Pamatę, ką padarė su senu sūnaus kambariu, lietuviai neteko žado: „Negali būti“

Šeima tuose pačiuose namuose gyvena jau 15 metų. Jaunius turi automobilių prekybos verslą, o laisvu laiku kolekcionuoja smėlio laikrodžius iš visų pasaulio kampelių.
Giedrė – bankininkė, dirbanti su verslo klientais. O kokios yra pagrindinės šios laidos herojės, jų dukrelės Gretos svajonės?
„Kai užaugsiu, norėčiau turėti savo parduotuvę“, – išduos ji pridėdama, kad anksčiau svajojo ir apie šaltibarščių restoraną.
Buvusiame brolio kambaryje – jaunesnės sesės karalystė
Apsilankius buvusiame brolio kambaryje, Greta ims pasakoti, kad čia ji ne tik žaidžia įvairiausius žaidimus, bet ir ruošia pamokas. Taip pat jai reikalinga patogi spinta daiktams susidėti. O spalvos jai labiausiai patinka šviesios.
„Augant vaikui, auga ir jo poreikiai. Dabar ir pati dažnai šiame kambaryje dirbu, tačiau norėčiau jį visiškai užleisti Gretai. Pas ją ateina draugės, su kuriomis šiame kambaryje vyksta pižamų vakarėliai.
Daug veiksmo vyksta ir ant žemės – mes čia statome, žaidžiame. Norisi kambario, kuriame būtų galimybė augti, nes labai greitai keičiasi ir jos pomėgiai“, – pasakos mama Giedrė.
Tuo tarpu tėtis atkreips dėmesį, kad būtų puiku visus žaidimus bei knygas sutalpinti tvarkingai, nes kai kada, kaip įprasta vaikų kambariuose, visa tai mėtosi visuose kampuose.
Ar pavyks IKEA interjero dizaineriams išpildyti ir mergaitės svajones, ir tėvelių reikalavimus?
„Negali būti, ačiū!“ – pamačiusi neįtikėtinus kambario pokyčius sakys Greta, o jos mama netgi nubrauks džiaugsmo ašarą.
Tad kokie pokyčiai laukia Gretos kambario? Tą išvysite jau šį penktadienį.
„Namų idėja su IKEA“ – penktadieniais, 17.55 val. per TV3!
