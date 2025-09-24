Gelminė Glemžaitė apie pirmąjį apdovanojimų vedėjos debiutą: „Žinau, kokia tai reikli publika“

Apdovanojimų organizatoriai – kūrybos namai ELITAZ ir Kakė Makė – kartu su partneriais TV3 žiniasklaidos grupe, žada ne tik ypatingą šventę vaikams, bet ir įspūdingą sceninį nuotykį visokio amžiaus žiūrovams Lietuvoje.
Apdovanojimų metu bus paskelbti daugiau nei 10 kategorijų nugalėtojai, tarp kurių – mylimiausi vaikų aktoriai, atlikėjai sportininkai, turinio kūrėjai ir net žaislai. Tai – vieninteliai apdovanojimai Lietuvoje, kuriuose sprendimo teisė atiduota vaikams – tiems, kurie šiandien ne tik seka turinį, bet ir patys aktyviai formuoja tendencijas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Gelminei Glemžaitei – svarbus įvykis
Aktorei Gelminei Glemžaitei šie apdovanojimai taps ypatingu debiutu – tai bus pirmasis tiesioginis televizijos eteris jos karjeroje. „Natūralu, kad kažkiek jaudulio yra, visada būna, prieš darant kažką pirmą kartą. Bet jaudulys malonus - smagu išmėginti kažką naujo ir plėsti savo komforto zonos ribas. Be to, turėsiu šioje srityje labai patyrusį partnerį, kuris, manau, ir padrąsins, ir ranką išties jei nugrūsiu – tiek tiesiogine, tiek perkeltine prasme. Su Audriumi jau esame dirbę kartu, su juo ne tik linksma, bet ir galima daug ko pasimokyti.“
Aktorė pripažįsta, puikiai suprantanti, jog vaikai – tikrai reikli publika, tačiau ilgametė patirtis teatro scenoje padės užtikrinti, kad nei vaikams nei suaugusiems nuobodžiauti nebūtų kada. „Man pačiai nuoširdžiai smalsu sužinoti kas šiais metais taps vaikų mylimiausiais, ir smagu, kad galėsiu būti šios šventės dalimi.
Esu vaidinusi nemažai spektaklių vaikams, dėl to puikiai žinau, kokia tai reikli publika ir kad vaikai niekada neapsimetinėja. Jei kažkas nepatinka, ar darosi nuobodu - visada parodys. Toks nuoširdumas mane ir žavi, ir įpareigoja - tikiuosi pateisinsime visų žiūrovų lūkesčius ir sukursim jiems smagų reginį, kuris dar ir primins, kad vaiko nuomonė tokia pat svarbi, kaip ir suaugusio žmogaus.“
Tuo tarpu trečioji vedėja – Kakė Makė – scenoje ne tik dalins apdovanojimus, bet ir žada pati sukurti įtraukiantį šou ir iškrėsti ne vieną išdaigą ne tik žiūrovams ar vedėjams, bet ir pačioms muzikos žvaigždėms, kurios pasirodys scenoje.
„Šį šou paversime tikra vaikų Vaizduotės Planeta, kurioje stebėti veiksmą įdomu bus visokio amžiaus žiūrovui. Tai bus ne paprasti apdovanojimai, o staigmenų, išdaigų, juoko ir muzikos šou, kuris sukurs neeilinę patirtį visai šeimai“, – žada vyriausiasis ELITAZ prodiuseris Gediminas Jaunius.
Renginys įvyks lapkričio 15 dieną, Klaipėdos „Švyturio“ arenoje ir bus tiesiogiai transliuojamas per TV3. Bilietai jau prekyboje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!