TV3 naujienos > Žmonės

Giedrius Savickas pasirodė su viešumoje retai matoma žmona: proga – ypatinga

2025-08-22 18:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės vestuvėse susirinko visa Lietuvos žinomų žmonių grietinėlė. Tarp svečių buvo galima pastebėti ir aktorių Giedrių Savicką. Šventėje jis pasirodė su viešumoje retai matoma žmona Agata Šilobrit.

Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės vestuvėse susirinko visa Lietuvos žinomų žmonių grietinėlė. Tarp svečių buvo galima pastebėti ir aktorių Giedrių Savicką. Šventėje jis pasirodė su viešumoje retai matoma žmona Agata Šilobrit.

Pora atrodė puikiai: Giedrius vilkėjo klasikinį juodą kostiumą su baltais marškiniais. Jo žmona vilkėjo elegantiškas plačias juodas kelnes bei juodą palaidinę. Jos įvaizdį papildė raudoni akcentai: kabantys auskarai ir apyrankė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau akimirkų iš šventės galite pamatyti čia:

Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius
FOTOGALERIJA. Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius

