Gatvėje nufilmavo Žydrūną Ilgauską: užfiksuota akimirka plinta masiškai

Socialiniame tinkle „Instagram“ populiarus užsienio komikas, slapyvardžiu „redthecomicbook“ paviešino vaizdo įrašą, kuris jau buvo peržiūrėtas daugiau nei 200 tūkstančių kartų.
Tokio susitikimo nesitikėjo
Jame matyti, kaip komikas, važiuodamas gatve Lakewoode, kuris yra Ohajo valstijoje, netikėtai išvysta gatve einantį buvusį krepšininką Ž. Ilgauską.
Komikas nuo pat pradžių buvo įsitikinęs, kad jo matomas žmogus yra būtent lietuvių krepšininkas.
„Niekada nemačiau nieko, kas būtų septynių pėdų ūgio – tai turi būti jis“, – vaizdo įraše sakė komikas.
Kiek vėliau jis privažiuoja prie gatve einančio Ž. Ilgausko ir pasiteirauja, ar tai – tikrai jis. Lietuvių krepšininkas atsako teigiamai, šypteli ir pamoja ranka.
„Šitas bičas Ilgauskas Lakewoode, žmogau. Jis dydžio kaip medis“, – nuostabos neslėpė komikas.
Išlipęs iš automobilio, komikas nusifilmuoja kartu su Ž. Ilgausku.
„Smagu tave matyti, brolau, palaima tau. Žinojau! Klivlando atstovas! Turėjau su juo susidurti“, – džiaugsmo dėl netikėto susitikimo neslėpė socialinių tinklų žvaigždė.
Įrašas sulaukė daugybės reakcijų, o komentaruose užsieniečiai taip pat dalijosi, kaip buvo sutikę Ž. Ilgauską.
„Dirbau parduotuvėje Mičigane maždaug prieš 4–5 metus, ir jis ten buvo užėjęs. Turiu su juo nuotraukų ir negalėjau patikėti, kad iš visų vietų jis pasirodys būtent ten. Vyrukas yra vienas iš žemiškiausių, paprasčiausių žmonių. Užaugau būdamas „Big Z“ gerbėjas ir toks liksiu visada“, – dalijosi vienas gerbėjas.
„Mačiau jį ir jo žmoną važiuojančius dviračiais gatvėmis prieš kelerius metus, dar prieš jai mirštant. Paprastas žmogus“, – rašė kitas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!