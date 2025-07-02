Aplink pasaulį su Jacobs

Kava, kelionės ir įkvėpimas: Leonardas pradeda naują nuotykį su „Jacobs“
Leonardas Pobedonoscevas kartu su „Jacobs“ kviečia leistis į egzotišką kelionę po pasaulį. Kelionių ir filmavimų patirtys tik rodo, kad kava jam yra neatsiejama kasdienybės dalis, nes ne tik suteikia energijos, bet ir tampa svarbiausiu ryto ritualu. Žymus vyras pasakoja, kad būdamas Panamoje jis atrado vietinės kavos aromatą, kuris tapo įkvėpimu ir priminė „Jacobs Origins“ skonį. Naujasis kavos pupelių asortimentas išsiskiria aromatu, atspindinčiu kavos kilmės regionų charakterį ir tradicijas.
Leiskis į kelionę su Jacobs ir Leo – naujos istorijos ir prizai kas savaitę!
Kasdienis kavos vartojimas: kokia nauda žmogaus organizmui?
Dažnas neįsivaizduojame savo ryto be gardžios kavos puodelio. Tai tarsi ritualas bei energijos šaltinis naujos dienos pradžiai, tačiau ar žinote, kokią naudą gauna jūsų organizmas vartojant kavą? Kavos nauda Kasdienis kavos puodelis – tai rami ryto pradžia bei smagūs pokalbiai su šeima ar kolegomis, tačiau kasdien išgertas kavos puodelis gali tapti naudingu: Kava suteikia energijos. Kavoje esantis kofeinas didina budrumą. Kava mažina nuovargį bei skatina didesnį darbingumą.
Kuo verta pagardinti rytinį kavos puodelį? Keletas naudingų įžvalgų kavos mėgėjams
Daugeliui žmonių rytas prasideda nuo pusryčių lėkštės ir garuojančio kavos puodelio. Kava jau seniai tapo ne tik energijos šaltiniu – ji dažnai yra nedidelė, bet labai svarbi asmeninės ryto rutinos dalis. Tai laikas pabūti su savimi, pasiruošti dienai ar tiesiog trumpam atsipūsti prieš prasidedant intensyviam darbui. Vis dažniau girdime, kad kava gali būti ne tik tradicinė, bet ir praturtinta tam tikrais sveikatai naudingais ingredientais.
Gardi rytinė kava: receptai naujų skonių mėgėjams
Dažnas negali įsivaizduoti savo rytų be gardžios kavos puodelio. Kiekvienas turime savo mėgstamiausią kavą ir jos paruošimo būdą. Tačiau kviečiame išbandyti kažką naujo ir atrasti rytinės kavos skonius iš naujo.
Atskleidė geriausią laiką gerti kavą: nustebsite sužinoję
Ar žinojote, kad kavos poveikis jūsų nuotaikai priklauso ne tik nuo kiekio, bet ir nuo to, kada ją išgeriate? Ir, taip, mokslo įrodyta – puodelis rytinės kavos gali padaryti jus laimingesnius visai dienai. Naujausi tyrimai rodo, jog puodelis kavos tam tikru paros metu gali būti geriausias jūsų dienos emocinis užtaisas, rašo huffingtonpost.co.uk.
Naujas kavos derlius prognozuojamas rekordinių apimčių
JAV žemės ūkio departamento naujausiais skaičiavimais, naujas kavos derlius – pasaulyje gali būti 2,5 proc. didesnis už ankstesnįjį, pasiekti rekordines apimtis – 178,68 mln. maišų (po 60 kilogramų). Prognozuojama, kad arabikos kavos derlius derlius sumažės 1,7 proc. iki 97,02 mln. maišų, tačiau robustos – išaugs 7,9 proc. iki 81,66 mln. maišų. Dėl padidėjusios gamybos pasaulinės sezono pabaigos perkeliamosios atsargos gali padidėti 4,9 proc. iki 22,82 mln. maišų.
