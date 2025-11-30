 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Prieš pasirodymą 15-metis nustebino: „Galiu groti kaip Levickis, o gal net geriau“

2025-11-30 13:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-30 13:19

Per visus „Lietuvos talentų“ sezonus žiūrovai jau matė visko – nuo jaudinančių likimų iki kvapą gniaužiančių pasirodymų, nuo pirmųjų drąsių žingsnių scenoje iki tikrų atradimų, pakeitusių dalyvių gyvenimus. TV3 žiniasklaidos grupės laida „Lietuvos talentai“ šį sekmadienį ir vėl nustebins istorijomis, kurios prasideda nuo mažos svajonės ir veda į didžiąją sceną. Viena jų – penkiolikmečio vilniečio Karol Pavlovski, kuris į projektą žengs su akordeonu rankose ir drąsia svajone širdyje.

„Lietuvos talentai“ (nuotr. Vido Černiausko)
4

TAIP PAT SKAITYKITE:

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karolis pasirinko instrumentą, kuris per pastaruosius penkiolika metų Lietuvoje išgyveno tikrą atgimimą – akordeoną. Visa tai prasidėjo nuo vieno pasirodymo „Lietuvos talentuose“, kai nugalėtoju su šiuo instrumentu tapo Martynas Levickis. Nuo tada Lietuvoje akordeono garsai vis dažniau ėmė skambėti jaunų muzikantų rankose. Vienas iš jų – Karolis.

„Lietuvos talentai“
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Lietuvos talentai“

„Aš buvau jo koncerte, bet supratau, kad aš taip pat galiu groti, kaip jis, o gal net ir geriau“, – prieš pasirodymą šypsosis šou dalyvis.

Prieš lipdamas į sceną Karolis prisipažins, jog turi vieną labai aiškų tikslą. Paklaustas Vytauto Rumšo, apie kokią sceną svajoja, vaikinas nedvejodamas atsakys: „Žalgirio arena“.

Tokio ryžto ir tikėjimo savimi neretai pritrūksta net suaugusiems atlikėjams, tad šis atsakymas iškart patrauks komisijos dėmesį.

Vos tik Karolis pradės groti, studijoje įsivyraus tyla. Jaunuolis scenoje spinduliuos užtikrintumu, o muzika įtrauks visus be išimties. Kai pasirodymas baigsis, žiūrovai pakils ploti atsistoję, o teisėjų veiduose nušvis šypsenos.

„Jis susijungė su instrumentu – atrodė, kad tai jo kūno dalis... Tai tiesiog neįtikėtina“, – sakys Anželika Cholina.

O Rūta Ščiogolevaitė savo vertinime bus dar tikslesnė – kalbės ne tik apie pasirodymą, bet ir apie Karolio ateitį. „Labai gera matyti prieš save tikrą talentą, kuris tikrai neabejotinai eis labai toli“, – sakys ji.

Ar jaunuolis savo pasirodymu sužavės visus komisijos narius? Ar jam pavyks žengti į kitą projekto etapą? Atsakymai — jau šio sekmadienio laidoje.

„Lietuvos talentų“ laida – šį sekmadienį, 19.30 val. per TV3

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

