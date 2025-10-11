Atsakys ne visi: kas kainuoja pigiau – „Versace“ prekės ženklo paltukas šunims ar dainuojanti vedėja jūsų šventei?

Šio savaitgalio laidoje išvysime būrį nuotaikingų dalyvių. Pirmojoje komandoje pamatysime renginių vedėją Laurą, jos vyrą Valdemarą bei investuotoją Vaidą.
„Visą laiką garantuoju, kad mano kolektyve būtų labai gera nuotaika. Dovanosime džiaugsmo ir, žinoma, geros nuotaikos“, – žadės Laura.
Kitoje pusėje pergalės sieks profesionalus muzikantas Žilvinas, anglų kalbos mokytoja Vaidilė bei rašytojas Kęstutis.
Pirmasis klausimas komandoms pasitaikys gana sudėtingas. Dalyviams reikės palyginti, kas kainuoja pigiau: „Versace“ prekės ženklo paltukas šunims, ar šalmas, naudojantis raudonos šviesos terapiją smegenų veiklai, koncentracijai ir bendrai savijautai gerinti?
„Manome, kad „Versace“ yra „Versace“, o su šalmu neaišku...“ – duoklę prabangiam ir visam pasaulyje žinomam prekės ženklui atiduos Laura.
Komanda spės, kad paltukas galėtų kainuoti 740 eurų. Deja, jau netrukus paaiškės, kad jos spėjimas bus pro šalį.
Pasirodo, kad „Versace“ prekės ženklo šuniuko paltukas kainavo 225 eurų, o šalmas, naudojantis raudonos šviesos terapiją smegenų veiklai, 1923,95 eurus.
Kiek vėliau laidos vedėjo Mindaugo Stasiulio kolegė Gabija skambins išsiaiškinti, kiek jūsų šventėms galėtų atsieiti dainuojanti vedėja Aldegunda? Išvydę atsakymo variantus, dalyviai nustebs.
„Ir aparatūra prasta, ir garsas prastas, ir pati vedėja, matyt, prasta, kad taip pigu! Renkamės, kad kaina yra 1650 eurų“, – sakys dalyvis Valdemaras, tačiau ar jis bus teisus?
Beje, šeštadienio tradicija tapsiantį žaidimą galima žaisti ne tik studijoje, bet ir prie televizoriaus ekrano. O labiausiai „Kas po kiek?“ rūpi laidos partnerei „Maximai“. Remiantis Pricer.lt analizėmis, jau 29 kartus iš eilės pigiausių maisto prekių vidutinį krepšelį už mažiausią kainą galima susirinkti būtent „Maxima“ parduotuvėse.
„Kas po kiek?“ – šeštadieniais, 17.30 val. per TV3!
