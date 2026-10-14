Atpigę remontai: per pusmetį gyventojai sutaupė apvalią sumą

Nuo kovo 1-osios iki rugpjūčio 24 dienos bendrovės apskaitoje užfiksuoti 1 387 darbai, kuriems buvo taikomi sumažinti įkainiai. Už juos gyventojai sumokėjo 76,8 tūkst. eurų. Skaičiuojama, kad pagal anksčiau galiojusias kainas tie patys darbai būtų kainavę beveik 140 tūkst. eurų.
Taigi vien dėl sumažintų įkainių gyventojų išlaidos šiems darbams buvo maždaug 45 proc. mažesnės.
Kainų mažinimas pirmiausia palietė daugiabučių lauko durų ir praėjimo sistemas – vieną dažniausiai remonto reikalaujančių pastato dalių.
Magnetinių raktų gamyba atpigo iki 77 proc., kodų generavimas – daugiau kaip 70 proc. Nuo trečdalio iki daugiau nei pusės sumažėjo ir dalies durų pritraukėjų reguliavimo, rankenų keitimo bei kitų smulkių remonto darbų įkainiai.
„Mano BŪSTO“ produktų grupės vadovės Indrės Kolesnikovienės teigimu, sumažinti kainas leido ne paslaugų kokybės sąskaita priimti sprendimai, o peržiūrėti darbų organizavimo procesai, suvienodinti standartai ir iš naujo įvertintos sutartys su rangovais.
„Pavasarį priėmėme sprendimą mažinti tų darbų kainas, su kuriais gyventojai susiduria dažniausiai. Dabar matome, kad net ir palyginti nedidelių remonto darbų įkainių pokyčiai per kelis mėnesius gali duoti reikšmingą finansinį rezultatą. Svarbiausia, kad mažesnės kainos yra ne trumpalaikė akcija, o efektyvesnio darbo rezultatas“, – sako I. Kolesnikovienė.
Pasak jos, daugiabučio priežiūros išlaidos susideda iš daugybės skirtingų darbų, todėl galimybių jas mažinti verta ieškoti ir kasdieniuose procesuose, kurie iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti nereikšmingi.
Tai jau antras kartas, kai „Mano BŪSTAS“ mažina dalies būtinųjų darbų įkainius. Prieš keletą metų bendrovė 49 proc. sumažino lempučių keitimo bendrojo naudojimo patalpose ir smulkių remonto darbų gyventojų butuose kainas. Nuo tada šių paslaugų įkainiai nebuvo didinami.
Straipsnį parengė: Mano Būstas.