Vilniuje numatytas prorusiško atlikėjo Kamazz koncertas: URM ėmėsi veiksmų

„D. Rozyskul (sceninis slapyvardis Kamazz), savo daugkartiniais apsilankymais neteisėtai aneksuotame Krymo pusiasalyje, bendradarbiaudamas su okupacine Donecko valdžia bei koncertuodamas Rusijos Federacijos neteisėtai aneksuotose Ukrainos teritorijose, sąmoningai neigė Ukrainos teritorinį vientisumą ir suverenitetą bei tokiu būdu netiesiogiai pateisino agresyvius Rusijos Federacijos veiksmus“, – rašoma ministro Kęstučio Budrio pasirašytame teikime.
URM ėmėsi veiksmų
Jau kitą savaitę Vilniuje numatytas šio atlikėjo koncertas, tad URM nurodo, kad prašymas būtų įvykdytas skubos tvarka.
Į Lietuvoje nepageidaujamų asmenų sąrašą jau yra įtraukti tokie Rusijos atlikėjai kaip Filipas Kirkorovas, Khabibas Šaripovas, Nataša Koroliova.
Į šį sąrašą norėta įtraukti ir Rusijoje koncertuojančią ukrainiečių atlikėją Svitlaną Lobodą, tačiau tam 2022 metų pabaigoje URM pripažino neradusi teisinio pagrindo.
