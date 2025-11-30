Prieš pasirodymą 15-metis nustebino: „Galiu groti kaip Levickis, o gal net geriau“

Karolis pasirinko instrumentą, kuris per pastaruosius penkiolika metų Lietuvoje išgyveno tikrą atgimimą – akordeoną. Visa tai prasidėjo nuo vieno pasirodymo „Lietuvos talentuose“, kai nugalėtoju su šiuo instrumentu tapo Martynas Levickis. Nuo tada Lietuvoje akordeono garsai vis dažniau ėmė skambėti jaunų muzikantų rankose. Vienas iš jų – Karolis.
„Aš buvau jo koncerte, bet supratau, kad aš taip pat galiu groti, kaip jis, o gal net ir geriau“, – prieš pasirodymą šypsosis šou dalyvis.
Prieš lipdamas į sceną Karolis prisipažins, jog turi vieną labai aiškų tikslą. Paklaustas Vytauto Rumšo, apie kokią sceną svajoja, vaikinas nedvejodamas atsakys: „Žalgirio arena“.
Tokio ryžto ir tikėjimo savimi neretai pritrūksta net suaugusiems atlikėjams, tad šis atsakymas iškart patrauks komisijos dėmesį.
Vos tik Karolis pradės groti, studijoje įsivyraus tyla. Jaunuolis scenoje spinduliuos užtikrintumu, o muzika įtrauks visus be išimties. Kai pasirodymas baigsis, žiūrovai pakils ploti atsistoję, o teisėjų veiduose nušvis šypsenos.
„Jis susijungė su instrumentu – atrodė, kad tai jo kūno dalis... Tai tiesiog neįtikėtina“, – sakys Anželika Cholina.
O Rūta Ščiogolevaitė savo vertinime bus dar tikslesnė – kalbės ne tik apie pasirodymą, bet ir apie Karolio ateitį. „Labai gera matyti prieš save tikrą talentą, kuris tikrai neabejotinai eis labai toli“, – sakys ji.
Ar jaunuolis savo pasirodymu sužavės visus komisijos narius? Ar jam pavyks žengti į kitą projekto etapą? Atsakymai — jau šio sekmadienio laidoje.
„Lietuvos talentų“ laida – šį sekmadienį, 19.30 val. per TV3
