Lietuvos vaikai renka: kas šiemet taps mylimiausiais herojais, dainininkais ir žaislais?
Atėjo akimirka, kai visos Lietuvos vaikai spręs, kas nusipelnė būti vadinami pačiais mylimiausiais! Lapkričio 15-ąją Klaipėdos „Švyturio“ arena pavirs į tikrą Vaikų Vaizduotės planetą – pilną spalvų, juoko, muzikos, netikėtų staigmenų ir įsimintinų nuotykių. Čia vyks ypatingas šou, kuriame bus pagerbti tie, kuriuos vaikai dievina labiausiai – dainininkai, grupės, mėgstamiausios dainos, sporto žvaigždės, turinio kūrėjai, herojai ir net mylimiausi žaislai.
Vaikų sprendimas – svarbiausias: garsiai nuskambės nauji apdovanojimai „Vaikų Mylimiausi 2025“
Jau lapkričio 15 dieną, Klaipėdos „Švyturio arenoje“ ir tiesiogiai per TV3 įvyks ypatingas šou – nauji apdovanojimai „Vaikų Mylimiausi 2025“, kuriuose karaliaus ne suaugusiųjų ar komisijos sprendimai, o vaikų nuomonė. Įspūdingas apdovanojimų šou pakvies į patirtį, kurioje vaikų fantazijos taps tikrove, o jų balsas – svarbiausiu sprendimu. Ryškiuose, nuotaikinguose ir staigmenų kupinuose apdovanojimuose bus pagerbti tie, kuriuos labiausiai myli ir vertina visos Lietuvos vaikai.
