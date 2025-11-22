 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Drabužius nuo savęs nusiplėšęs Andy kaitino sceną, bet sužavėjo ne visus: „Mieliau Tomą ir Džerį žiūrėsiu negu šitą šūdą“

2025-11-22 09:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-22 09:15

Lietuvos talentai“ kasmet sulaukia neįprastų pasirodymų iš viso pasaulio. Savo laimę antrą kartą konkurse nusprendė išbandyti ir Andy iš Lenkijos. Jis parodė striptizo šokio numerį. 

Lietuvos talentai“ kasmet sulaukia neįprastų pasirodymų iš viso pasaulio. Savo laimę antrą kartą konkurse nusprendė išbandyti ir Andy iš Lenkijos. Jis parodė striptizo šokio numerį. 

REKLAMA
1

Šokėjas, choreografas ir stirptizo šokėjas Andy „Lietuvos talentuose“ pirmą kartą dalyvavo prieš 3 metus. Tąkart prisitatymo metu jis džiaugėsi, jog prieš savaitę vedė savo mylimąją. Tačiau dabar ant Andy rankos žiedo nematyti – jis jau daugiau nei metus yra išsiskyręs. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lietuvos merginos, aš vienišas! – pareiškė Andy. – Šokiai niekada nebuvo santykius užbaigianti priežastis. Aš visada sąžiningas – čia tik darbas, o mes – tiesiog aktoriai.“ 

REKLAMA
REKLAMA

Andy nėra tik striptizo šokėjas. Jis – buvęs baleto mokyklos auklėtinis, šokėjas ir fitneso treneris. Ir dar – pasaulio striptizo čempionas.

REKLAMA

„Fitnesas skirtas kūnui. Mano kūnas – mano vizitinė kortelė, aš tiesiog privalau gerai atrodyti, o kuo ilgiau atrodysiu gerai, tuo ilgiau galėsiu išsilaikyti viršūnėje“, – pasakoja Andy.

Andy pasirodymas „Lietuvos talentuose“
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Andy pasirodymas „Lietuvos talentuose“

Pirmą kartą „Lietuvos talentuose“ Andy iš visų 3 teisėjų sulaukė „Taip“. Ar savo sėkmę pavyks pakartoti antrą kartą?

REKLAMA
REKLAMA

Sužavėjo ne visus

Pasirodymą Andy pradėjo su kostiumu, skrybėle ir paltu. Šokio metu jis po truputį nusimetinėjo drabužius, kol liko tik su trumpikėmis. Du teisėjai šiuo reginiu nebuvo sužavėti ir paspaudė „X“. Tai itin nustebino kitus komisijos narius: „Mes vieninteliai, kuriems patiko?“ 

Baigęs savo numerį vyras dėkojo žiūrovams ir neatrodė sutrikęs: „Man užteko, kad patiko publikai.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Andy labiausiai patinka ne šokti, o jo kūnas. Reikėjo pradėti nuo pabaigos. Ir viskas“, – pasirodymą įvertino Anželika Cholina. 

„O man pasirodė, kad jūs šokdamas nuobodžiavote“, – pridėjo Rūta Ščiogolevaitė.

„Jeigu čia būtų krūva draugių, kurios su šampanų taurėmis ir be vyrų susirinktų tūsofkėje, jos čia klykautų ir būtų laimingos. Bet kadangi čia sėdžiu aš – nuobodus 54 metų senis – aš mieliau Tomą ir Džerį žiūrėsiu negu šitą šūdą“, – rėžė Marijonas Mikutavičius.

Kokį verdiktą išgirdo Andy, sužinokite sekmadienį laidoje „Lietuvos talentai“.

Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Erlanda Jakštytė (nuotr. Vido Černiausko)
Erlanda „Lietuvos talentų“ scenoje parodė išskirtinį talentą: 1 klausimas teisėjams nedavė ramybės (9)
Tetianos pasirodymas suglumino „Lietuvos talentų“ teisėjus: „Kažkoks pasiraivymas šalia bičo“ (nuotr. Vido Černiausko)
Tetianos pasirodymas suglumino „Lietuvos talentų“ teisėjus: „Kažkoks pasiraivymas šalia bičo“ (3)
Duo ElMaks (nuotr. Vido Černiausko)
Slėptuvėse treniravęsi oro akrobatai iš Ukrainos teisėjus paliko be žodžių: „Nesinori nei juokauti, nei kalbėti“ (8)
Patrick Borja (nuotr. Vido Černiausko)
Patrickas scenoje užkūrė vakarėlį: jeigu važiuočiau pro šalį ir pamatyčiau visą šitą, pagalvočiau, kad karščiuoju (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų