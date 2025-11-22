Drabužius nuo savęs nusiplėšęs Andy kaitino sceną, bet sužavėjo ne visus: „Mieliau Tomą ir Džerį žiūrėsiu negu šitą šūdą“

Šokėjas, choreografas ir stirptizo šokėjas Andy „Lietuvos talentuose“ pirmą kartą dalyvavo prieš 3 metus. Tąkart prisitatymo metu jis džiaugėsi, jog prieš savaitę vedė savo mylimąją. Tačiau dabar ant Andy rankos žiedo nematyti – jis jau daugiau nei metus yra išsiskyręs.
„Lietuvos merginos, aš vienišas! – pareiškė Andy. – Šokiai niekada nebuvo santykius užbaigianti priežastis. Aš visada sąžiningas – čia tik darbas, o mes – tiesiog aktoriai.“
Andy nėra tik striptizo šokėjas. Jis – buvęs baleto mokyklos auklėtinis, šokėjas ir fitneso treneris. Ir dar – pasaulio striptizo čempionas.
„Fitnesas skirtas kūnui. Mano kūnas – mano vizitinė kortelė, aš tiesiog privalau gerai atrodyti, o kuo ilgiau atrodysiu gerai, tuo ilgiau galėsiu išsilaikyti viršūnėje“, – pasakoja Andy.
Pirmą kartą „Lietuvos talentuose“ Andy iš visų 3 teisėjų sulaukė „Taip“. Ar savo sėkmę pavyks pakartoti antrą kartą?
Sužavėjo ne visus
Pasirodymą Andy pradėjo su kostiumu, skrybėle ir paltu. Šokio metu jis po truputį nusimetinėjo drabužius, kol liko tik su trumpikėmis. Du teisėjai šiuo reginiu nebuvo sužavėti ir paspaudė „X“. Tai itin nustebino kitus komisijos narius: „Mes vieninteliai, kuriems patiko?“
Baigęs savo numerį vyras dėkojo žiūrovams ir neatrodė sutrikęs: „Man užteko, kad patiko publikai.“
„Andy labiausiai patinka ne šokti, o jo kūnas. Reikėjo pradėti nuo pabaigos. Ir viskas“, – pasirodymą įvertino Anželika Cholina.
„O man pasirodė, kad jūs šokdamas nuobodžiavote“, – pridėjo Rūta Ščiogolevaitė.
„Jeigu čia būtų krūva draugių, kurios su šampanų taurėmis ir be vyrų susirinktų tūsofkėje, jos čia klykautų ir būtų laimingos. Bet kadangi čia sėdžiu aš – nuobodus 54 metų senis – aš mieliau Tomą ir Džerį žiūrėsiu negu šitą šūdą“, – rėžė Marijonas Mikutavičius.
Kokį verdiktą išgirdo Andy, sužinokite sekmadienį laidoje „Lietuvos talentai“.
Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!