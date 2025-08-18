Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Puchovičius: naują koalicijos sutartį „aušriečiai“ sieks pasirašyti dar šią savaitę

2025-08-18 20:49 / šaltinis: ELTA
2025-08-18 20:49

Į būsimą valdančiąją daugumą pakviestos „Nemuno aušros" vicepirmininkas Robertas Puchovičius sako, kad partija naują koalicijos sutartį sieks pasirašyti dar šią savaitę.

Robertas Puchovičius (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Į būsimą valdančiąją daugumą pakviestos „Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius sako, kad partija naują koalicijos sutartį sieks pasirašyti dar šią savaitę.

Apie tai, kad su partneriais suderinti koalicinę sutartį galima būtų iki šio ketvirtadienio, kalbėjo laikinasis naują daugumą formuojančios Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.„Nemuno aušra“ tikrai nekiš pagalių tam dalykui, kad pasirašyti koalicinę sutartį, (…) tikrai kiek galės padės socialdemokratams tą padaryti iki ketvirtadienio, o kaip seksis su kitais koalicijos partneriais –  mums sunku atsakyti, tikimės, ir jie irgi nestatys anksčiau savo postų ar pykčių senų, o žiūrės į valstybiškumą ir ateitį“, – Eltai pirmadienį sakė R. Puchovičius.

Pirmadienio vakarą „aušriečiai“ susirinko į partijos valdybos posėdį, kurio metu, pasak politiko, konkretūs sprendimai dėl darbo koalicijoje nepriimti – tai esą bus padaryta po socialdemokratų bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) derybų, kurios planuojamos šį trečiadienį.

„Bendrai pakalbėjome apie nuotaikas, šiaip nuotaikos yra geros, ir frakcijos nariai, ir skyriai nori darbuotis koalicijoje, mato prasmę daryti savo programą, bet kad nuotaikos būtų iki galo geros, tai turi būti jau visi kolegos pabendravę tarpusavyje“, – tikino politikas.

„Yra klausimas dėl trečio (koalicijos – ELTA) partnerio, kaip jie susitars, dėl kokių pozicijų. Tada jau galėsime turbūt šią savaitę pereiti iki to galutinio taško. (…) Dabar matome iš žiniasklaidos, kad „valstiečiai“ turi daug tų norų, tai viskas priklausys, kaip tie norai bus išgirsti socialdemokratų ir ar jie tinka vieni kitiems“, – pažymėjo R. Puchovičius.

Sieks išlaikyti turimas ministerijas, bet linkę perleisti Seimo vadovo kėdę

„Aušriečio“ teigimu, partija aptarė, kad naujoje daugumoje toliau sieks išlaikyti ministerijas, kurioms vadovauja jų deleguoti ministrai – Aplinkos, Teisingumo ir Žemės ūkio, taip pat apie galimybes socialdemokratams perleisti Seimo pirmininko poziciją.

„Dėl Seimo pirmininko irgi pasikalbėjome, turbūt supratote, kad mes irgi kaip ir linkę, galime perleisti socialdemokratams, bet, aišku, mes dar savo sutarties nepasirašėm, einam link to. Mums svarbiausia, kad išliktų tai, kas dabar yra, o, jeigu kažką socialdemokratai mums papildomai pasiūlys, mes irgi svarstysime, ar paimti, – tikino R. Puchovičius.

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba į naujos sudėties valdančiąją koaliciją kviesti Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą „Nemuno aušrą“ bei Aurelijaus Verygos vedamą Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS) nusprendė sekmadienį

ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.

LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą. 

