  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Aplink pasaulį su Jacobs

Kava, kelionės ir įkvėpimas: Leonardas pradeda naują nuotykį su „Jacobs“

REKLAMA / 2025-10-16 10:38 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Leonardas Pobedonoscevas kartu su „Jacobs“ kviečia leistis į egzotišką kelionę po pasaulį. Kelionių ir filmavimų patirtys tik rodo, kad kava jam yra neatsiejama kasdienybės dalis, nes ne tik suteikia energijos, bet ir tampa svarbiausiu ryto ritualu.

1
Žymus vyras pasakoja, kad būdamas Panamoje jis atrado vietinės kavos aromatą, kuris tapo įkvėpimu ir priminė „Jacobs Origins“ skonį. Naujasis kavos pupelių asortimentas išsiskiria aromatu, atspindinčiu kavos kilmės regionų charakterį ir tradicijas. Kiekvienas gurkšnis primena tolimas, kalnuotas plantacijas, kur kavos auginimas yra ne tik darbas, bet ir gyvenimo būdas. Ši patirtis leidžia pajusti skirtingų pasaulio kampelių kultūrą per skonį ir kvapą. 

Pirmoji laidos „Aplink pasaulį su Jacobs“ kelionės kryptis – Kolumbija. Čia kavos pupelės brandinamos išskirtinėmis sąlygomis, todėl kiekviename puodelyje slypi tikras pasaulio skonis.

Nors Leonardą tiek gyvenimas, tiek darbas dažnai nukelia į tolimiausius pasaulio kampelius, kiekvienas jo ankstyvas rytas prasideda su aromatinga vietine kava. „Ji, kaip niekas kitas, pažadina manyje vidinį žvėrį“, – juokauja aktorius ragaudamas kavą.

Visą vaizdo įrašą galite pamatyti čia – sužinokite, kaip Leonardas Kolumbijoje atranda vietinės kavos paslaptis ir dalijasi įspūdžiais iš pirmosios kelionės su „Jacobs“:

