Už Gelminės Glemžaitės vestuvinės suknelės slypi pusė metų kruopštaus darbo: parodė, kaip viskas vyko

Už šio kūrinio slypi dizainerės Saulės Budaitės rankos ir begalė kruopštaus darbo.
(53 nuotr.)
Visas Lietuvos
pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
„Į madą grįžau iš kitos srities“
Saulė Budaitė pripažįsta, kad mada ją supo nuo vaikystės – mama siuvo, močiutė buvo dizainerė, mamos sesuo taip pat kūrė drabužius.
„Vis dėlto pati studijavau visai kitą, su mada nesusijusią sritį. Baigusi mokslus pajutau, kad atėjo laikas sugrįžti prie šaknų – tuomet ir pradėjau mokytis dizaino.“
Dizainerė pradėjo nuo nuosavo prekių ženklo „multi.“, tačiau kartu gilino žinias ir tobulino techninius įgūdžius.
Šiandien ji siuva individualiai, kiekvienam užsakymui skirdama ypatingą dėmesį:
„Mano kūryboje svarbiausia – kruopštūs rankų darbai. Nuo pat pradžių mane traukė sudėtingi, daug kantrybės reikalaujantys procesai“, – sako S. Rudaitė.
Gelminės vestuvių suknelė – tiksliai atspindėta vizija
Dizainerė sako, kad su Gelmine dirbti buvo itin lengva – jų vizijos sutapo. Vestuvėms aktorė iš karto pasakė, jog nenori tradicinės, pūstos suknelės.
„Su Gelmine dirbame ne pirmą kartą, todėl esame puikiai susidirbusios. Ji labai gerai žino, kas jai tinka, o jai patinka mano kūrybos braižas”, – pasakojo S. Budaitė.
Saulė Budaitė greitai pajuto klientės norus:
„Ji labai gerai žino, kas jai tinka, o jai patinka mano kūrybos braižas. Idėją pasiūliau greitai, jai patiko – darbas vyko lyg per sviestą.“
Ši minimalistinė suknelė pareikalavo daug kruopštumo ir laiko – procesas nuo eskizo iki paskutinio dygsnio truko apie pusę metų. Didžiausias iššūkis – audinys:
„Suknelei buvo panaudota net 17 metrų šilko. Audinys buvo drapiruotas rankomis, o kiekviena linija, kurią matote, prisiūta rankomis. Tai buvo be galo kruopštus, ilgas ir daug kantrybės reikalaujantis darbas.“
Didžiausia pergalė – laiminga klientė
Dizainerei svarbiausias momentas – matyti, kaip jos kurtas drabužis tampa istorijos dalimi.
Gelminės vestuvių akimirka jai – ypatinga:
„Tas jausmas buvo lyg absoliuti pergalė. Nesvarbu, ar tai būtų vestuvinė suknelė, ar paprastas privatus užsakymas – matyti klientą laimingą ir gerai besijaučiantį mano kurtame drabužyje yra didžiausias atlygis už visą sunkų darbą.“
Saulė pabrėžia, kad smagiausia dirbti su žmonėmis, su kuriais vizijos sutampa.
„Smagiausia dirbti su žmonėmis, kurių vizijos sutampa su manosiomis, kai pavyksta vieni kitus gerai suprasti. Man labai svarbu, kad klientai ateitų dėl mano konkretaus stiliaus – tik tada gali gimti gražus rezultatas“, – pridūrė dizainerė.
Pasak Saulės, šiandien ji jau turi privilegiją atsirinkti užsakymus ir nukreipti žmonės pas kitus dizainerius, jei vizija kitur bus įgyvendinta geriau.
„Šiandien jau turiu privilegiją atsisakyti užsakymų, jei matau, kad nesu tinkamiausia įgyvendinti kliento idėją. Tokiais atvejais visada rekomenduoju kitą dizainerį, kuris, mano nuomone, jų viziją išpildytų geriau. Čia nejaučiu jokios konkurencijos – man svarbiausia, kad klientas būtų patenkintas ir jaustųsi gerai.“
Vestuvės, kurias prisimins visi
Primename, kad rugpjūčio 22-ąją susituokė Gelminė Glemžaitė ir Mantas Stonkus Vilniaus senamiestyje esančiame teatre „Lėlė“.
Šventė buvo neįprasta – pora pasirinko teatralinę erdvę, o svečių aprangos kodas buvo juoda spalva, suteikusi šventei elegancijos ir subtilaus dramatizmo.
Ceremoniją vedė artimas draugas, aktorius Giedrius Savickas, o tarp susirinkusiųjų – Mantas Katleris, kuriam kompanija palaiko žmona Aistė. Taip pat su žmona Ieva atvyko ir Rolandas Mackevičius, komikė Vita Žiba, Karolina Meschino, Monika Liu, Justinas Jarutis, Simona Nainė su vyru Jonu Nainiu, Natalija Bunkė su vyru Edgaru ir daugelis kitų.
Gelminė pasirinko dvigubą pavardę – po vestuvių tapo Gelminė Glemžaitė-Stonkė. Pora su svečiais šventė iki vėlumos, o šventės akimirkas netrukus paviešino socialiniuose tinkluose, sulaukdami daugybės sveikinimų.
Šaltinis:
tv3.lt