  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

„Stilistė Andžela“ atliko Stonkų vestuvių svečių apžvalgą: štai, kiek kainuoja moterų rankinės

2025-08-24 16:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-24 16:15

Rugpjūčio 22 dieną sostinėje praūžė vienos garsiausių vestuvių šiemet. Tuokėsi Gelminė Glemžaitė ir Mantas Stonkus. Į šventę susirinko būrys žinomų žmonių, o aprangos kodas šventėje buvo juoda spalva. Žinoma dizainerė, nuomonės formuotoja, verslininkė Viktorija Jakučinskaitė pasivadinusi stiliste Andžela atliko vestuvių svečių apžvalgą.

Viktorija Jakučinskaitė (Nuotr. BNS Lukas Balandis ir socialinių tinklų nuotrauka)
53

Rugpjūčio 22 dieną sostinėje praūžė vienos garsiausių vestuvių šiemet. Tuokėsi Gelminė Glemžaitė ir Mantas Stonkus. Į šventę susirinko būrys žinomų žmonių, o aprangos kodas šventėje buvo juoda spalva. Žinoma dizainerė, nuomonės formuotoja, verslininkė Viktorija Jakučinskaitė pasivadinusi stiliste Andžela atliko vestuvių svečių apžvalgą.

12

Penktadienį įvyko vienos garsiausių vestuvių šiais metais – susituokė žymūs aktoriai bei nuomonės formuotojai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė. Vestuvėse dalyvavo būrys svečių, tarp kurių didelė dalis žymių veidų. Šventėje dominavo juoda spalva, o visus įvaizdžius nusprendė apžvelgti Viktorija Jakučinskaitė pasivadinusi stiliste Andžela.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius
(53 nuotr.)
(53 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius

Metų vestuvės

Viktorija tik pradėjusi apžvalgą iš karto įvardino, jog tai buvo metų vestuvės:

„Vestuvės gražiausios, stilingiausios ir įspūdingiausios, bet šį kartą ne dėl nuotakos ir jos suknelės“.

Moteris šį aprangos kodą įvardina genialiu:

„Visi atrodė prabangiai, įspūdingai. Net tie, kas neturėjo ką apsirengti“.

Moterų rankinės

Viktorija apžvalgoje daugiausia dėmesio skiria moterų rankinėms ir jų kainoms. Pirmoji, kurios rankinę apžvelgia yra žinoma nuomonės formuotoja Karolina Meschino:

„Čia gal 2000-3000 tūkst. eurų <...> Karolina atėjo su pigiausia rankine šiame trejetuke, bet ji jauniausia ir gražiausia ir galėjo net be rankinuko ateiti, nes visi nori ne tokios rankinės, kaip pas ją, o jos kūno, jaunystės, populiarumo arba tiesiog būti ja“.

Antroji, kurią apžvelgia Viktorija, stilistės Andželos vardu yra verslininkė bei nuomonės formuotoja Ieva Mackevičienė:

„Ievutė gal 4500-5000 eurų <...> vat Ievutės statusą nusako pats vyras šalia. Jai tų cackių net nereikia. Tokio Rankinuko kaip Rolandas, tai kiekviena norėtų“.

Trečioji, kurios rankinė yra apžvelgiama – nuomonės formuotoja, dainininkė, verslininkė Natalija Bunkė:

„Natalija gal 20 gabalų (20000 tūkst. eurų) atsinešė. Kiek čia reikia šampūnų parduoti, kad tiek rankinukui išleisti? Gal čia kažkieno metinis biudžetas. Paskaičiuojam, padalinam ant dvylikos mėnesių. Išeina 1666,66 eurų. Nu daug kiečiau būtų tiesiog vat su grynais ateiti rankoje, nes ne visi gi gali suprasti, kiek ta lėlės piniginė verta. Kaip atrodo 20000 tūkst. eurų grynais? Ne, nu aš tai nepirkčiau. Aš geriau butą Jonavoje nusipirkčiau ir nuomai paleičiau“.

„Tokia metų vestuviu apžvalga“, – atsisveikindama sako stilistė Andžela.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Justinas Jarutis ir mylimoji Urtė (nuotr. BNS/ Robertas Riabovas)
Neseniai susižadėję Justinas Jarutis ir Urtė – meilės svaigulyje: pozavo bučiuodamiesi (18)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (53)

