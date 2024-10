Kėdainietės sūnus be aparatų ištverdavo vos 10 minučių: tai, kas įvyko, vadina stebuklu

Kėdainių rajone įsikūrusios Bartuševičių šeimos sūnus Tautvydas gimė 24 savaičių gestacinio amžiaus, sverdamas vos 700 gramų ir nuo pirmųjų gyvenimo akimirkų tapo priklausomas nuo dešimtis kartų už jį sunkesnio deguonies aparato – be jo su įgimtu kvėpavimo takų sutrikimu gimęs berniukas nebūtų išgyvenęs daugiau nei 10 minučių.

Tautvydui gimus, medikai nieko nelaukdami išvežė jį gaivinti, berniuko būklė buvo įvertinta vos 3-4 balais. Kaip pasakojo jo mama Lina Bartuševičienė, gimęs sūnus pats nekvėpavo, užfiksuota tik širdies veikla.

Didžiausia problema, su kuria tąkart susidūrė šeima, kad dėl nespėjusių susiformuoti plaučių jis turėjo įgimtą plaučių uždegimą, todėl ilgą laiką buvo ventiliuojamas dirbtinai.

Aparatas buvo gyvybiškai svarbus

Medikai labai atsargiai, su dideliu rezervu kalbėjo, kad jo būklė gali pasikeisti, jam gimus įžiebė viltį, nors ir nedidelę, kad ligą pavyks išaugti. Mintimis nusikeldama ketverius metus atgal, į 2020-uosius, mama neslepia – matant sūnaus būklę, buvo aišku, kad reikalinga visa įmanoma pagalba.

„Į TV3 „Išsipildymo akciją“ kreipėmės suprasdami, kad mes vieni, kaip tėvai, nieko nepadarysime, mūsų meilės neužtenka, Tautvydo būklė buvo pakankamai sunki ir jo priežiūrai, sveikatos gerinimui reikėjo didelių finansinių išlaidų, finansinės paramos.

Kreipėmės suprasdami, kad jeigu mes tylėsim ir verksim savo namuose, augindami vaiką su tokia negalia, rezultatų mes jokių nesulauksime. Intuityviai jautėme, kad mums reikia ir viešintis, ir ieškoti pagalbos iš visur, kur tiktai galim jos gauti, nes kas žinos, kad čia, Kėdainių rajone, mažam kaimely yra tokia šeima, toks vaikas, kuriam tiek daug reikia?“ – prisiminė Lina.

Iš „Išsipildymo akcijos“ lėšų mažajam Tautvydui buvo nupirktas gyvybiškai svarbus aparatas, palaikantis jo kvėpavimo funkciją. Žvelgdama atgal, mama susigraudina – aparatas, kurį turi tik gydymo įstaigos, sūnui leido augti kartu su mylinčia šeima namuose.

„Šis aparatas buvo gyvybiškai reikalingas Tautvydo kvėpavimo funkcijai, kad ventiliuotų plaučius, CO2 ventiliuotųsi, kaip žinia, jeigu neišsiventiliuoja CO2, silpsta raumenys, nes tai yra nuodas.

Tautvydo raumenukai ir taip buvo silpni dėl to, kad jis nuolatos gulėjo, buvo silpnas vaikas, nusilpęs, nenulaikė galvytės beveik metų laiko. Iš tikrųjų, suprantu, kodėl medikų teigiamos prognozės buvo giliame rezerve.“

Ilgą laiką, kaip sako mama, teko gyventi susiraizgius tarp laidų, Tautvydas buvo priklausomas nuo mėlynos šlangutės, kurią visa šeima vis dar puikiai pamena, bet tai buvo jo gyvybės šaltinis.

Pusantrų metų berniukas nuo aparato buvo kone priklausomas 24 valandas per paras su mažomis pertraukėlėmis – iš pradžių vos 10 minučių, vėliau ir 20-ies, pusvalandžio, galiausiai – net poros valandų.

„Mes dėkingi, kad yra tokie aparatai, kurie gelbsti gyvybes, kurie padeda augti vaikams. Labai puiku, kad medicina yra tiek pažengusi, nes be šito aparato mes tikriausiai augtume ištisai ligoninės reanimacijoje, ligoninės palatoje. <...>

Ligoninė, žinote... Tai yra ne namų sienos, ne namų aplinka, namuose mes vis tiek galėjome daugiau leisti Tautvydui, visapusiškai jį stimuliuoti. Galų gale, namų sienas, kaip tas posakis yra, gydo“, – kalbėjo L. Bartuševičienė.

Įvyko stebuklas

Kai Tautvydas buvo maždaug pusantrų, įvyko stebuklas – jam susirgus ir stipriai pablogėjus būklei, į ligoninę šeima atvyko su aparatu, tačiau gydytoja paliko tik papildomą deguonies tėkmę – net sirgdamas berniukas galėjo kvėpuoti pats.

Toks ženklus būklės pagerėjimas įžiebė dar didesnę viltį, kad sveikatos bėdas pavyks išaugti – ir pavyko, tik apie laiką, praleistą priklausomam nuo aparato, primena prisiminimų dėžutėje nugulę jo dalys:

„Tą akimirką, kai Tautvydui nebereikėjo aparato, didėlės tėkmės oro srauto ir deguonies mišinio naudoti, buvo labai džiugi akimirka ir grįžus namo aparatą padėjau giliai giliai į spintos apačią. Tiesą sakant, pasilikau vieną mėlyną šlangutę nuo aparato, filtrą, kaniules ir padėjau į Tautvydo prisiminimų dėžutę. Kai jis užaugs, aš jam parodysiu, galbūt pažiūrėsime kažkada, nebūtinai lauksim, kol jis užaugs, be jis turi prisiminimų dėžutę.

Ten yra įvairūs dalykai, susiję su jo sveikata: ir gastrostomos šlangutės, ir žindukas pirmas mažytis, kai jis buvo 26 savaičių. Turime tokią dėžutę, kurioje ne pirmieji rūbeliai, dar kažkas, bet medicinos priemonės užima didesnę dalį, bet taip yra, turėjome tokią praeitį ir nieko čia nepakeisi.“

Kalbėdama Lina šypteli – ji visada tvirtai tikėjo ir kartojo, kad Tautvydas vaikščios, bėgios, penkerių žais krepšinį. Dabar tai jau nebėra vien tik viltys ir svajonės, tai – šiandieninė šeimos realybė.

Dabar gatvėje išvydę Tautvydą, ne vienas ištaria negalintys patikėti, kad tai tas pats berniukas, sustoja jį pakalbinti, o ir jo istoriją žino ne vienas ne tik iš „Išsipildymo akcijos“, bet ir iš socialinių tinklų ir auga kartu su Tautvydu.

„Tautvydas dabar yra smalsus, aktyvus, tikrai žingeidus vaikas, labai greitai įsimena daugelį dalykų, džiugina mūsų akis ir širdis. Jis niekuo nesiskiria nuo kitų. Jeigu kažkam pasakoji, kad jis gimė mažulytis, augo pririštas prie aparatų, žmonės nesupranta arba labai mažą dalį supranta. Ir aš džiaugiuosi, kad jie nemato skirtumo, jo ir svoris, ir ūgis atitinka normas. <...>

Tautvydas lanko krepšinio būrelį darželyje, kaip jam sekasi, taip, bet faktas tas, kad vaikas, kuris buvo priklausomas nuo aparatų, šlangutės ribojo judėjimo galimybės, o dabar jis lanko krepšinį, vyksta į darželį, ugdosi, žaidžia, dūksta“, – džiaugiasi mama.

Be to, Tautvydas labai dažnai kartoja, kad užaugęs bus ne kas kitas, o vaikų gydytojas. Lina svarsto, greičiausiai dėl to, kad gyvenime jam teko sutikti daug medikų ir visos šeimos gyvenime jie užima ypatingą vietą – jie ne tik gydė, bet ir rūpinosi bei palaikė.

