas.

Gairės:
būsto remontas

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Gairės:
būsto remontas
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų