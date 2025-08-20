Austėja Budrikytė
Autoriaus straipsniai:
1755615300
Fotografija kaip laiko sustabdymas: Greta Kuliušaitė apie tai, ką reiškia tikra nuotrauka (2) „Man kiekviena diena yra fotografijos diena, nes gyvename tokiais vizualiais laikais“, – sako fotografė Greta Kuliušaitė. Rugpjūčio 19-ąją – pasaulyje minimą...
1755433800
53-erių Vaidas Čeponis atsivėrė apie ką tik įvykusias vestuves ir pokyčius: „Galvoju atsisakyti komentatoriaus pozicijos“ (8) Rugpjūčio 9-ąją dieną Lietuvos krepšinio komentatorius, sporto žurnalistas Vaidas Čeponis (53 m.) ir jo mylimoji Lina (39 m.) įteisino santykius. Komentatorius sako,...
