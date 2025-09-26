Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Vilniuje numatytas prorusiško atlikėjo Kamazz koncertas: URM ėmėsi veiksmų

2025-09-26 15:58
2025-09-26 15:58

Užsienio reikalų ministerija (URM) kreipėsi į Migracijos departamentą, prašydama į Lietuvą neįleisti  aneksuotame Kryme ne kartą koncertavusio rusų  muzikos atlikėjo Deniso Rozyskulo, dar žinomo slapyvardžiu Kamazz.

Koncertas (asociatyvi 123rf. nuotr.)

10

„D. Rozyskul (sceninis slapyvardis Kamazz), savo daugkartiniais apsilankymais neteisėtai aneksuotame Krymo pusiasalyje, bendradarbiaudamas su okupacine Donecko valdžia bei koncertuodamas Rusijos Federacijos neteisėtai aneksuotose Ukrainos teritorijose, sąmoningai neigė Ukrainos teritorinį vientisumą ir suverenitetą bei tokiu būdu netiesiogiai pateisino agresyvius Rusijos Federacijos veiksmus“, – rašoma ministro Kęstučio Budrio pasirašytame teikime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

URM ėmėsi veiksmų

Jau kitą savaitę  Vilniuje numatytas šio atlikėjo koncertas, tad URM nurodo, kad prašymas būtų įvykdytas skubos tvarka.

Į Lietuvoje nepageidaujamų asmenų sąrašą jau yra įtraukti tokie Rusijos atlikėjai kaip Filipas Kirkorovas, Khabibas Šaripovas, Nataša Koroliova.

Į šį sąrašą norėta įtraukti ir Rusijoje koncertuojančią ukrainiečių atlikėją Svitlaną Lobodą, tačiau tam 2022 metų pabaigoje URM pripažino neradusi teisinio pagrindo. 

jo
jo
2025-09-26 16:30
tegul vaziuoja pro sali..i bielorus
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
