Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vilniuje susirinko šalies žvaigždynas: stebino akį traukiančiais įvaizdžiais

2025-10-28 21:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-28 21:00

Spalio 28-osios vakarą Vilniuje, „Apollo“ kino teatre įvyko Justino Krisiūno filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera. Į renginį sugūžėjo daugybė žinomų šalies žmonių. 

Filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
63

Spalio 28-osios vakarą Vilniuje, „Apollo“ kino teatre įvyko Justino Krisiūno filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera. Į renginį sugūžėjo daugybė žinomų šalies žmonių. 

REKLAMA
3

Tarp surinkusių į premjerą – pagrindiniai filmo aktoriai Ineta Stasiulytė ir Justinas Jankevičius, taip pat Larisa Kalpokaitė su vyru Jonu Braškiu, Vaidas Baumila, Nijolė Narmontaitė su vyru Pauliumi Kovu, Ieva Swan su mylimuoju Donatu Meškausku, Laurynas Suodaitis ir kiti. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera
(63 nuotr.)
(63 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera

Filme netrūks humoro ir jausmų 

Filme „Laimingos žvaigždės“ susitiks du žmonės – ramiai pajūrio name gyvenantis vienišas, talentingas muzikantas (akt. J. Jankevičius) ir televizijos žvaigždė su neįtikėtinais privalumais (akt. I. Stasiulytė). Dviejų žmonių kelionė į meilę per išbandymus ir įvairius nesusipratimus prasidės jau nuo pirmojo jų susitikimo.

REKLAMA
REKLAMA

Filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera
(63 nuotr.)
(63 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera

Ar meilė pajėgi nugalėti likimą? Ar žvaigždės iš tiesų laimingos, kai susitinka du žmonės? Būtent į tokius klausimus sau atsakyti bus pakviestas kiekvienas žiūrovas.

REKLAMA

Filmo veiksmas mus nukels į gražiausius kurortus, baseinus, leis mėgautis jūros horizontais ir, žinoma, puikiausiais restoranais. Tai – vasaros svajonių romanas, kuriame susipina lengvumas, grožis ir jautrios istorijos.

„Man šis filmas – labai ypatingas. Prieš pat filmavimus teko atsisveikinti su tėčiu, o tėčio ir sūnaus linija filme svarbi, jautri ir itin artima. Tikiu, kad ir žiūrovai pajus tuos gilius jausmus, kuriuos išgyvena filmo personažai“, – sako režisierius Justinas Krisiūnas.

REKLAMA
REKLAMA

Tai – filmas, kuriame netrūks šviesos, geriausio humoro bei akimirkų, kurios leis pajusti gyvenimo pilnatvę.

J. Krisiūno filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera Lietuvos kino teatruose – nuo spalio 30 dienos. Gero jausmo romantinėje komedijoje vaidina ir daugiau žinomų aktorių: puikus Larisos Kalpokaitės ir Mindaugo Capo duetas, Liubomiras Laucevičius, Aldona Vilutytė, Valentinas Krulikovskis ir kiti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų