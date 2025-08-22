Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Stonkaus ir Gelminės vestuvėse Natalija Bunkė suspindo elegancija: nuo veido nedingo plati šypsena

2025-08-22 17:28
Į Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės vestuves rinkosi būrys žinomų Lietuvos žmonių. Tarp jų – ir dainininkė Natalija Bunkė, suspindusi elegancija.

4

Juodam aprangos kodui moteris pasirinko trumpą juodą suknelę, su aukso spalvos elementais. Prie elegantiškos suknelės ji priderino šviesiai rudą rankinę ir leopardo rašto aukštakulnius. Kaip aksesuarą ji pasirinko auksinius kabančius auskarus.

Ją atlydėjęs vyras Edgaras Eidėjus vilkėjo klasikinį juodą kostiumą su juodais marškiniais.

Jie abu dėvėjo tamsius akinius nuo saulės, kurie papildė įvaizdžius.

Daugiau kadrų iš M. Stonkaus ir G. Glemžaitės meilės šventės galite pamatyti čia:

Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius
FOTOGALERIJA. Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius

