Jau 21-ąjį kartą „Išsipildymo akcija“ kviečia padėti tiems, kuriems to labiausiai reikia – mažiesiems ligoniukams. Šiemet paramos koncerto metu visi kviečiami į stebuklingus namus, kuriuose vaikai auga laimingi ir, svarbiausia, sveiki. Šilumą ir gerumą sėjo ir scenoje pasirodęs Merūnas Vitulskis, sudainavęs dainą iš savo naujausio albumo. Sudalyvauti „Išsipildymo akcijos“ paramos koncerte Merūnui jau tapo tradicija – be to jis neįsivaizduoja nė vienų metų gruodžio.