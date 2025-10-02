Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Vaikų mylimiausi

Klaipėdoje – šou visai šeimai: nuo OG Version iki Kakės Makės – vaikai renka mylimiausius

2025-10-02 13:23 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 13:23

Lapkričio 15 dieną Klaipėdos „Švyturio" arenoje pirmą kartą nuskambės apdovanojimai „Vaikų mylimiausi 2025", kurių metu bus įteikta net dvylika statulėlių – nuo mylimiausio aktoriaus ar žaislo iki skaniausio metų maisto.

Paulina Paukštaitytė, The Roop, Og Version, Gabrielius Vagelis (Nuotr. Tomas Juškevičius, spaudos pranešimo ir asmeninio albumo)
5

Lapkričio 15 dieną Klaipėdos „Švyturio“ arenoje pirmą kartą nuskambės apdovanojimai „Vaikų mylimiausi 2025“, kurių metu bus įteikta net dvylika statulėlių – nuo mylimiausio aktoriaus ar žaislo iki skaniausio metų maisto.

Spalvingame ir įtraukiančiame šou pasirodys ryškiausios muzikos scenos žvaigždės – OG Version, Paulina Paukštytaitė, Gabrielius Vagelis ir Gintė, grupės „The Roop“, „Jauti“ ir daugelis kitų. Kartu su talentingais aktoriais Audriumi Bružu ir Gelmine Glemžaite, apdovanojimus ves ir mylimiausias vaikų personažas Kakė Makė. Viso renginio metu, mažuosius linksmins ir Kakės Makės draugai, kurie paruošė ne vieną staigmeną ir aibę linksmybių visiems atvyksiantiems.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Renginys visai šeimai
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Renginys visai šeimai

Apdovanojimų organizatoriai – kūrybos namai ELITAZ, bei Kakė Makė – kartu su partneriais TV3 žiniasklaidos grupe, žada ne tik ypatingą šventę vaikams, bet ir įspūdingą sceninį nuotykį visokio amžiaus žiūrovams Lietuvoje.  

Rinkimai vyks dviem etapais

Vaikų mylimiausių rinkimai naujienų portale „Vaikų mylimiausi 2025” | tv3.lt  vyks dviem etapais. Nuo šiol iki spalio 13 dienos vaikai kviečiami siūlyti savo favoritus kiekvienoje iš 12 nominacijų. Tuomet, suskaičiavus visus balsus, bus išrinkti pretendentai į kiekvieną nominaciją, už kuriuos bus galima balsuoti dar kartą – nuo spalio 17 iki spalio 27 dienos. Daugiausiai balsų surinkusieji taps nugalėtojais ir bus apdovanoti spalvingo šou metu. 

„Šias nominacijas su komanda kūrėme siekdami išgirsti, kas šiandien išties svarbu ir įdomu vaikams. Kiekviena nominacija – tai tarsi maža vaiko pasaulio dalis, kurioje telpa ir muzika, ir kultūra, ir žaidimai, ir net skoniai.

Tikimės, kad patys vaikai taps šio proceso dalimi – siūlys, balsuos ir taip kartu kurs šiuos apdovanojimus. Tam, kad juos paskatintume aktyviai įsitraukti, paruošėme ir specialius prizus, kurie atiteks aktyviausiai balsavusioms ugdymo įstaigoms. Todėl svarbu balsuojant įrašyti ir savo ugdymo įstaigos pavadinimą – tai bus bilietas į papildomą žaidimą dėl prizų“, – sako apdovanojimus organizuojančių kūrybos namų ELITAZ vyriausiasis prodiuseris Gediminas Jaunius. 

Prie balsavimo kviečiamos prisijungti visos šalies ugdymo įstaigos – specialūs kvietimai prisidėti jau išsiųsti darželiams ir mokykloms visoje Lietuvoje. Ugdymo įstaigos, kurių mokiniai  balsuos aktyviausiai, turės galimybę laimėti bilietus į renginį, privatų Kakės Makės pasirodymą savo įstaigoje ir kitus rėmėjų įsteigtus prizus. 

Tiesioginę renginio transliaciją žiūrovai galės stebėti jau laprkričio 15 d., per TV3. Balsuoti galima čia: „Vaikų mylimiausi 2025” | tv3.lt   

