Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namų idėja su IKEA

Pamatę, ką padarė su senu sūnaus kambariu, lietuviai neteko žado: „Negali būti“

2025-10-17 13:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-17 13:49

Visi namai turi istoriją – kai vieni juos palieka, kiti tuose pačiuose kambariuose imasi rašyti jau savus knygos puslapius. Būtent tą išvysime šio penktadienio TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Namų idėja su IKEA“. Suaugusį sūnų į platųjį pasaulį išlydėję Giedrė ir Jaunius dabar jo kambarį nori pritaikyti antrokei dukrai Gretai. Ar pavyks šiuose namuose sukurti idealiai mergaitės poreikius atitinkantį kambarį?

Kambarys prieš pokyčius (nuotr. pranešimo spaudai)
4

Visi namai turi istoriją – kai vieni juos palieka, kiti tuose pačiuose kambariuose imasi rašyti jau savus knygos puslapius. Būtent tą išvysime šio penktadienio TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Namų idėja su IKEA“. Suaugusį sūnų į platųjį pasaulį išlydėję Giedrė ir Jaunius dabar jo kambarį nori pritaikyti antrokei dukrai Gretai. Ar pavyks šiuose namuose sukurti idealiai mergaitės poreikius atitinkantį kambarį?

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeima tuose pačiuose namuose gyvena jau 15 metų. Jaunius turi automobilių prekybos verslą, o laisvu laiku kolekcionuoja smėlio laikrodžius iš visų pasaulio kampelių.

REKLAMA
REKLAMA

Giedrė – bankininkė, dirbanti su verslo klientais. O kokios yra pagrindinės šios laidos herojės, jų dukrelės Gretos svajonės?

REKLAMA

„Kai užaugsiu, norėčiau turėti savo parduotuvę“, – išduos ji pridėdama, kad anksčiau svajojo ir apie šaltibarščių restoraną.

Kambarys prieš pokyčius
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kambarys prieš pokyčius

Buvusiame brolio kambaryje – jaunesnės sesės karalystė

Apsilankius buvusiame brolio kambaryje, Greta ims pasakoti, kad čia ji ne tik žaidžia įvairiausius žaidimus, bet ir ruošia pamokas. Taip pat jai reikalinga patogi spinta daiktams susidėti. O spalvos jai labiausiai patinka šviesios.

REKLAMA
REKLAMA

„Augant vaikui, auga ir jo poreikiai. Dabar ir pati dažnai šiame kambaryje dirbu, tačiau norėčiau jį visiškai užleisti Gretai. Pas ją ateina draugės, su kuriomis šiame kambaryje vyksta pižamų vakarėliai.

Daug veiksmo vyksta ir ant žemės – mes čia statome, žaidžiame. Norisi kambario, kuriame būtų galimybė augti, nes labai greitai keičiasi ir jos pomėgiai“, – pasakos mama Giedrė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu tėtis atkreips dėmesį, kad būtų puiku visus žaidimus bei knygas sutalpinti tvarkingai, nes kai kada, kaip įprasta vaikų kambariuose, visa tai mėtosi visuose kampuose.

Ar pavyks IKEA interjero dizaineriams išpildyti ir mergaitės svajones, ir tėvelių reikalavimus?

„Negali būti, ačiū!“ – pamačiusi neįtikėtinus kambario pokyčius sakys Greta, o jos mama netgi nubrauks džiaugsmo ašarą.

Tad kokie pokyčiai laukia Gretos kambario? Tą išvysite jau šį penktadienį.

„Namų idėja su IKEA“ – penktadieniais, 17.55 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų