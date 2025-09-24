Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Vaikų mylimiausi

Gelminė Glemžaitė apie pirmąjį apdovanojimų vedėjos debiutą: „Žinau, kokia tai reikli publika“

2025-09-24 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 16:25

Jau lapkričio 15 dieną įvyks spalvingiausiu tituluojamas šių metų šou – apdovanojimai „Vaikų Mylimiausi 2025“. Pirmą kartą Klaipėdos „Švyturio“ arenoje įvyksiantys apdovanojimai sukvies ne tik ryškiausias scenos žvaigždes, bet ir visas šeimas, norinčias tapti šios išskirtinės šventės dalimi. Šiandien skelbiami ir visi naujųjų apdovanojimų vedėjai – jais tapo žiūrovų itin mėgstamas aktorius Audrius Bružas, charizmatiškoji Gelminė Glemžaitė ir vienas garsiausių vaikų personažų – Kakė Makė.

Gelminė Glemžaitė (nuotr. Audriaus Solomino, pranešimo spaudai)

Jau lapkričio 15 dieną įvyks spalvingiausiu tituluojamas šių metų šou – apdovanojimai „Vaikų Mylimiausi 2025“. Pirmą kartą Klaipėdos „Švyturio“ arenoje įvyksiantys apdovanojimai sukvies ne tik ryškiausias scenos žvaigždes, bet ir visas šeimas, norinčias tapti šios išskirtinės šventės dalimi. Šiandien skelbiami ir visi naujųjų apdovanojimų vedėjai – jais tapo žiūrovų itin mėgstamas aktorius Audrius Bružas, charizmatiškoji Gelminė Glemžaitė ir vienas garsiausių vaikų personažų – Kakė Makė.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apdovanojimų organizatoriai – kūrybos namai ELITAZ ir Kakė Makė – kartu su partneriais TV3 žiniasklaidos grupe, žada ne tik ypatingą šventę vaikams, bet ir įspūdingą sceninį nuotykį visokio amžiaus žiūrovams Lietuvoje.

REKLAMA
REKLAMA

Apdovanojimų metu bus paskelbti daugiau nei 10 kategorijų nugalėtojai, tarp kurių – mylimiausi vaikų aktoriai, atlikėjai sportininkai, turinio kūrėjai ir net žaislai. Tai – vieninteliai apdovanojimai Lietuvoje, kuriuose sprendimo teisė atiduota vaikams – tiems, kurie šiandien ne tik seka turinį, bet ir patys aktyviai formuoja tendencijas, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

REKLAMA

Gelminei Glemžaitei – svarbus įvykis 

Aktorei Gelminei Glemžaitei šie apdovanojimai taps ypatingu debiutu – tai bus pirmasis tiesioginis televizijos eteris jos karjeroje. „Natūralu, kad kažkiek jaudulio yra, visada būna, prieš darant kažką pirmą kartą. Bet jaudulys malonus - smagu išmėginti kažką naujo ir plėsti savo komforto zonos ribas. Be to, turėsiu šioje srityje labai patyrusį partnerį, kuris, manau, ir padrąsins, ir ranką išties jei nugrūsiu – tiek tiesiogine, tiek perkeltine prasme. Su Audriumi jau esame dirbę kartu, su juo ne tik linksma, bet ir galima daug ko pasimokyti.“

REKLAMA
REKLAMA

Aktorė pripažįsta, puikiai suprantanti, jog vaikai – tikrai reikli publika, tačiau ilgametė patirtis teatro scenoje padės užtikrinti, kad nei vaikams nei suaugusiems nuobodžiauti nebūtų kada. „Man pačiai nuoširdžiai smalsu sužinoti kas šiais metais taps vaikų mylimiausiais, ir smagu, kad galėsiu būti šios šventės dalimi.

Esu vaidinusi nemažai spektaklių vaikams, dėl to puikiai žinau, kokia tai reikli publika ir kad vaikai niekada neapsimetinėja. Jei kažkas nepatinka, ar darosi nuobodu - visada parodys. Toks nuoširdumas mane ir žavi, ir įpareigoja - tikiuosi pateisinsime visų žiūrovų lūkesčius ir sukursim jiems smagų reginį, kuris dar ir primins, kad vaiko nuomonė tokia pat svarbi, kaip ir suaugusio žmogaus.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu trečioji vedėja – Kakė Makė – scenoje ne tik dalins apdovanojimus, bet ir žada pati sukurti įtraukiantį šou ir iškrėsti ne vieną išdaigą ne tik žiūrovams ar vedėjams, bet ir pačioms muzikos žvaigždėms, kurios pasirodys scenoje.

„Šį šou paversime tikra vaikų Vaizduotės Planeta, kurioje stebėti veiksmą įdomu bus visokio amžiaus žiūrovui. Tai bus ne paprasti apdovanojimai, o staigmenų, išdaigų, juoko ir muzikos šou, kuris sukurs neeilinę patirtį visai šeimai“, – žada vyriausiasis ELITAZ prodiuseris Gediminas Jaunius.

Renginys įvyks lapkričio 15 dieną, Klaipėdos „Švyturio“ arenoje ir bus tiesiogiai transliuojamas per TV3. Bilietai jau prekyboje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų